בכורה מוצלחת לגרין, פיניקס גברה על הקליפרס

ליגת ה-NBA נמשכה גם הלילה (בין חמישי לשישי) והפעם עם משחק אחד בלבד בקונפרנס המערבי, בו הפיניקס סאנס (5:3) הנחילו הפסד שלישי ברציפות ללוס אנג’לס קליפרס (4:3) עם 102:115 ביתי באריזונה.

ג’יילן גרין קלע 29 נקודות בבכורה שלו בפיניקס, דווין בוקר הוסיף 24 נקודות. גרין, שפספס את שמונת המשחקים הראשונים של העונה בשל מתיחה בשריר הירך האחורי, שיחק 23 דקות וקלע 10 מ-20 מהשדה, כולל 6 מ-13 מחוץ לקשת.

גרייסון אלן, שעלה על הפרקט למרות מחלה, קלע 18 נקודות, מארק וויליאמס הוסיף 13 נקודות ותשעה ריבאונדים, ורויס או’ניל קלע 17, מתוכן 11 ברבע השלישי, שבו פיניקס ברחה עם 23:40 בדרך ליתרון 74:91.

איביצה זובאץ’ מתקשה (רויטרס)

הקליפרס שיחקו ללא ג’יימס הארדן, שנעדר מסיבות אישיות, וללא קוואי לנארד הפצוע בקרסול ימין. איביצה זובאץ’ הוביל את הקבוצה עם 23 נקודות ו-11 ריבאונדים, קאם כריסטי תרם 17 מהספסל, ג’ון קולינס 13 ובוגדן בוגדנוביץ’ 12.

בראדלי ביל, ששב לפיניקס במדי לוס אנג’לס, חווה ערב קשה עם 2 מ-14 מהשדה וחמש נקודות בלבד, כשהוא גם קיבל בנוסף שריקות בוז מהקהל המקומי. הסאנס עלו ליתרון שיא של 79:104 לאחר שלשה של אלן כשנותרו 7:53 דקות לסיום.