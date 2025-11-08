יום ראשון, 09.11.2025 שעה 12:04

אליאל פרץ נאבק על השליטה (מרטין גוטדאמק)

עלולה לאבד את הפסגה: 2:2 לב"ש עם אשדוד

בתום דרמה אדירה, סגנית האלופה כבר ראתה את המשחק בורח לה משער של אנסה בתוספת הזמן, אך לופס הצליח להשוות. מכבי ת"א עשויה לעלות למקום הראשון

איציק כלפי | 08/11/2025 19:30
יום שבת, 08/11/2025, 19:30אצטדיון טרנר - 14198 צופיםליגת העל Winner - מחזור 10
מ.ס אשדוד
שער קארים קימבידי (66)
שער יוג'ין אנסה (93)
הסתיים
2 2
שופט: נאאל עודה
שער נפסל אילון אלמוג השער נפסל (1)
פנדל קינגס קאנגווה (60)
שער הלדר לופס (95)
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

בלתי שבירה, אבל עלולה לאבד את הפסגה. המחזור העשירי של ליגת העל המשיך הערב (שבת), כשקיבלנו את אחת הסיומים הדרמטיים שראינו למשחק העונה. הפועל באר שבע סחטה 2:2 ממ.ס אשדוד, וניצחון של מכבי תל אביב על בית”ר ירושלים יכול לשלוח את החבורה של קוז’וק למקום השני.

המשחק החל דווקא בשליטה אשדודית, שסבלה מחוסר מזל משווע. גם שלו הרוש וגם הקפטן טום בן זקן נפצעו וירדו מהמגרש בשתי פעימות שונות כבר ב-40 הדקות הראשונות. בדקה ה-44, אילון אלמוג חשב שהעלה את סגנית האלופה ליתרון, אך ה-VAR קבע שהוא היה בנבדל בתחילת המהלך.

בחצי השני הייתה התעוררות קלה של המארחת, עד שהיא פרצה את הסכר. לוקאס ונטורה הוכשל ברחבה, קינגס קאנגווה ניגש לנקודה הלבנה וכבש בקלות. אבל האורחת לא אמרה נואש. קארים קימבידי השיג את השוויון תוך שלוש דקות עם בעיטה מצוינת לפינה הרחוקה.

