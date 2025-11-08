יום שבת, 08.11.2025 שעה 15:17
הפועל ת"א
דקה 16
0 0
שופט: יואב מזרחי
הפועל ירושלים
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 08/11/2025 15:00
הרכבים וציונים
 
 
סתיו טוריאל בועט (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל בועט (רדאד ג'בארה)

שעון החורף אמנם מבשר על שקיעה מוקדמת, אך גם מספק משחק כדורגל במסגרת ליגת העל בשעה מוקדמת, כשברגעים אלו נערך משחקה של הפועל ירושלים מול הפועל תל אביב בטדי, במחזור העשירי בליגת העל.

הקבוצה מהבירה עדיין ללא ניצחון ליגה העונה, ויודעים שכל תוצאה שהיא לא ניצחון, תהפוך את העונה הנוכחית לפתיחה הגרועה ביותר מאז שעלתה לליגת העל. זיו אריה וחניכיו ינסו להינשא על משב הרוח שדחף אותם בשבוע שעבר לחלץ נקודה גדולה מול מכבי חיפה, זאת אחרי שהקבוצה הייתה בפיגור 2:0, אך ביצעה קאמבק בדקה ה-95.

מנגד, קבוצתו של אליניב ברדה אמנם שבה למסלול הניצחונות בשבוע שעבר עם 0:2 לא קל מול עירוני טבריה, אך לאחר מכן התבשרה בדבר הורדת שתי נקודות, זכר למאורעות הדרבי שלא שוחק, במה שהוריד אותם למקום החמישי. כעת, המטרה שלהם היא להיצמד גבוה יותר לצמרת, ולהקטין את הפער מהפסגה לפחות באופן זמני.

עד לפתיחת העונה, הפועל תל אביב רשמה שלוש שנים ללא ניצחון מול הפועל ירושלים, כשבעונה הקודמת הצדדים לא נפגשו, עקב ירידת הליגה של האדומים. העונה, החבורה של ברדה יצאה עם ידה על העליונה במפגש היחיד בין הצדדים עד כה, כשניצחה 0:3 בגביע הטוטו, כשסתיו טוריאל רשם צמד ודניאל דאפה הוסיף.

מחצית ראשונה
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • אווקה אשטה הצליח לחלץ כרטיס צהוב נוסף, הפעם מאנדריאן קרייב
  • '6
  • כרטיס צהוב
  • עמרי אלטמן פגע בגופו של אווקה אשטה ללא כדור וספג כרטיס צהוב
  • '3
  • החלטת שופט
  • כבר אחרי שלוש דקות, נגיעת יד שנויה במחלוקת של נועם מלמוד ברחבת הפועל ירושלים, שהגיעה מרגלו של לויזוס לויזו, העמידה את השופט למבחן, אבל מזרחי החליט שהנגיעה לא הייתה מכוונת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יואב מזרחי הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל ירושלים תצליח להשיג ניצחון ראשון לעונה או שהפועל תל אביב תשיג שלוש נקודות בפעם השנייה ברצף?
