יום שישי, 07.11.2025 שעה 16:32
ספורט אחר

צפו: לוחם קזחי בעט בישראלי וסירב ללחוץ את ידו

רק אתמול קזחסטן הצטרפה להסכמי אברהם, אך היום לוחם קזחי בעט בעומרי חביב שלא כחוק בגמר אליפות העולם בג'יו ג'יטסו ונפסל. הלוחם הישראלי זכה

|
עומרי חביב (חיים גוזלי)
עומרי חביב (חיים גוזלי)

רק אתמול (חמישי) קזחסטן הצטרפה להסכמי אברהם עם מדינת ישראל, אך היום, מתאבק קזחי בעט שלא כחוק במתחרה ישראלי בגמר אליפות העולם בג’יו ג’יטסו בתאילנד. עומרי חביב, הלוחם הישראלי, עלה לגמר אליפות העולם ושם ‘עשה בית ספר’ ליריב שלו, שהחליט לבעוט בו, נפסל במקום, וגם לא הסכים ללחוץ את ידו.

הזכייה כמובן הייתה של חביב, שסיפר ל-ONE: “הייתה הכנה מאוד קשה, אבל הרגשתי שאני הולך לעשות את זה. זה לא קל שמדי פעם שופטים גורמים לכך שלוקחים לנו נקודות, אבל צריך להיות מוכן להכל והצלחתי להתמודד עם זה, אלוהים נתן לי את ההזדמנות להגיע לגמר אחרי קרבות קשים מול רוסיה ומקסיקו. בחצי הגמר הייתי אמור לעלות מול כווית, אבל הם סירבו להתמודד מול יריב ישראלי אז עליתי באופן אוטומטי לקרב מול קזחסטן.

הרגע בו היריב הקזחי איבד את זה (צילום: חיים גוזלי)

“בגמר שלטתי לאורך כל הקרב. לקראת סוף הקרב, בו הובלתי, הרחקתי את היריב בצורה חוקית והוא בעט בי בעוצמה, דבר שאסור לחלוטין. לכן הוא נפסל בצורה אוטומטית. הוא ממש התלהם, אך אני שמרתי על קור רוח, גם כי לא רציתי שזה יפגע לי בסיכויי הזכייה וגם כי אני לא בן אדם כזה, אני לא מתלהם ונכנס לעימותים כאלו, אני שומר על ספורטיביות. באתי ללחוץ לו את היד ולסיים את זה בכבוד. כמובן שהוא לא היה מוכן ללחוץ לי את היד ואפילו לא הסתובב אליי ולא רצה לדבר. באתי הנה לשתי מטרות: להיות אלוף עולם ולהשמיע את ההמנון הישראלי. עד עכשיו לא התנגן פה ההמנון כי לא הגענו למעמד הזה ואמרתי לעצמי שאני חייב להשמיע כאן את ההמנון ושמחתי להגשים את זה בגאווה גדולה מול כולם.

“ארצה לשמור על התואר ולהמשיך כמה שיותר, זה הכיף שלי וזה החלום שלי. אני שמח שיש לי את התמיכה מהחברים לנבחרת ושהם ספרו את השניות עד לסיום התחרות. תודות גדולות לאמיר בוארון, המאמן שלי שהאמין בי יותר הרבה ממה שאני האמנתי בעצמי, ותמך בי כל הזמן ואימן אותי הכי טוב שאפשר. לתומר אלרועי ופאביו צוקמן עוזרי המאמן שהיו שם בשבילי, האמינו בי ועשו לי שיחות לפני הגמר ולארז אלרועי נשיא האיגוד.

עומרי חביב שר את ההמנון (צילום: חיים גוזלי)

“והתודה הגדולה ביותר היא בעיקר למשפחה שלי, אבא שלי, אמא שלי ואחותי שתמכו בי בדיאטות הכי קשות, בכל האימונים, בכל הקשיים שבדרך, בכל הפעמים שהייתי חוזר מאוחר הביתה מאימונים ועדיין דאגו לי לאוכל ולהכל, על כך שקיבלו ונתנו מקום גם לקושי המנטלי שלי שמדי פעם גם התפרץ החוצה ועדיין לא משנה מה, תמיד היו שם בשבילי”.

במהלך התחרות ניצח חביב ארבעה קרבות בדרך לגמר, כשהוא מפגין רמת מקצועיות ושליטה מרשימה. בגמר כאמור פגש יריב מקזחסטן לקרב צמוד ואינטנסיבי. חביב הוביל בנקודת יתרון עד חמש שניות לסיום, אז ביצע יריבו בעיטה אסורה - פעולה לא ספורטיבית שהובילה לפסילתו המיידית ולשלילת מדליית הכסף. מדובר בהישג משמעותי נוסף לענף הג׳יו־ג׳יטסו בישראל, שממשיך לרשום הישגים יפים בזירה הבינלאומית ומציב את ישראל בקדמת הענף.

עומרי חביב על הפודיום (חיים גוזלי)עומרי חביב על הפודיום (חיים גוזלי)

ארז אלרואי, יו״ר איגוד הג׳יו גיטסו בישראל, אמר בסיום: “עמרי הינו אחד מהכישרונות המבטיחים בעולם ואין משמח יותר מלסיים את יום התחרות האחרון עם מדליית זהב והשמעת ההמנון כמתנת סוף שבוע לעם ישראל. מחר נפתחת אליפות העולם לנבחרות הצעירות, ואין ספק שהתוצאות של הנבחרת הבוגרת השנה מהוות השראה לספורטאים הצעירים - ואני סמוך ובטוח שנביא הישגים רבים גם על ידם”.

עומרי חביב בהמנון (חיים גוזלי)עומרי חביב בהמנון (חיים גוזלי)
