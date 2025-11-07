יום שישי, 07.11.2025 שעה 12:00
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

"רונאלדו? הוא יודע שיש השלכות לכל מה שיגיד"

הראיון של הכוכב הפורטוגלי ממשיך ליצור גלים, ומאמן מנצ'סטר יונייטד, רובן אמורים, התבקש להתייחס לדבריו: "יודעים שהמועדון עשה טעויות רבות בעבר"

|
רובן אמורים (IMAGO)
רובן אמורים (IMAGO)

הראיון של כריסטיאנו רונאלדו אצל פירס מורגן שחולק לשני חלקים, כמו לפני שלוש שנים, הצליח ליצור גלים גדולים ברחבי העולם. בחלקו הראשון, הכוכב הפורטוגלי התייחס לאקסית מנצ’סטר יונייטד ואמר שהוא “עצוב מהמצב”, וכעת, מאמן השדים האדומים רובן אמורים הגיב לדבריו.

רגע לפני משחק הקבוצה מחר (שבת, 14:30) מול טוטנהאם, נשאל בן ארצו של כריסטיאנו לגבי אותם דברים שנאמרו, כשבין היתר התייחס למאמן עצמו כשבזמן שהוא חושב שאמורים עושה עבודה טובה, הוא לא יכול ליצור ניסים, ולמרות שיש שחקנים טובים בסגל, יש שם כאלו שאין להם את “החשיבה” של שחקן שמבין מה זה המועדון הזה.

כאמור, אמורים התייחס לדבריו וענה: “הוא (רונאלדו) יודע שיש השלכות גדולות לכל דבר שהוא יגיד. אנחנו יודעים שהמועדון עשה טעויות רבות בעבר. אנחנו מנסים לשנות זאת, בואו לא נתמקד במה שקרה. אנחנו משנים דברים רבים. את המבנה, את הדרך בה אנחנו רוצים שהשחקנים יתנהגו. אנחנו משתפרים, בואו נשכח מעט מהעבר”. 

פירס מורגפירס מורג'ן עם כריסטיאנו רונאלדו (אינסטגרם)

כזכור, רונאלדו עזב את מנצ’סטר יונייטד ב-2009 לריאל מדריד, אך חזר לאולד טראפורד מיובנטוס בקיץ 2021. למרות זאת, החוזה שלו הותר בנובמבר 2022 אחרי הראיון הקודם שלו עם פירס מורגן, שנערך באותו הזמן.

