שינוי הזהות, התנודות החריגות והגנה שלא קיימת

בפרק החדש של פודקאסט מכבי תל אביב בכדורסל עם משה ברדה ולי נוף, ניסינו להבין מה בדיוק קורה בצהוב אחרי ההפסד הדרמטי 112:107 למונאקו בהארכה. דיברנו על כך שמכבי תל אביב שיתפה רק ארבעה זרים ביורוליג, ומה זה אומר על עומק הסגל ועל תהליך בניית הקבוצה. ניסינו לפענח את התנודות החריגות בדקות המשחק: איך שחקן שלא ראה מגרש חמישה משחקים פתאום פותח בחמישייה ומה זה עושה לדינמיקה של הקבוצה.

נגענו גם בשינוי הזהות של מכבי תל אביב. איך היא הפכה בשנים האחרונות לקבוצה שמפתחת שחקנים, במקום להיות קבוצה שמבוססת על כוכבים שכבר מוכנים להוביל. עסקנו גם בבעיות ההגנה, שנראית כאילו פשוט לא קיימת, ובחוסר היכולת של הצהובים לייצר נקודות בהתקפות מעבר, אלמנט שהיה בעבר אחד מנשקי הקטל העיקריים שלהם. האזנה נעימה