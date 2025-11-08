הרס עצמי: 3:3 מטורף למכבי חיפה מול בני סכנין

דעת המבקר

השחקן המצטיין עדן שמיר, ציון: 7

גול גדול ומשחק נפלא עדן שמיר, ציון: 7גול גדול ומשחק נפלא השחקן המאכזב פטר אגבה, ציון: 4

גרם לפנדל מיותר ששוב הוביל לתיקו בתוספת הזמן פטר אגבה, ציון: 4גרם לפנדל מיותר ששוב הוביל לתיקו בתוספת הזמן

הרכבים וציונים

מוות, מיסים ומכבי חיפה סופגת בדקה ה-90 ואילך. אלו שלושת הדברים הבטוחים בעולם בזמן האחרון, שכן הירוקים ספגו שוב לקראת הסיום, הפעם מול בני סכנין בדוחא, ב-3:3 מטורף שנערך הערב (שבת), כשברק בכר עדיין לא רשם ניצחון מאז ששב לקווים.

שישה שערים, שלושה פנדלים, אדום ומאוכזבת אחת התקבצו למגרש אחד, שחולק לשתי מחציות שונות בתכלית. החצי הראשון לא התאפיין בקצב טוב מצד הקבוצות, כשבמצב הראשון במשחק שהלך למסגרת, בני סכנין מצאה את הרשת בזכות בעיטה אדירה של מתיו קוג’ו. בסיום המחצית, דולב חזיזה נפצע, פונה על אלונקה ובכר ניצל זאת כדי לבצע חילוף כפול עוד לפני ההפסקה.

ההפסקה עשתה טוב לאורחת, שעלתה במנטרה אחרת והצליחה לסחוט פנדל כבר אחרי חמש דקות, משם טריבנטה סטיוארט הצליח לכבוש. שש דקות מאוחר יותר, החלוץ נשלח בשנית לנקודה הלבנה, וגם הפעם לא התבלבל. אלא שההובלה הירוקה לא נמשכה זמן רב, כשעדן שמיר הצליח לסובב לשער ולקבוע שוויון בדקה ה-61.

גם פה, התוצאה לא נותרה כך לדקות רבות, כשעבדולאי סק שלח נגיחה מדויקת לרשת. אלא ששוב, כמו מה שקרה בכל שלושת המחזורים האחרונים שלה, מכבי חיפה ספגה גול בדקה ה-90, זאת אחרי שפיטר אגבה דחף ברחבה ושלח את אחמד סלמן לבעיטת עונשין, ממנה העניש את הקבוצה מהכרמל. לקראת הסיום, מיכאל אוחנה הוסיף לצרות של קבוצתו כשהורחק בצהוב שני.

כעת, פגרה בת שלושה שבועות נכנסת לפרק, כשבני סכנין תתארח מיד עם החזרה מהפגרה בבלומפילד אצל הפועל תל אביב, כשמכבי חיפה תשוב לביתה, סמי עופר, למשחק נגד הפועל פתח תקווה.