בפעם השביעית: הפועל ירושלים זכתה בגביע ווינר

אמנם זה רק גביע ווינר, אבל גמר זה גמר, ולא משנה איזו קבוצה תגיע למעמד הזה – היא תרצה לזכות. בטח ובטח כשהפועל ירושלים והפועל תל אביב נמצאות על הפרקט, כאשר היום (שבת) האדומים מבירת ישראל ניצחו 84:89 את אלה מהמרכז וזכו בתואר בארנה, זאת בפעם השביעית בתולדותיה במפעל לעיני 8921 צופים הערב בפיס ארנה - שיא כל הזמנים במעמד.

אמרו הרבה על הפועל ירושלים לפני תחילת העונה, כמעט כולם ששמו אותה במשוואה יחד עם נציגות היורוליג, מכבי והפועל ת”א, אמרו שהיא השלישית כמובן, וזה אמור להיות מובן מאליו, בגלל שהיא רק ביורוקאפ. אולם, הקבוצה של יונתן אלון פגשה את הצהובים בסופר קאפ, ניצחו אותם והניפו את הגביע, הערב הם פגשו את האדומים מאותה עיר, וגם הפעם הציגו משחק נהדר והפתיעו רבים.

המשחק עצמו היה הפכפך מהדקות הראשונות, כשהקבוצות החליפו סלים והיתרון עבר מצד לצד, כשמהרגע הראשון הקצב היה גבוה. אחרי עשר דקות זה היה 24:29 לירושלים, כשברבע השני החבורה של דימיטריס איטודיס הובילה ריצת 2:10 וצמצמה את ההפרש, כאשר הקבוצה של יונתן אלון הובילה בשתיים הפרש בלבד, 50:52.

גביע ווינר עם הצעיף של הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

ג'ארד הארפר, ה-MVP של המשחק (רדאד ג'בארה)

ברבע השלישי סוללת הכוכבים של עופר ינאי כמעט ולא הייתה קיימת, וסיליה מיציץ’ התקשה, כשמנגד ג’ארד הארפר היה לוהט והוביל את קבוצתו ליתרון דו ספרתי, 64:76. האדומים מהבירה שמרו על ההפרש הגבוה גם ברבע האחרון, אך אז אנטוניו בלייקני התעורר בצד השני, הוריד לבדו את ההפרש עד לארבע בלבד, אבל ירושלים הצליחה לשמור על היתרון וניצחה 84:89.

כאמור, ירושלים זכתה בפעם השביעית בתולדותיה בגביע ווינר, זאת לאחר שהניפה את הסופר קאפ מוקדם יותר השנה. כעת, האדומים מהבירה יקוו להמשיך במומנטום החיובי כשיפגשו את נפטונס ביורוקאפ. מנגד, הפועל ת”א לא זכתה בתואר מקומי כבר 32 שנים ותצטרך לחכות, כאשר השבוע איטודיס ושחקניו יוצאים לשבוע כפול ביורוליג ויקוו להשיג ניצחונות על באסקוניה ופנרבחצ’ה.

שחקני הפועל ירושלים מניפים את גביע ווינר (רדאד ג'בארה)

וסיליה מיציץ' מאוכזב (רדאד ג'בארה)

עופר ינאי עם ג'ורג' חינאס (רדאד ג'בארה)

קלעו להפועל ירושלים: ג’ארד הארפר 33 נקודות ו-5 אסיסטים, קאדין קרינגטון 15 נק’, רועי הובר 12 נק’, יובל זוסמן 10 נק’, ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס 8 נק’, אוסטין ווילי 4 נק’ ו-8 ריבאונדים, רועי פריצקי 3 נק’ וג’סטין סמית’ 2 נק’.

קלעו להפועל ת”א: אנטוניו בלייקני 19 נק’, אלייז’ה בראיינט 18 נק’ ו-5 ריב’, וסיליה מיציץ’ 14 נק’ ו-6 אס’, איש וויינרייט 9 נק’ ו-7 אס’, גיא פלטין 7 נק’, דן אוטורו 6 נק’ ו-5 אס’, עוזר בלייזר 5 נק’, איתי שגב 4 נק’ ובר טימור 2 נק’.

רבע ראשון: 24:29 להפועל ירושלים

גביע ווינר (אורן בן חקון)

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב ואוסטין ווילי.

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייזה בראיינט, גיא פלטין, איש וויינרייט ודן אוטורו.

האדומים מהבירה השיגו את הכדור הראשון, אך הארפר פספס, בראיינט העניש מנגד עם סל קל, וויינרייט חסם את לאמב, הארפר סחט עבירה ודייק פעמיים מהעונשין, אוטרו החזיר את היתרון לת”א, זוסמן צלף שלשה גדולה ענקית על מיציץ’ והפך, אך רק כדי לראות את בראיינט מחזיר לו מחוץ לקשת ומספק אסיסט לאוטורו, 5:9 לת”א.

