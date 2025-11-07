הפועל ירושלים מוכנה להפועל ת"א: "באים לנצח"

אחרי פתיחת עונה קשה, הפועל ירושלים חוזרת הביתה עם מעט רוח חדשה במפרשים. בשבת האחרונה בסמי עופר היא חזרה מפיגור כפול וחילצה נקודה דרמטית ממכבי חיפה, תוצאה שהביאה עמה אנרגיות מחודשות. “זה אולי היה רק תיקו, אבל זו תחושה של תקווה”, אמרו במועדון.

מחר, מול הפועל תל אביב (שבת, 15:00), מגיעה ההזדמנות לתרגם את האנרגיה מהמשחק הקודם למשהו מוחשי, ניצחון ראשון בליגה. זה יקרה במשחק בית ראשון העונה בשעות הצהריים, באווירה חגיגית של שבת ירושלמית: שערים ופאן זון ייפתחו ב-13:30, יתקיימו פעילויות לילדים, והמועדון ישיק קולקציית מוצרים חדשה לשנת המאה.

בפן המקצועי, הקבוצה תקווה להכשיר את שחקן הכנף מתן חוזז, שסובל מקרע קטן בשריר המקרבים ונמצא בספק להתמודדות. בקבוצה עושים מאמצים גדולים כדי להעמיד אותו לרשות זיו אריה.

מתן חוזז (עמרי שטיין)

בירושלים אמרו לקראת המשחק: “המפתח שלנו יהיה להתמודד עם העומס שהפועל תל אביב מייצרת במרכז. מסמי עופר אנחנו חייבים להביא את המשמעת הטקטית, האינטנסיביות והאופי. את שחקני הבית שהתעלו, את הדרך שבה החילופים נכנסו, ואת האמונה שליוותה את כולם עד השריקה האחרונה. אנחנו באים לנצח, מאמינים בעצמנו, והאווירה טובה. בעזרת הקהל שלנו זה הזמן להביא שלוש נקודות".

מי שמגלם את הרוח הירושלמית הוא הקשר הצעיר איליי מדמון, שכבש את שער השיוויון מול מכבי חיפה: “אין דרך לצאת מזה, אלא להיות ביחד, השחקנים, הצוות, הקהל. לשמור על הרוח המיוחדת של הפועל ירושלים. במשחק האחרון בסמי עופר הייתה תצוגה מדהימה של הקהל, ואנחנו רוצים להחזיר לו את אותה תחושת גאווה גם בטדי, אמר הקשר, שהוסיף: “היינו אחרי שישה הפסדים רצופים, ידענו לעצור את המפולת ולעשות נקודות. עכשיו אנחנו חייבים לנצח. הפועל תל אביב קבוצה מאתגרת מאוד, אבל אנחנו לא מורידים את הראש לרגע. נבוא עם אמונה, עם אחריות ועם הרבה לב".

איליי מדמון (אורן בן חקון)

לקראת המשחק, נמכרו כבר 5,000 כרטיסים לקהל האורח. בהפועל ירושלים מצפים גם לנוכחות גדולה מהקהל המקומי, במיוחד לאור שעת המשחק המוקדמת שמאפשרת הגעה של משפחות וילדים.

בעמק הארזים מבינים שהשבת הזו יכולה להיות נקודת מפנה. עם רוח מחודשת ואמונה שקטה ש“הפעם זה יקרה”, הפועל ירושלים תנסה סוף סוף להפוך את ההתאוששות של המחזורים האחרונים לניצחון שיקרב אותה אל שאר היריבות בתחתית הליגה.