אבל כאן התחילה הדרמה האמיתית. עמוק בתוספת הזמן, כדור עומק נפלא נשלח ליוג’ין אנסה, שקבע 1:2 לקבוצה מעיר הנמל, והיה בטוח שניצח את המשחק. אבל החבורה של רן קוז’וק? לא יודעת לוותר. בדקה ה-95, ב”ש שעטה קדימה, כשכדור תועה ברחבה מצא את הלדר לופס, ששם אותו ברשת והשאיר נקודה באצטדיון טרנר.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה! נאאל עודה שרק לסיום. 2:2 אדיר להפועל ב"ש ומ.ס אשדוד, באחד הסיומים הדרמטיים שראינו העונה
שחקני הפועל ב&qout;ש בטירוף (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ב"ש בטירוף (מרטין גוטדאמק)
הלדר לופס כובש (מרטין גוטדאמק)הלדר לופס כובש (מרטין גוטדאמק)
  • '90+5
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש השוותה ל-2:2: וואו, מה קורה פה? ונטורה קיבל את הכדור מחוץ לרחבה ובעט חזק. הכדור נעצר אצל אור בלוריאן, שהוריד להלדר לופס. האחרון בעט מקרוב עם השמאלית לרשת וכנראה השאיר נקודה בטרנר
הספסל של אשדוד בטירוף (מרטין גוטדאמק)הספסל של אשדוד בטירוף (מרטין גוטדאמק)
שחקני אשדוד חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני אשדוד חוגגים (מרטין גוטדאמק)
  • '90+3
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:2: איזו דרמה אדירה! לני נאנג'יס שלח כדור עומק אדיר ליוג'ין אנסה, שמצא את עצמו באחד על אחד מול אליאסי, וכבש את מה שעשוי להיות שער הניצחון של האורחת
  • '84
  • חילוף
  • ניר ביטון עלה במקום באטום
רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)
  • '84
  • חילוף
  • חילוף כפול אחרון אצל אשדוד. לני נאנג'יס החליף את קארים קימבידי
  • '83
  • חילוף
  • חלוף נוסף אצל המארחת. מוחמד כנעאן נכנס במקום גיא מזרחי
  • '79
  • החמצה
  • מהלך גדול של ב"ש! אלון תורג'מן הכניס כדור גדול לקאנגווה, שמצא את עצמו מול השער ופספס את המסגרת במעט
רועי גורדנה מחפש מסירה (מרטין גוטדאמק)רועי גורדנה מחפש מסירה (מרטין גוטדאמק)
  • '75
  • החמצה
  • זה היה צריך להיות ה-1:2 של הפועל באר שבע. אמיר גנאח הוציא כדור רוחב נהדר מצד ימין, נימצ'יסקי הדף אחורה והריבאונד נחת לרגל של הלדר לופס, שבעט מחוץ למסגרת
  • '68
  • חילוף
  • אליאל פרץ פינה את מקומו לזאהי אחמד
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל הפועל ב"ש. אילון אלמוג יצא, אלון תורג'מן נכנס
שחקני אשדוד חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני אשדוד חוגגים (מרטין גוטדאמק)
  • '64
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: אל תספידו אותה! אחרי שהכשיל ברחבה והוביל לפנדל, קימבידי קיבל כדור נהדר מנועם מוצ'ה בצד הימני, ושלח בעיטה חזקה לפינה הרחוקה ולרשת
שחקני הפועל ב&qout;ש חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ב"ש חוגגים (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה מאושר (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה מאושר (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה מדייק מהנקודה הלבנה (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה מדייק מהנקודה הלבנה (מרטין גוטדאמק)
  • '61
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1: אחרי שקיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, דן ביטון השאיר את הבעיטה לקינגס קאנגווה, שבעט לפינה הימנית של נימצ'יסקי, שנשאר במרכז השער
  • '59
  • החלטת שופט
  • פנדל להפועל באר שבע! קימבידי הכשיל את לוקאס ונטורה ונאאל עודה הצביע על הנקודה הלבנה
  • '58
  • החמצה
  • אנסה פרץ בשמאל והוריד כדור אחורנית לרועי גורדנה, שבעט חזק ופספס במעט את המסגרת
מחצית ראשונה
קינגס קאנגווה עם הכדור (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה עם הכדור (מרטין גוטדאמק)
  • '45+9
  • החמצה
  • זה כמעט היה שער היתרון של אשדוד! קימבידי הכניס כדור גדול לז'אן פלורן באטום, שבעט חזק לכיוון המסגרת וסחט הדיפה נהדרת מאליאסי
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • אילי תמם ראה את הכרטיס הצהוב
  • '44
  • החלטת שופט
  • אילון אלמוג כבר העלה את באר שבע ליתרון אחרי כדור גדול של דן ביטון, אך בדיקת VAR הראתה שהחלוץ היה בנבדל בתחילת המהלך
אמיר גנאח עם הכדור (מרטין גוטדאמק)אמיר גנאח עם הכדור (מרטין גוטדאמק)
  • '40
  • חילוף
  • האורחת נאלצה לעשות כבר חילוף כפוי שני, כשהפעם הקפטן טום בן זקן נפצע בצורה לא קלה ופינה את מקומו למאור ישילירמק
  • '34
  • החמצה
  • קארים קימבידי זיהה את ניב אליאסי רחוק מקו השער וניסה בעיטה מחצי מגרש, אך הכדור הלך רחוק מהמסגרת מעל השער
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • לוקאס ונטורה ירד לגליץ' מסוכן על רועי גורדנה וראה את הצהוב הראשון במשחק
שלו הרוש יורד פצוע מהמגרש (מרטין גוטדאמק)שלו הרוש יורד פצוע מהמגרש (מרטין גוטדאמק)
  • '5
  • חילוף
  • חילוף מוקדם אצל האורחת. שלו הרוש נפצע ופינה את מקומו לקארים קימבידי
  • '1
  • החמצה
  • כבר בפתיחה מצב נהדר לאשדוד. כדור חופשי הורם לרחבה, הכדור ננגח על ידי שחקן אשדודי ופגע בראשו של יוג'ין אנסה בדרך, שפספס במעט את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות המסקרנת בטרנר לדרך!
אלון חזן נוכח בקהל (מרטין גוטדאמק)אלון חזן נוכח בקהל (מרטין גוטדאמק)
אוהדי מ.ס אשדוד (מרטין גוטדאמק)אוהדי מ.ס אשדוד (מרטין גוטדאמק)
אוהדי הפועל באר שבע בשלט לרועי גורדנה (מרטין גוטדאמק)אוהדי הפועל באר שבע בשלט לרועי גורדנה (מרטין גוטדאמק)
