"מרוצה מהשער שלי, כשחתמתי האמנתי בקבוצה"

המחזור הרביעי של הליגה האירופית סיפק לנו מצד אחד זווית ישראלית בה מכבי תל אביב נכנעה 2:0 לאסטון וילה, ומצד שני את גבי קניקובסקי שכבש שער נהדר במדי פרנצווארוש ב-1:3 על לודוגורץ. הקשר הישראלי הרשית את הראשון בדקה ה-31, כדי לעזור להונגרים לנצח בפעם השלישית ברציפות במפעל.

אקס מכבי תל אביב התראיין לתקשורת ההונגרית בסיום המשחק וסיפר על הגול שהבקיע: “הכדור כמעט נפל אליי, לא הייתי צריך לעשות שום דבר אחר, פשוט הכנסתי את הרגל, אבל אני מאוד מרוצה מהשער שלי”.

“במחצית הראשונה שיחקנו כדורגל טוב, אחר כך קצת נסוגנו, גם היריבה השתפרה, אך שמרנו על שלוש הנקודות בבית וזה הדבר הכי חשוב. כשחתמתי כאן, האמנתי בקבוצה הזאת, שאנחנו יכולים להתקדם בתחרות. זה קרוב, אבל צריך להישאר עם רגליים על הקרקע”, הוסיף קניקובסקי.

גבי קניקובסקי (IMAGO)

בתקשורת המקומית, הישראלי קיבל מחמאות רבות כשהבעיטה שלו הופיעה בכמה מקומות בתמונה הראשית: “פרנצווארוש בלתי ניתנת לעצירה, זה היה מהלך מרהיב של קניקובסקי”, נכתב באחד מהאתרים המרכזיים בהונגריה.

לאחר הניצחון, רובין קין, מאמן פרנצווארוש ואקס נוסף של מכבי ת”א, דיבר עם השחקנים זמן רב בחדר ההלבשה כך על פי הדיווחים ההונגרים. גם מסיבת העיתונאים שלו הייתה תוססת, כשהאירי התייחס לשמועות על מעבר אפשרי שלו לסלטיק או לפרמייר ליג: “לא אכפת לי מהשמועות, אני מתרכז בעבודה שלי כאן”.