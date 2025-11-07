בגיל 20: החלוץ של אינטר קנה מועדון עם אחיו

האחים אספוסיטו יצאו לדרך חדשה. כשהם מתחזקים קריירת כדורגל מקצוענית, השלושה “לא שכחו את השורשים שלהם” ורכשו את המועדון בו הם החלו את דרכם, וולונטס ברשיה, קבוצה חובבנית המתמקדת בעיקר בפיתוח שחקנים צעירים ואין לה קבוצת בוגרים.

שלושת האחים, סלבטורה הבכור המשחק בספציה מהסרייה ב’, סבסטיאנו שמשחק בקליארי והאח הצעיר והמוכשר מכולם, פרנצ’סקו פיו, השייך לאינטר ואף עלה כמחליף במשחק הנבחרת האחרון של איטליה נגד ישראל, כעת יהיו בעלי המועדון הצנוע.

בהודעה הרשמית של המועדון נכתב: “עבור משפחת אספוסיטו, וולונטס תמיד הייתה בית, המקום בו הכל החל, נקודת ההתחלה הספורטיבית וההומנית שהתחילה היום פרק חדש”. המטרות של האחים תהיה כעת להשקיע בצעירים, ובהמשך הם אף לא שוללים הקמת קבוצת בוגרים.

סלבטורה ופרנצ'סקו פיו אספוסיטו בספציה (IMAGO)