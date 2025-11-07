הנתון שבלעדיו ברצלונה לא זכתה בליגת האלופות

ה-3:3 של ברצלונה אצל קלאב ברוז’ העלה פעם נוספת העונה את סיפור קו ההגנה הגבוה של האנזי פליק, שמצידו הבהיר כי הוא לא עומד לשנות את השיטה שלו. בכל מקרה, הקטלונים מציגים יכולת לא טובה בהגנה מתחילת העונה ואם המאמן הגרמני לא מאמין בשינויים, אולי כדאי לו להסתכל על הנתון הבא שהבליטו בספרד.

בכל חמש הזכיות של בארסה בהיסטוריה בליגת האלופות, הקבוצה ספגה בממוצע לא יותר משער אחד למשחק. בזכייה הראשונה אי פעם בעידן יוהאן קרויף (1991/92), הבלאוגרנה ספגו 0.72 שערים בממוצע למשחק. בדור האחרון, השיא היה 0.38 שערים למשחק בזכייה של 2005/06, כשעם פפ גווארדיולה אותו מספר עמד על 0.93 בעונת 2008/09 ו-0.69 בעונת 2010/11. בזכייה תחת לואיס אנריקה, ממוצע הספיגות למשחק בצ’מפיונס עמד על 0.84 (2014/15).

בעונה החולפת עם פליק, ברצלונה כזכור הייתה במרחק נגיעה מהגמר, ממנו נעדרה לאור הפסד דרמטי וכואב לאינטר בסן סירו. באותו קמפיין, האדומים כחולים ספגו 1.71 שערים בממוצע למשחק. אז נכון, הפורמט השתנה ויש יותר משחקים, אך גם בעונה הנוכחית המצב לא מזהיר עבור הקטלונים שכרגע סופגים 1.75 שערים בממוצע למשחק בזירה האירופית.

מסי: "לצערי, אי אפשר לשחק כדורגל לנצח"

לא פחות מ-17 קבוצות ספגו פחות מברצלונה מתחילת העונה בשלב הליגה של הצ’מפיונס. באופן כללי בארסה ספגה בכל משחק אירופי ב-2025/26 ובכל המסגרות הצליחה לשמור על רשת נקייה רק ​​בשלושה מתוך 15 משחקיה הרשמיים: ב-0:3 מול מיורקה, ב-0:6 נגד ולנסיה וב-0:3 על חטאפה – תוצאות אשר התקבלו כולן בליגה הספרדית.

בטבלת האלופות, אלופת ספרד נמצאת נכון לרגע זה במקום ה-11 עם שבע נקודות מתוך 12 אפשריות והפרש שערים חיובי של 5+, זאת לאור 12 שערי זכות ו-7 שערי חובה. האתגר הבא של הקטלונים יהיה צ’לסי בסטמפורד ברידג’, יצליחו לא לספוג?