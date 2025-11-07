"פציעת גינת? אתגר חדש, רוצים לזכות בתואר"

גמר גביע ווינר מתקרב בצעדי ענק. מחר (שבת, 19:10) הפועל ירושלים והפועל תל אביב יעלו לפרקט בארנה שבבירה כדי להתמודד על התואר, כאשר היום במסגרת מסיבת עיתונאים לקראת המשחק, דיברו מאמן מחזיקת היורוקאפ וקפטן הקבוצה.

דימיטריס איטודיס: “במהלך הטיסה חזרה לארץ כבר התחלנו להתכונן למשחק מול הפועל ירושלים, אנחנו מנצלים את הזמן הזה כדי לעבוד. היה לנו שבוע כפול ואנחנו עכשיו כאן, אני לא מתלונן, אך צריך להגיד את האמת – אנחנו במצב הזה כי אנחנו מקבלים את האתגר. הגמר אמור היה להיות משוחק לפני שהעונה התחילה וכולנו יודעים למה אנחנו משחקים עכשיו. היו לנו כמה פציעות של הישראלים, זה הגביל אותנו”.

איך אתה רואה את ההשפעה של תומר גינת? התרגלתם לשחק בלי ים מדר?

”לא, ממש לא התרגלנו לשחק בלי מדר. פציעות קורות, אבל כשהן קורות אתה צריך להתאים את עצמך ולכן יש לנו הפועל ת”א לליגה המקומית והפועל ת”א ליורוליג. בלי גינת זה אתגר חדש בשבילנו”.

תומר גינת (ראובן שוורץ)

מה האתגר הכי גדול מול הפועל ירושלים?

”היא קבוצה עם כימיה טובה, הם משחקים טוב ואני מכבד אותה מאוד כיריבה. הם הוסיפו לעצמם איכות בחלק הקדמי וצמחו כמועדון”.

זה משחק אחר על תואר או כמו משחק ליגה כמו הפועל ירושלים?

”אנחנו משחקים בבית שלהם, זו עובדה, ולא אצלנו בבית, אז זה אתגר ראשון. אנחנו משחקים בלי הישראלים שפצועים, אבל זה לא אומר שאנחנו מנסים לתרץ. אנחנו רוצים לזכות בגביע הזה”.

יש לך מסר לאוהדי הפועל ת”א? הם חיכו לגמר הזה ולתואר.

”אנחנו הולכים לייצג בגאווה את הפועל ת”א, נצא לפרקט עם מוטיבציה גדולה ובתקווה שעם האהדה שלהם שתיתן לקבוצה את הבוסט הנוסף, נצליח לעשות את זה”.