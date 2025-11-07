יום שישי, 07.11.2025 שעה 16:33
אתלטיקה/התעמלות

צ'קולה וקבלאן הוכתרו כאלופי ישראל ב-10 ק"מ

הרץ מעמק חפר ניצח את האלוף היוצא מלדה עם זמן של 30:36 דקות, בנשים הרצה ממכבי חיפה כרמל הגיעה ראשונה בזמן של 33:34 דקות. וגם: שאר הפודיום

|
דרג'ה צ'קולה, בוקיאו מלדה וזמנו מוצ'ה על הפודיום (טים נודלמן, שוונג)
דרג'ה צ'קולה, בוקיאו מלדה וזמנו מוצ'ה על הפודיום (טים נודלמן, שוונג)

אליפות ישראל ב-10 ק”מ התקיימה הבוקר (שישי) במסגרת מרוץ Winner נשר המופק על ידי שוונג. חלבי קבלאן הגנה על התואר דרג’ה וצ’קולה גבר על בוקיאו מלדה, האלוף מהשנה שעברה.

המרוץ שנערך על אחד המסלולים המהירים בישראל ובו מוזנקים גם רצי 2.5 ק”מ ו-5 ק”מ, הביא אליו כמידי שנה רצים ורצות מהשורה הראשונה שהתחרו על התואר הנכסף והיו בין 1,500 המשתתפים. 

דרג’ה צ’קולה (הפועל עמק חפר) הוכתר לאלוף ישראל החדש כשסיים ראשון לאחר 30:36 דקות ובכך ניצח את האלוף מהשנה שעברה וחברו לאגודה, בוקיאו מלדה (הפועל עמק חפר) שסיים מיד אחריו והגיע שני בתוצאה של 30:39 דקות. את הפודיום השלים, זמנו מוצ’ה (הפועל חולון) שהגיע במקום השלישי עם 30:51 דקות.

נקודת הזינוק (טים נודלמן, שוונג)נקודת הזינוק (טים נודלמן, שוונג)
דבוקת הגברים המובילה (טים נודלמן, שוונג)דבוקת הגברים המובילה (טים נודלמן, שוונג)

צ’קולה סיכם: “הייתה תחרות מאוד מאתגרת. אני מרוצה מאוד לעמוד על הפודיום במקום הראשון בפעם הראשונה באליפות ישראל 10 ק”מ כביש. מרגיש שהכיוון הוא חיובי מאוד ואני שמח על כך”.

אצל הנשים, כמו בשנה שעברה גם הפעם, הייתה זו כרואן חלבי קבלאן (מכבי חיפה כרמל) שסיימה במקום הראשון לאחר 33:43 דקות, תוצאה שמהווה גם את שיאה האישי למרחק זה ובכך הוכתרה לאלופת ישראל. “לא היה לי פשוט אבל הפתעתי את עצמי לטובה”, סיכמה אלופת ישראל, “החום והלחות הקשו מאוד. אני מרוצה מאוד מהזכייה וגם מהתוצאה”.

כרואן חלבי קבלאן, מאור טיורי וגילי זינגר על הפודיום (טים נודלמן, שוונג)כרואן חלבי קבלאן, מאור טיורי וגילי זינגר על הפודיום (טים נודלמן, שוונג)
כרואן חלבי קבלאן במהלך הריצה (טים נודלמן, שוונג)כרואן חלבי קבלאן במהלך הריצה (טים נודלמן, שוונג)

מיד אחריה, הגיעה מאור טיורי (אס. רמת השרון) שסיימה שניה עם 34:19 דקות. למקום השלישי הגיעה הרצה הצעירה גילי זינגר (מכבי ראשון לציון) שהשלימה את הריצה בזמן של 38:48 דקות.

