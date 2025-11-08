עלולה לאבד את הפסגה: 2:2 לב"ש עם אשדוד

בלתי שבירה, אבל עלולה לאבד את הפסגה. המחזור העשירי של ליגת העל המשיך הערב (שבת), כשקיבלנו את אחת הסיומים הדרמטיים שראינו למשחק העונה. הפועל באר שבע סחטה 2:2 ממ.ס אשדוד, וניצחון של מכבי תל אביב על בית”ר ירושלים יכול לשלוח את החבורה של קוז’וק למקום השני.
המשחק החל דווקא בשליטה אשדודית, שסבלה מחוסר מזל משווע. גם שלו הרוש וגם הקפטן טום בן זקן נפצעו וירדו מהמגרש בשתי פעימות שונות כבר ב-40 הדקות הראשונות. בדקה ה-44, אילון אלמוג חשב שהעלה את סגנית האלופה ליתרון, אך ה-VAR קבע שהוא היה בנבדל בתחילת המהלך.
בחצי השני הייתה התעוררות קלה של המארחת, עד שהיא פרצה את הסכר. לוקאס ונטורה הוכשל ברחבה, קינגס קאנגווה ניגש לנקודה הלבנה וכבש בקלות. אבל האורחת לא אמרה נואש. קארים קימבידי השיג את השוויון תוך שלוש דקות עם בעיטה מצוינת לפינה הרחוקה.
אבל כאן התחילה הדרמה האמיתית. עמוק בתוספת הזמן, כדור עומק נפלא נשלח ליוג’ין אנסה, שקבע 1:2 לקבוצה מעיר הנמל, והיה בטוח שניצח את המשחק. אבל החבורה של רן קוז’וק? לא יודעת לוותר. בדקה ה-95, ב”ש שעטה קדימה, כשכדור תועה ברחבה מצא את הלדר לופס, ששם אותו ברשת והשאיר נקודה באצטדיון טרנר.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה! נאאל עודה שרק לסיום. 2:2 אדיר להפועל ב"ש ומ.ס אשדוד, באחד הסיומים הדרמטיים שראינו העונה
-
'90+5
- שער! הפועל ב"ש השוותה ל-2:2: וואו, מה קורה פה? ונטורה קיבל את הכדור מחוץ לרחבה ובעט חזק. הכדור נעצר אצל אור בלוריאן, שהוריד להלדר לופס. האחרון בעט מקרוב עם השמאלית לרשת וכנראה השאיר נקודה בטרנר
-
'90+3
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:2: איזו דרמה אדירה! לני נאנג'יס שלח כדור עומק אדיר ליוג'ין אנסה, שמצא את עצמו באחד על אחד מול אליאסי, וכבש את מה שעשוי להיות שער הניצחון של האורחת
-
'84
- ניר ביטון עלה במקום באטום
-
'84
- חילוף כפול אחרון אצל אשדוד. לני נאנג'יס החליף את קארים קימבידי
-
'83
- חלוף נוסף אצל המארחת. מוחמד כנעאן נכנס במקום גיא מזרחי
-
'79
- מהלך גדול של ב"ש! אלון תורג'מן הכניס כדור גדול לקאנגווה, שמצא את עצמו מול השער ופספס את המסגרת במעט
-
'75
- זה היה צריך להיות ה-1:2 של הפועל באר שבע. אמיר גנאח הוציא כדור רוחב נהדר מצד ימין, נימצ'יסקי הדף אחורה והריבאונד נחת לרגל של הלדר לופס, שבעט מחוץ למסגרת
-
'68
- אליאל פרץ פינה את מקומו לזאהי אחמד
-
'68
- חילוף כפול אצל הפועל ב"ש. אילון אלמוג יצא, אלון תורג'מן נכנס
-
'64
- שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: אל תספידו אותה! אחרי שהכשיל ברחבה והוביל לפנדל, קימבידי קיבל כדור נהדר מנועם מוצ'ה בצד הימני, ושלח בעיטה חזקה לפינה הרחוקה ולרשת
-
'61
- שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1: אחרי שקיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, דן ביטון השאיר את הבעיטה לקינגס קאנגווה, שבעט לפינה הימנית של נימצ'יסקי, שנשאר במרכז השער
-
'59
- פנדל להפועל באר שבע! קימבידי הכשיל את לוקאס ונטורה ונאאל עודה הצביע על הנקודה הלבנה
-
'58
- אנסה פרץ בשמאל והוריד כדור אחורנית לרועי גורדנה, שבעט חזק ופספס במעט את המסגרת
מחצית ראשונה
-
'45+9
- זה כמעט היה שער היתרון של אשדוד! קימבידי הכניס כדור גדול לז'אן פלורן באטום, שבעט חזק לכיוון המסגרת וסחט הדיפה נהדרת מאליאסי
-
'45
- אילי תמם ראה את הכרטיס הצהוב
-
'44
- אילון אלמוג כבר העלה את באר שבע ליתרון אחרי כדור גדול של דן ביטון, אך בדיקת VAR הראתה שהחלוץ היה בנבדל בתחילת המהלך
-
'40
- האורחת נאלצה לעשות כבר חילוף כפוי שני, כשהפעם הקפטן טום בן זקן נפצע בצורה לא קלה ופינה את מקומו למאור ישילירמק
-
'34
- קארים קימבידי זיהה את ניב אליאסי רחוק מקו השער וניסה בעיטה מחצי מגרש, אך הכדור הלך רחוק מהמסגרת מעל השער
-
'26
- לוקאס ונטורה ירד לגליץ' מסוכן על רועי גורדנה וראה את הצהוב הראשון במשחק
-
'5
- חילוף מוקדם אצל האורחת. שלו הרוש נפצע ופינה את מקומו לקארים קימבידי
-
'1
- כבר בפתיחה מצב נהדר לאשדוד. כדור חופשי הורם לרחבה, הכדור ננגח על ידי שחקן אשדודי ופגע בראשו של יוג'ין אנסה בדרך, שפספס במעט את המסגרת
-
'1
- השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות המסקרנת בטרנר לדרך!