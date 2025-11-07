הגנה, מחויבות, טביעה של מאמן והחמצות גדולות

מכבי תל אביב הפסידה לאסטון וילה 2:0, אך פודקאסט הצהובים עם רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני דווקא ראה את האור, והתרשם מכך שהאלופה שיפרה את משחק ההגנה שלה העונה. הצהובים התגברו על פציעה מוקדמת של קמארה וקיבלו את הייטור בהופעה טובה, סיסוקו ממשיך לפרוח ואסאנטה היה מצוין ובשורה התחתונה היה קשה למצוא שחקנים שלא היו טובים במשחק ההגנתי המחויב.

לפי נמני: “ראו טביעת אצבע של מאמן בצורה ברורה”, וגם קדוש החמיא למשחק הנכון של הצהובים, שלא חזרו על טעויות מהעונה הקודמת כמו שקרה במשחק מול אייאקס לפני שנה. ובסופו של דבר, דיוק בסיומת וקבלת החלטות טובה יותר בהתקפה של שחקנים כמו דור פרץ, אלעד מדמון ועוד היו יכולים להוביל את אלופת ישראל למשחק שבו היא לוקחת נקודות. אז מה יהיה נגד בית”ר ירושלים? וכמובן, פינת השאלות שלכם. האזנה נעימה