כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"אשדוד קבוצת מעברים משוגעת, יש לה מטוסים"

קוז'וק הזהיר את שחקני הפועל ב"ש לקראת המפגש בטרנר היום ב-19:30 ומתלבט בין אלמוג לתורג'מן שתורגלו לסירוגין. דיופ חוזר לסגל, זלאטנוביץ' ייעדר

|
רן קוז'וק (ראובן שוורץ)
רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

אחרי שניצחה את בית"ר ירושלים בטדי, הפועל באר שבע חוזרת לטרנר שם תפגוש היום (שבת, 19:30) את מ.ס אשדוד לדרבי דרומי, אותו רוצה להשלים עם ניצחון ולצאת לפגרה בטעם טוב. 

מאמן הקבוצה רן קוז'וק אמר לקראת המפגש: "משחק שונה לחלוטין, אשדוד קבוצת מעברים משוגעת. כל החלק הקדמי ביחד עם הקישור מדובר במטוסים, אנחנו נצטרך בעזרת הכדורגל שלנו לבלום את כמות המעברים שלהם". 

קוז'וק צפוי ליהנות מחזרתו של ג'יבריל דיופ לכשירות, זאת לאחר הכיווץ שספג במשחק נגד בית"ר. על פי התרגול נראה כי דיופ יפתח ומיגל ויטור ייכנס במחצית השנייה. מי שייעדר בוודאות הוא איגור זלאטנוביץ’, שכבר נמצא בדרכו לסרביה.

איגור זלאטנוביץאיגור זלאטנוביץ' (מרטין גוטדאמק)

פרט לזלאטנוביץ’, קוז'וק ישמור על ההרכב שפתח נגד בית"ר ירושלים, כשההתלבטות לגבי מחליפו של הסרבי. אלון תורג’מן ואיילון אלמוג תורגלו לסירוגין. בבאר שבע הזהירו משחקני ההתקפה של מ.ס אשדוד, בדגש על המוציאים לפועל העיקריים רועי גורדנה ויוג’ין אנסה, שיזכרו מחר לטקס.

