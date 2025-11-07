יום שישי, 07.11.2025 שעה 16:32
כדורגל עולמי

ההתרגשות ניכרת: ברצלונה חזרה לקאמפ נואו

הקטלונים ערכו אימון פתוח ושבו לאצטדיון אחרי כמעט 900 יום עם 23 אלף אוהדים ביציע. אראוחו נדהם: "מקום אלוהי", לאפורטה הבטיח משחק הוקרה למסי

ברצלונה על רקע הקאמפ נואו המשופץ (IMAGO)
ברצלונה על רקע הקאמפ נואו המשופץ (IMAGO)

אחרי 894 ימים, ברצלונה חזרה לקאמפ נואו. האצטדיון המיתולוגי שעדיין עובר שיפוץ ולא מוכן למשחקים רשמיים, אירח כמעט 23 אלף אוהדים שצפו באימון הפתוח של האנזי פליק – שגם היווה את טבילת האש הראשונה של הקטלונים במגרש הביתי אליו הם כל כך מצפים לחזור בקביעות.

הקומה השלישית עדיין לא בנויה, אך השתיים התחתונות כן, כאשר הכיסאות קיבלו צבע טרי וגם מסכי הלד כבר עובדים. בסגל של בארסה, שחקנים שמעולם לא שיחקו בקאמפ נואו כמו מארק קסאדו, או כאלה שהיו שם רק כיריבים ועכשיו לראשונה נכחו על הדשא עם חולצת הבלאוגרנה, כמו מרקוס רשפורד.

השחקנים עלו לדשא לקול התשואות מהקהל שהגיע, ולאחר מכן החלו באימון שהיה יותר משוחרר ובעיקר שימש לתצוגה בפני הצופים. עם תום השלב המקצועי, רוברט לבנדובסקי, פרנקי דה יונג, לאמין ימאל ושאר חבריהם התפנו כדי לחתום לאוהדים ולחלק כדורים שנבעטו ליציע. אוהד שניסה לפרוץ למגרש, נעצר די במהירות על ידי הסדרנים.

הקאמפ נואו, המנופים עוד כאן (IMAGO)הקאמפ נואו, המנופים עוד כאן (IMAGO)
האנזי פליק, יצטרך להתרגל (IMAGO)האנזי פליק, יצטרך להתרגל (IMAGO)

בספרד דיווחו כי האימון שימש גם כמבחן טכני ותפעולי לאימות תפקוד תקין של נקודות הגישה, המערכות והשירותים של האצטדיון החדש כחלק מתהליך הפתיחה הפתיחה המתקרבת שלו. בסוף האירוע, הערוץ הרשמי של המועדון ראיין כמה שחקנים וגם את המנהל המקצועי, כשהנשיא ז’ואן לאפורטה נאם.

דקו התייחס בדבריו תחילה לדיבורים על קו ההגנה הגבוה של פליק, כשבכל זאת האימון הפתוח מתקיים יומיים בלבד אחרי ה-3:3 של ברצלונה אצל קלאב ברוז’: “נושא הדיון בסגנון אינו רלוונטי. אנחנו כבר יודעים היטב היכן נוכל להשתפר ואת הקשיים שעומדים בפנינו. גם בעונה שעברה עברנו כמה תקופות קשות, והצלחנו להתגבר עליהן. שום דבר לא יכול לשנות דברים מלבד עבודה קשה ומסירות”.

האימון הפתוח של ברצלונה (IMAGO)האימון הפתוח של ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה בקאמפ נואו (IMAGO)שחקני ברצלונה בקאמפ נואו (IMAGO)

הפורטוגלי תיאר את הקאמפ נואו החדש כ”מרהיב” והוסיף: “כולנו במועדון מתגעגעים להיות כאן. זה הרגיש כמו אצטדיון מפואר בעבר, ועכשיו זה אפילו יותר. יש זיכרונות, כמובן, אבל הדבר הכי חשוב הוא שנוכל לחזור בהקדם האפשרי. זה שונה לשחק כאן, השחקנים מרגישים אותו הדבר כמוני. זה יהיה אדיר כשנוכל לחזור”.

רונאלד אראוחו דיבר גם הוא בהתרגשות: “הקאמפ נואו הוא אצטדיון אלוהי. אוהדי ברצלונה אף פעם לא מאכזבים, הם תמיד שם. האימון הפתוח הזה ייתן מוטיבציה לקבוצה”. קסאדו המשיך את האורווגואי: “אנחנו מרגישים ממש בבית כאן. האווירה הייתה מדהימה, האוהדים היו מרהיבים. אני עדיין חולם לשחק כאן ואני מקווה שזה יתגשם בקרוב”. רשפורד סיכם: “אני ממש מצפה לשחק כאן בחולצה של ברצלונה. הקאמפ נואו הוא אחד האצטדיונים האהובים עליי ולשחק כאן עבור בארסה תהיה תחושה מדהימה”.

לאפורטה: “אנחנו רוצים שהמשחק הראשון כאן יהיה אחרי הפגרה עם 45 אלף צופים, זה אצטדיון שייצר הכנסות של פי 3 מכל אצטדיון אחר. השיפוץ הוא חלום שהתגשם. יהיה נהדר לערוך כאן גם משחק הוקרה למסי עם 105 אלף צופים ואצטדיון מלא. יהיו בחירות ואם אשאר הנשיא, אני אשמח לעשות את זה”.

