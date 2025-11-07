יום שישי, 07.11.2025 שעה 11:34
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
38%968-9328פיניקס סאנס
29%797-7587לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

בכורה מוצלחת לגרין, פיניקס גברה על הקליפרס

מי שהגיע לסאנס הקיץ בלט במשחק הראשון שלו עם 29 נקודות, בדרך ל-102:115 על הקבוצה מלוס אנג'לס שרשמה הפסד 3 ברציפות. הארדן נעדר מסיבות אישיות

ג'יילן גרין חוגג (רויטרס)
ג'יילן גרין חוגג (רויטרס)

ליגת ה-NBA נמשכה גם הלילה (בין חמישי לשישי) והפעם עם משחק אחד בלבד בקונפרנס המערבי, בו הפיניקס סאנס (5:3) הנחילו הפסד שלישי ברציפות ללוס אנג’לס קליפרס (4:3) עם 102:115 ביתי באריזונה.

ג’יילן גרין קלע 29 נקודות בבכורה שלו בפיניקס, דווין בוקר הוסיף 24 נקודות. גרין, שפספס את שמונת המשחקים הראשונים של העונה בשל מתיחה בשריר הירך האחורי, שיחק 23 דקות וקלע 10 מ-20 מהשדה, כולל 6 מ-13 מחוץ לקשת.

גרייסון אלן, שעלה על הפרקט למרות מחלה, קלע 18 נקודות, מארק וויליאמס הוסיף 13 נקודות ותשעה ריבאונדים, ורויס או’ניל קלע 17, מתוכן 11 ברבע השלישי, שבו פיניקס ברחה עם 23:40 בדרך ליתרון 74:91.

איביצה זובאץ’ מתקשה (רויטרס)איביצה זובאץ’ מתקשה (רויטרס)

הקליפרס שיחקו ללא ג’יימס הארדן, שנעדר מסיבות אישיות, וללא קוואי לנארד הפצוע בקרסול ימין. איביצה זובאץ’ הוביל את הקבוצה עם 23 נקודות ו-11 ריבאונדים, קאם כריסטי תרם 17 מהספסל, ג’ון קולינס 13 ובוגדן בוגדנוביץ’ 12.

בראדלי ביל, ששב לפיניקס במדי לוס אנג’לס, חווה ערב קשה עם 2 מ-14 מהשדה וחמש נקודות בלבד, כשהוא גם קיבל בנוסף שריקות בוז מהקהל המקומי. הסאנס עלו ליתרון שיא של 79:104 לאחר שלשה של אלן כשנותרו 7:53 דקות לסיום.

