"ניערתי מעצמי מומנטום שלילי, שואפים לנצח"

גמר גביע ווינר סל ייערך מחר (שבת, 19:10) בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב בארנה שבבירה, כאשר תואר על הפרק, כזה שיכול לתת בוסט לא קטן לקראת המשך העונה. לפני ההתמודדות, נערכה מסיבת עיתונאים עם שתי הקבוצות כאשר המאמנים דיברו וגם הקפטנים.

פתח מאמן הירושלמים, יונתן אלון: “כל חווית קיצון של קבוצה מוסיפה עוד אבן בחיים שלנו, לפעמים זה שלילי ולפעמים חיובי. מקווה שנאסוף את החוויות האלה כדי לבנות את הזהות בצורה כזו כדי לקחת את הדברים החיוביים. אחד הדברים הבולטים אצלנו מתחילת העונה זה שאנחנו לא מצליחים להרוג משחקים, ואנחנו צריכים לעשות את זה טוב יותר.

עוד לא מצאנו את הדרך עם השחקנים, לדעת לשחק עם ההרכב הנכון, עם התרגילים הנכונים. לא כל הפסד צריך לשלוח את כולם הביתה ולשנות הכל, זה לא עובד ככה בספורט. אנחנו צריכים לעשות תהליכים. זאת לפחות הדרך שאני מאמין בה, לדבוק במה שאתה עושה ולא לקפוץ ולהסיק מסקנות אחורה כל פעם שלא הולך משהו. כן כשיש בעיה צריך לדעת לפתור אותה”.

יונתן אלון (אורן בן חקון)

אנתנוי לאמב התחיל טוב באירופה, בליגה יותר מתקשה. איך אתה מסביר את זה?

"הוא שחקן מאוד מיוחד, שרגיל שההתקפה מתחילה בזה שהכדור מגיע אליו והוא יכול לאלתר ואחרים מגיבים אליו. פה הוא הגיע לקבוצה עם שחקנים דומיננטיים ומרכזיים מאוד טובים, והוא יכול להוסיף עוד שכבה. אני מאמין בו ומאמין שהוא יכול לעשות את זה. הוא יצטרך להוכיח. זה יכול להצליח”.

איך ממשיכים את המומנטום מאירופה לגמר?

“כל משחק הוא סרט שונה ולפעמים אתה עושה את אותה הדרך וגם מפסיד, אבל נצטרך להתרכז בלהיות מצוינים במה שאנחנו טובים. לבצע ולהיות נחוש”.

אנתוני לאמב בפעולה (רדאד ג'בארה)

מבחינה טקטית?

"זה לא רק הקצב, להפועל ת”א יש המון אמצעים להגיע ל-100 נקודות. אני לא רואה סיכוי אמיתי לנצח את המשחק בלי ריבאונד הגנה”.

אלון סיכם: “אין כיף כמו ארנה מלאה ואווירה של גמר, אני כמאמן ראשי פה מעט זמן יחסית ואין משהו שמשתווה לתחושה הזאת”.

היכל פיס ארנה (רפי בן חקון)

זוסמן: “ניערתי מעצמי את המומנטום השלילי, שואפים לנצח”

יובל זוסמן: “הניצחון באירופה נתן לנו רוח גבית וקצת שקט, כולם יודעים מה אנחנו שווים, יש תקופות פחות טובות. אנחנו שואפים לכמה שיותר ניצחונות”.

כמה הקושי בפתיחת העונה קשור לקיץ העמוס שלך ושל ישראלים אחרים?

"יש קשר. לא עברנו הכנה נורמלית עם הקבוצה. גם בנבחרת לא עשיתי את מה שחשבתי שאני יכול ב-100 אחוז, באתי במומנטום יחסית שלילי באופן מסוים ואני חושב שלאחרונה כן הצלחתי לנער את זה מעצמי. הכי חשוב שהקבוצה כבר חודש שלם רצה ולמדתי לשנות כל מיני הרגלים שלי, אז לוקח זמן להתרגל לזה. גם הקבוצה קצת יותר מבינה מה אנחנו יכולים לעשות וזה מתבטא גם הגנתית וגם התקפית".

אנחנו יודעים שזה לא סופי, אבל קח אותנו לשנייה שהודיעו לכם השחקנים על ההחלטה שחוזרים לישראל.

"עד שאני לא כאן ורואה את הלוגו של היורוקאפ על הפרקט אני לא אאמין לזה. יש הרבה מאוד דברים שיכולים להשתבש ואני מאוד נזהר, לא רוצה להיכוות. עוד לא שיחקתי במסגרת אירופית מול הקהל שלנו, אני מאוד רוצה לעשות את זה. כל הזמן רק שמעתי על זה ואני אשמח לחוות את זה עצמי. אבל לא אפתח ציפיות כדי לא לאכזב".

יובל זוסמן (רדאד ג'בארה)

סיפרתם לחדשים מה זה ארנה מלאה?

"אני אנסה להסביר להם היום, זה משהו שהם לא בדיוק מכירים. הסופר קאפ שהיה השנה כן קצת דימה את זה, אבל זה לא היה אולם שכולו אדום. אנחנו שואפים מאוד לנצח, זה משהו שנזכור קדימה וייתן לנו פוש".

זה גמר ראשון מול הפועל ת"א. בשבילך כשחקן, גמר גביע ווינר או גמר גביע המדינה זה שונה?

"כל שנה דברים חדשים קורים מכל הכיוונים, זה אומנם תחרות של קדם עונה, אבל אני בא לתת את המאה אחוז. בסוף זוכרים גביעי מדינה ואליפויות מדינה, ופחות גביע ווינר וסופר קאפ, לצערי, כי זה גם תואר שאתה יכול להוסיף לארון. אני וכל חבריי לקבוצה מגיעים תמיד באותה גישה ואותו מיינדסט וזה באופי שלנו".

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

קפטנים אוהבים לקחת עוד מישהו להנפות, כמה זמן מתכננים דבר כזה?

"בסופר קאפ הבאתי את מתן (אדלסון) כמובן, זה תואר ראשון שלי שאני מניף בתור קפטן וזה הביא לי גאווה. אין משהו שתכננתי, זה בא בלהט הרגע".

כשחקן, איך מתכוננים ליריבה שחצי מהסגל שלה לא ידוע עד חצי שעה לפני המשחק?

"זה קשה כי אתה לא יודע נגד מי תשחק. הדבר הכי בסיסי בדברים כאלה זה לדעת מי השחקנים, אך יש להם שיטה ודברים ברורים. יהיה קשה לדעת איך להגיב לשחקן כזה או אחר, אז נצטרך להסתכל על עצמנו ולהתרכז במה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב, גם מבחינת אנרגיות ופוקוס. ננסה לנתח כמה שיותר אותם, אך זה לא תלוי בנו".

אתה מופתע מהמיקום של הפועל ת"א בטבלת היורוליג?

"לא יודע אם אני מופתע, יש לה סגל מאוד מאוד טוב. כשיש שמות נוצצים זה לפעמים לא קורה כמו שמצפים, אז אני מאמין שהם עושים משהו טוב בדרך. מבחוץ זה נראה טוב וכל הכבוד להם. העונה עוד מוקדמת".