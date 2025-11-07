יום שישי, 07.11.2025 שעה 22:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

הראפר מקאן ביקר את אמבפה, שלא נשאר חייב

אורלסן, שעירו מיוצגת על ידי מועדון שבבעלותו של כוכב ריאל, יצא במתקפה חריפה לעבר החלוץ, שהגיב בכעס: "אין לך אפילו אגורה כדי להיכנס לאצטדיון"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

מתח בקאן. המועדון המקומי אינו עובר תקופה טובה על המגרש. הקבוצה הצרפתית, שבבעלות קיליאן אמבפה, רשמה רק שלושה ניצחונות ב-12 משחקים, רצף שלילי שהגביר את הלחץ בעיר. לאחר שירדה בעונה שעברה מהליגה השנייה לליגה השלישית בצרפת, היא מתקשה מאוד להסתגל לפתיחת העונה החדשה.

המצב יצר תסכול כבד בקרב האוהדים ובקרב דמויות מוכרות בעיר. אחד מהם הוא הראפר אורליאן קוטנטן, המוכר בשם הבמה אורלסן, יליד קאן הידוע בסגנונו הישיר והביקורתי. באלבומו החדש, La Fuite en avant, הקדיש אורלסן שורה לאמבפה בשיר La Petite Voix, שורה שהציתה סערה תקשורתית רחבה.

העקיצה של הראפר כלפי אמבפה

"איך תהרוס את העיר שלך כמו האמבפהים", נכתב באחת משורות השיר. המשפט הקצר, אך החזק פורש כביקורת על השפעתו של אמבפה על ניהול המועדון ועל תדמית העיר. ברשתות החברתיות התפתחו ויכוחים סוערים בין מעריצי הראפר לאוהדיו של השחקן.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה לא נשאר חייב. דרך חשבונו הרשמי ב-X (לשעבר טוויטר), הגיב חלוץ ריאל מדריד וקפטן נבחרת צרפת בתקיפות לדבריו של הראפר: "אתה מוזמן 'להציל' את העיר שאתה כל כך אוהב, אורלסן. נ.ב: הבחור הזה לא הפסיק להתחנן שנכניס אותו חינם בכניסה של ה-1% כי אין לו אגורה כדי להיכנס, אבל כמובן שהוא אוהב להציג את עצמו כעני מנורמנדי", כתב אמבפה.

ההודעה, שהפכה ויראלית במהירות, פיצלה את דעת הקהל. חלק מהאוהדים תמכו בתגובתו הישירה של אמבפה, בעוד אחרים סברו כי עליו לשמור על טון מאופק יותר בהתחשב במעמדו הציבורי ובתפקידו כבעלים של המועדון. כך או כך, המחלוקת הציתה אווירה טעונה במיוחד בקאן, שם הכדורגל והמוזיקה התנגשו באופן בלתי צפוי.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

הרצון של אמבפה לחזק את המועדון

אמבפה, שהפך לבעל המניות העיקרי של קאן בשנה שעברה, הביע שוב ושוב את רצונו לקדם את הפרויקט הספורטיבי של המועדון. בתחילת 2025 הוא ביקר במתקני הקבוצה, כאשר היא עדיין נלחמה על הישארות בליגה, וחזר על מחויבותו כלפיה וכלפי עיר הולדתו.

"רציתי להיות בקשר ישיר עם השחקנים, הצוות המקצועי והעובדים", אמר אמבפה אז. "רציתי שאנשים יבינו כמה חשוב לי להיות כאן, שהמועדון הזה תופס מקום משמעותי בחיי", הצהרה שניתנה כמה חודשים לפני שקאן ירדה רשמית לליגה השלישית בצרפת.

