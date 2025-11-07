"רונאלדו? הוא יודע שיש השלכות לכל מה שיגיד"

הראיון של כריסטיאנו רונאלדו אצל פירס מורגן שחולק לשני חלקים, כמו לפני שלוש שנים, הצליח ליצור גלים גדולים ברחבי העולם. בחלקו הראשון, הכוכב הפורטוגלי התייחס לאקסית מנצ’סטר יונייטד ואמר שהוא “עצוב מהמצב”, וכעת, מאמן השדים האדומים רובן אמורים הגיב לדבריו.

רגע לפני משחק הקבוצה מחר (שבת, 14:30) מול טוטנהאם, נשאל בן ארצו של כריסטיאנו לגבי אותם דברים שנאמרו, כשבין היתר התייחס למאמן עצמו כשבזמן שהוא חושב שאמורים עושה עבודה טובה, הוא לא יכול ליצור ניסים, ולמרות שיש שחקנים טובים בסגל, יש שם כאלו שאין להם את “החשיבה” של שחקן שמבין מה זה המועדון הזה.

כאמור, אמורים התייחס לדבריו וענה: “הוא (רונאלדו) יודע שיש השלכות גדולות לכל דבר שהוא יגיד. אנחנו יודעים שהמועדון עשה טעויות רבות בעבר. אנחנו מנסים לשנות זאת, בואו לא נתמקד במה שקרה. אנחנו משנים דברים רבים. את המבנה, את הדרך בה אנחנו רוצים שהשחקנים יתנהגו. אנחנו משתפרים, בואו נשכח מעט מהעבר”.

פירס מורג'ן עם כריסטיאנו רונאלדו (אינסטגרם)

כזכור, רונאלדו עזב את מנצ’סטר יונייטד ב-2009 לריאל מדריד, אך חזר לאולד טראפורד מיובנטוס בקיץ 2021. למרות זאת, החוזה שלו הותר בנובמבר 2022 אחרי הראיון הקודם שלו עם פירס מורגן, שנערך באותו הזמן.