עלולה לאבד את הפסגה: 2:2 לב"ש עם אשדוד

הרכבים וציונים

בלתי שבירה, אבל עלולה לאבד את הפסגה. המחזור העשירי של ליגת העל המשיך הערב (שבת), כשקיבלנו את אחת הסיומים הדרמטיים שראינו למשחק העונה. הפועל באר שבע סחטה 2:2 ממ.ס אשדוד, וניצחון של מכבי תל אביב על בית”ר ירושלים יכול לשלוח את החבורה של קוז’וק למקום השני.

המשחק החל דווקא בשליטה אשדודית, שסבלה מחוסר מזל משווע. גם שלו הרוש וגם הקפטן טום בן זקן נפצעו וירדו מהמגרש בשתי פעימות שונות כבר ב-40 הדקות הראשונות. בדקה ה-44, אילון אלמוג חשב שהעלה את סגנית האלופה ליתרון, אך ה-VAR קבע שהוא היה בנבדל בתחילת המהלך.

בחצי השני הייתה התעוררות קלה של המארחת, עד שהיא פרצה את הסכר. לוקאס ונטורה הוכשל ברחבה, קינגס קאנגווה ניגש לנקודה הלבנה וכבש בקלות. אבל האורחת לא אמרה נואש. קארים קימבידי השיג את השוויון תוך שלוש דקות עם בעיטה מצוינת לפינה הרחוקה.

אבל כאן התחילה הדרמה האמיתית. עמוק בתוספת הזמן, כדור עומק נפלא נשלח ליוג’ין אנסה, שקבע 1:2 לקבוצה מעיר הנמל, והיה בטוח שניצח את המשחק. אבל החבורה של רן קוז’וק? לא יודעת לוותר. בדקה ה-95, ב”ש שעטה קדימה, כשכדור תועה ברחבה מצא את הלדר לופס, ששם אותו ברשת והשאיר נקודה באצטדיון טרנר.