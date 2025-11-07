יום שישי, 07.11.2025 שעה 09:43
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

הגנה, מחויבות, טביעה של מאמן והחמצות גדולות

מכבי ת"א הפסידה לאסטון וילה 2:0 אך פודקאסט הצהובים עם רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני דווקא ראה את האור, והתרשם מכך שהאלופה שיפרה את משחק ההגנה

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב הפסידה לאסטון וילה 2:0, אך פודקאסט הצהובים עם רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני דווקא ראה את האור, והתרשם מכך שהאלופה שיפרה את משחק ההגנה שלה העונה. הצהובים התגברו על פציעה מוקדמת של קמארה וקיבלו את הייטור בהופעה טובה, סיסוקו ממשיך לפרוח ואסאנטה היה מצוין ובשורה התחתונה היה קשה למצוא שחקנים שלא היו טובים במשחק ההגנתי המחויב.

לפי נמני: “ראו טביעת אצבע של מאמן בצורה ברורה”, וגם קדוש החמיא למשחק הנכון של הצהובים, שלא חזרו על טעויות מהעונה הקודמת כמו שקרה במשחק מול אייאקס לפני שנה. ובסופו של דבר, דיוק בסיומת וקבלת החלטות טובה יותר בהתקפה של שחקנים כמו דור פרץ, אלעד מדמון ועוד היו יכולים להוביל את אלופת ישראל למשחק שבו היא לוקחת נקודות. אז מה יהיה נגד בית”ר ירושלים? וכמובן, פינת השאלות שלכם. האזנה נעימה

iframe src="https://omny.fm/shows/onepodcastmaccabitafc/816c87fb-b9f2-47aa-a7c1-b38e000cf8ca/embed?style=cover" allow="autoplay; clipboard-write" width="100%" height="180" frameborder="0" title="משחק הגנה, מחויבות, טביעת אצבע של מאמן והחמצות מאכזבות">
