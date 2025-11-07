הראשון שלה: מכבי רחובות גברה על מכבי ראשל"צ

המחזור השביעי בליגת ווינר בכדוריד שוחק היום (שישי). רחובות רשמה ניצחון בכורה מרשים, 28:33 מול מכבי ראשל"צ, שהמשיכה בפתיחת העונה החלשה שלה ורשמה את הפסדה הרביעי בשבעה משחקים. שתי נציגות השרון, א.ס רמת השרון המוליכה (13 נק') ובני הרצליה השנייה בטבלה (11 נק') רשמו היום ניצחונות קלילים, רמת השרון גברה על הפועל קרית אונו 29:42, בעוד הרצליה עשתה זאת בנס ציונה עם 30:40. האלופה הפועל ראשל"צ (10 נק') רשמה ניצחון 32:42 בחולון. מכבי ת"א (10 נק') חזרה למסלול הניצחונות, עם 29:42 על מ.כ באר שבע, שממשיכה לנעול את הטבלה ללא נקודות.

מכבי עירוני רחובות - מכבי ראשל"צ 28:33 (14:15)

רחובות הייתה נחושה להשיג ניצחון בכורה בליגת ווינר, והיא עשתה זאת מול מכבי ראשל"צ, שכבר עם הפסד רביעי בשבעה משחקים. רחובות פתחה נהדר, עם המון התלהבות, וכבר הוליכה 3:7. מכבי ראשל"צ ידעה לחזור, אבל רחובות פתחה את המחצית השנייה בצורה נחרצת וכבר עלתה ליתרון 6 שערים. רחובות טיפסה למקום השמיני עם 3 נק', ומכבי ראשל"צ במקום השישי. עמרי נדלר הוביל את רחובות עם 7 שערים, נריה עובד 6, סאבו מסטר ויוליאן ג׳רביה 5, ולאד ברילוב 4, מור אבנעים, יהונתן רום ועמית יודוביץ' 2 כ"א. סאבו זקיץ' במשחק טוב עם 13 עצירות. כבשו למכבי ראשל"צ: נדב ניזרי 10 שערים, עדן ג'ינג'י 6, עמרי קושמרו 4, ירמי סידי 3, נוי פיירמן 2, גיא גרא, עידן מנע ועדי כהן 1 כ"א. ניקיטה ניקולין ואורון ברגיל עם 5 עצירות כ"א, איתן אלבז 3 עצירות. שופטים דודי לוין ושרון בן שושן.

עירוני רחובות חוגגת את ניצחון הבכורה על מכבי ראשל"צ (עירוני רחובות)

מ.כ חולון - הפועל ראשל"צ 42:32 (20:17)

חולון הגיעה מעודדת לאחר הניצחון על רחובות במשחק ההשלמה, אבל מצאה את עצמה בעיקר רודפת אחרי האלופה. עמית רייניסברג כבר השווה ל-22:22 (36'). ההמשך היה של דור קלדרון ואיבן קראצ'יץ', אמיר שניידר ובן גונן שהעלו אותה ליתרון של 5 שערים, שהלך וצמח בדקות האחרונות. ניצחון חמישי לאלופה, הפסד רביעי לחולון. כבשו לחולון: אור לוי 7 שערים, שי נתן וקאיו ויניסיוס 5 כ"א, ריף כהן 4, עמית רייניסברג ופיליפ קאלו 3 כ"א, אורי שחר 2, פטריק אובינה, רועי ליבגוט וקובי בזק 1 כ״א. עצירות שוערים: פאבל מיסקביץ' 13 עצירות, יאיר ניקולייב 2. אמיר שנייידר הוביל את האלופה עם 11 שערים, דור קלדרון 9, בן גונן ואיבן קראצ׳יץ׳ 6 כ״א, אסף שרון ותומר בודנהיימר 3 כ״א, דניאל מולדובן 2, יונתן פלח נדב חביב 1 כ״א. עצירות שוערים: סבטיסלב ורקיץ' 15 עצירות, ליאור קפלן 2. שופטים רון פרץ ודור לרון.