וסיליה מיצ'י'ץ עולה לסל (אורן בן חקון)

ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס עולה לדאנק (אורן בן חקון)

דן אוטורו עולה גבוה, אנתוני לאמב מנסה לחסום (רדאד ג'בארה)

זוסמן הלך לקו ודייק פעמיים, וויינרייט צלף מהפינה ועשה 7:12, החבורה של אלון השלימה ריצת 1:6 וקבעה שוויון, 13:13. שגב וג’ורדן ג’יימס החליפו דאנקים ביניהם, כשאז הראשון הוסיף הטבעה נוספת מאסיסט של מיציץ’, הקבוצות החליפו סלים עד 21:22 להפועל ת”א, הובר והארפר צלפו שתי שלשות גדולות, בראיינט קלע לייאפ, אך הארפר הלך לקו מנגד, דייק פעמיים וחתם את הרבע.

קאדין קרינגטון מול אנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)

קאדין קרינגטון זורק (אורן בן חקון)

דן אוטורו במאבק (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 50:52 להפועל ירושלים

הובר ובלייקני החליפו שלשות בפתיחת הרבע, בלייזר הלך לקו ודייק פעמיים, קרינגטון השיב מנגד מחצי מרחק והוסיף הטבעה ענקית, 29:36. בלייזר ו-וויינרייט קלעו ארבע נקודות, הארפר השיב אנד וואן מנגד, מיציץ’ והארפר החליפו סלים, הסרבי קלע עוד לייאפ, אך האמריקאי צלף שלשה, פריצקי הוסיף שתי נקודות וזה 38:46. החבורה של איטודיס השלימה ריצת 2:10 וצמצמה את ההפרש לשתיים בלבד. ווילי ומיציץ’ החליפו סלים וחתמו את המחצית ה-1.

וסיליה מיציץ' בין שחקני הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

מתן אדלסון ואוהדי הפועלן ירושלים בטירוף לאחר סל של קאדין קרינגטון (אורן בן חקון)

רבע שלישי: 64:76 להפועל ירושלים

ג’ורדן ג’יימס פתח את הרבע עם שלשה גדולה, בראיינט קלע סל אנד וואן, אך ג’יימס צלף שוב מהפינה, זוסמן הוסיף מחוץ לקשת סל ענק וזה 53:61. מיציץ’ הלך לקו ודייק פעמיים, קרינגטון קלע סל ענק בסיום ה-24, בלייקני צלף שלשה והוריד את ההפרש, אך רק כדי לראות את הארפר מחזיר לו סל ענק מחוץ לקשת ונקודה מהעונשין, הובר השלים 0:7 עם שלשה וזה 58:70. בראיינט דייק פעמיים מהעונשין, החבורה מהבירה השלימה ריצת 0:6 וברחה ליתרון השיא, 60:76. פלטין קלע ארבע נקודות וחתם את הרבע.

יונתן אלון (אורן בן חקון)

דימיטריס איטודיס (אורן בן חקון)

ג'ארד הארפר ואלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)

רבע רביעי: 84:89 להפועל ירושלים

הארפר פתח את הרבע עם נקודה מהעונשין, הקבוצות החליפו סלים והחבורה מהבירה עלתה ליתרון 67:79, אך אז האדומה מהמרכז התעוררה, השלימה ריצת 0:7 אדירה בהובלת בלייקני וצמצמה לחמש הפרש בלבד. אולם, יונתן אלון הזעיק פסק זמן ומשם האדומים מהבירה השלימו ריצת 0:7 וקבעו 12 הפרש.

ג'ארד הארפר ו-וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

בר טימור וקאדין קרינגטון (רדאד ג'בארה)

ג'ארד הארפר ואיש וויינרייט (רדאד ג'בארה)

איטודיס לא הזעיק פסק זמן למרות שהוא בפיגור דו ספרתי, כשמפה האיש החם אצלו לקח את המושכות, צלף שלשה גדולה, הוסייף שתיים מהעונשין, המשיך עם סל נוסף מחוץ לקשת, השלים ריצת 0:7 אישית לבדו והוריד לארבע הפרש בלבד. ווילי הטביע והוריד את הלחץ בבירה, בראיינט החזיר לארבע, הובר הלך לקו, דייק פעם אחת, עשה 84:89, כשהתוצאה נותרה עד הסיום.

איש וויינרייט ואנתוני לאמב (אורן בן חקון)

וסיליה מיציץ' ואוסטין ווילי (רדאד ג'בארה)