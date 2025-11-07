יום שישי, 07.11.2025 שעה 16:34
כ-5,000 אוהדי הפועל בטדי, רק כ-2,000 בארנה

האדומים מת"א רוצים תואר בארץ בגמר גביע ווינר מחר ב-19:10, אך גם לאירוע כזה הקהל לא ממהר להגיע, למרות האירועים המקבילים בענפים. וגם: מקצועית

|
היכל מנורה מבטחים עם מעט אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

32 שנים שאוהדי הפועל תל אביב לא זכו בתואר בישראל, מאז אותה זכייה בגביע המדינה ב-1993 על הפועל גבעתיים. הזדמנות לעצור את הבצורת הזו יש מחר (שבת, 19:10) כאשר מחזיקת היורוקאפ תשחק נגד הפועל ירושלים בארנה בבירת ישראל, במסגרת גמר גביע ווינר.

היום הוא חגיגי לשתי הקבוצות, כאשר ב-15:00 בצהריים שתי הקבוצות בכדורגל יעלו על כר הדשא בטדי, וכעבור קצת יותר מארבע שעות הן יעלו על הפרקט עם הכדור הכתום. בינתיים, כ-5,000 אוהדי הפועל תל אביב הבטיחו הגעה למשחק המוקדם בכדורגל, אך לכדורסל ההיענות קצת פחות.

בינתיים, רק 2,000 אוהדים של מחזיקת היורוקאפ הבטיחו את מקומם לגמר גביע ווינר, כאשר בצד של הפועל ירושלים 4,000 אוהדים קנו כרטיסים לגמר. עד כה נמכרו 8,500 כרטיסים, כאשר יש לקחת בחשבון שיש גם מוזמנים, הפרדות ודברים כאלו, אך גם לקחת בחשבון את כך שארגון האולטראס לא ימשיך לכדורסל, ואיתם גם לא מעט אוהדים אחרים שהפסיקו לבוא למשחקים בסל.

אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד ג'בארה)

מבחינה מקצועית, כל האופציות מהכשירים על השולחן מבחינת דימיטריס איטודיס, כאשר כולם כולל כולם הגיעו לישראל לקראת המשחק. ים מדר ותומר גינת ייעדרו שזו מכה מכיוון שבארץ צריך ישראלי על הפרקט, כאשר גם ברונו קבוקלו יחמיץ את המשחק.

נזכיר שבגביע ווינר חוקי הרישום לא תקפים לליגה, וכמו שכבר ראינו בארץ את מיציץ’ ודן אוטורו, כך נוכל לקבל אותם גם כעת, אך את זה נגלה רק שעה וחצי לפני המשחק בהתאם לחוקי רישום השחקנים. בשנים האחרונות הפועל ת”א הגיעה למספר גמרים, אך נכנעה, כמו גמר הגביע נגד הרצליה או שני הגמרים בליגה נגד מכבי תל אביב. היא כן שברה את הבצורת מבחינת זכייה בתארים בכללי, כשהניפה את היורוקאפ, וכעת נותר להניף בזירה ישראלית.