אמיר שניידר מהפועל ראשון לציון מול הגנת חולון (הדר ואן קולא)

א.כ נס ציונה - בני הרצליה 40:30 (20:13)

אחרי עשרים דקות שוויוניות, הרצליה פתחה מבערים והוליכה במהלך המחצית השנייה ובסיום ביתרון דו ספרתי. החניכים של דניאל לינדגרן מתבססים במקום השני בפתיחת עונה טובה. נס ציונה, שצירפה את המקשר הצפון מקדוני גוראן קרסטבסקי, עדיין ללא ניצחון, ועם נקודה בודדת במקום הלפני האחרון (הטייגרים יתארחו ביום רביעי במשחק חשוב בבירת הנגב מול ב"ש, כאמור השתיים היחידות שטרם ניצחו). כבשו לנס ציונה: סטפן דמיאנוביץ' 9 שערים, עידו בדור 6, דליבור סוקיץ' 4, אבירם אמסלם 3, אפק דגני ואביעד בן זימן 2 כ"א, נועם לוי, אורי בוחניק ושליו אהרוני 1 כ"א. אלון רוצבי סיים עם 15 עצירות. ניב צורף הוביל את הרצליה עם 8 שערים, דניס ינקובסקי 6, שחר לוסטיגמן ומילאן גוסטוביץ' 5 כ"א, יוסי אפו, נמניה גויקוביץ' ואראל צייטלר 3 כ"א, בר סיפדו ובן גרוס 2 כ"א, אסף אוחיון, אדר אורנשטיין ועומר רונן 1 כ"א. איגור צ'רניקוב סיים עם 14 עצירות. שופטים מתן לינדנבאום וערן אברמוביץ.

אסף אוחיון (הזורק) במפגש בין נס ציונה להרצליה (גיל שמאי)

מכבי ת"א - מ.כ באר שבע 29:42 (13:23)

מכבי ת"א התאוששה לאחר ההפסד במחזור הקודם להרצליה, והיא רושמת את ניצחונה החמישי. באר שבע כבר הפסד שישי, וללא נקודות, במקום האחרון. בתוך המפגש החד-צדדי, היה גם חיבור משפחתי לבית אסייג, כאשר פולג ממכבי ת"א התמודד מול האח יובל, שהצטרף לב"ש. תומר רש ארמן הוביל את הצהובים-כחולים עם 7 שערים, יונתן ויינינגר הוסיף 6, שניר נציה 5, נועם סוסנה, גיא רש ארמן וניתאי היימן 4 כ"א, חלב הארבוז, טל הרשקוביץ ובן ליברטי 3 כ"א, תומר מיכליס 2, פולג אסייג 1. עצירות שוערים: רובן אונונו ואיליה אוסיק 5 כ"א, אורן מאירוביץ 4. כבשו לב"ש: מילוש סאביץ' 7 שערים, דושה באליאנט 5, מיכאלו ריסטיץ' וספאסוי גאצ'ביץ' 4 כ"א, דוראל בן סעדון ורביד נוימן 3 כ"א, דין פרלוב 2, יובל אסייג 1. עצירות שוערים: ליאור שהרבני 8, שון ריבקין 4. שופטים לידור מועלם וערן סביר.

תומר רש ארמן מול שון ריבקין במפגש בין מכבי ת"א לבאר שבע (אלון נגל)

א.ס רמת השרון - הפועל קרית אונו 25:42 (14:23)

המוליכה רשמה ניצחון שישי (4 מהם בדו סיפרתי בהפרש, ב-3 מהם היא כבשה מעל 40 שערים), וממשיכה בפתיחת העונה הטובה שלה. מנגד, קרית אונו כבר עם הפסד חמישי, ונותרת עם שתי נקודות בתחתית. דניאל צרפתי הוביל את רמה"ש עם 9 שערים, רם טורקניץ ומילאן פאבלוביץ' 6 כ"א, איתי שיינפלד 5, יהלי טל 4, מיכאלו ראדויקוביץ' וברק קרמון 3 כ"א, עמית מוטולה ולאונרדו דה אלמיידה 2 כ"א, צח מלול ואיתמר גולדשטיין 1 כ"א. עצירות שוערים: אושרי רזניק 5, פראן לוצ'ין 4 ואיתמר משרקי 1. כבשו לאונו: עידו צ'רנובילסקי 5 שערים, עומר קלוט ורן יוניש 4 כ"א, נמניה סקרוביץ' ואורי פלח 3 כ"א, אור רשקוביץ' וטל גלילי 2 כ"א, גיל נוי וליעד מסיקה 1 כ"א. עצירות שוערים: יהונתן בן שטרית 6, עוז יצחק 4. שופטים שלומי בר און ושי כהן.