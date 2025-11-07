מכבי ת"א טסה לארץ, קמארה נותר בבית החולים

דאגה במכבי תל אביב מפציעתו של מוחמד עלי קמארה. הבלם הגינאי, שחזר מהשעיה ופתח בהרכב מול אסטון וילה אמש (חמישי), נפצע כבר במחצית הראשונה של המשחק בווילה פארק באזור הצלעות והוחלף אחרי 14 דקות. הוא עוד הספיק לחזור לספסל של הקבוצה תוך כדי המחצית השנייה, אך לאחר המשחק התלונן על כאבים חזקים מאוד ועל קושי לנשום ללא כאב.

בעקבות זאת, נשלח קמארה בשעות הלילה לבית חולים מקומי. החשש במהלך הלילה היה מפציעה בצלעות שיכולה לגרום גם פגיעה בריאות במקרה שיש שבר בצלע, ונראה שהפגיעה אכן חמורה כפי שחששו. הוא לא יכול היה להצטרף לטיסה חזרה ארצה ונשאר לטפל בפציעתו.

בכל מקרה, קמארה לא ישחק מול בית”ר ירושלים ביום ראשון והייטור שעלה במקומו והציג משחק טוב, יפתח בהרכב. לצהובים יש לאחר מכן פגרה של כשלושה שבועות, כך שיהיה לגינאי זמן להחלים אך אם מדובר בפציעה מורכבת יותר, משך ההיעדרות יכול להיות גם מעבר לכך לצערם של הצהובים.

כזכור, קמארה שב אמש להרכב במפתיע מיד אחרי השעיה של שמונה ימים, זכר לאירוע בו הכה את רז שלמה בסיום המשחק מול עירוני קריית שמונה. אף על פי שהתאמן בנפרד מחבריו בימים האלה וחזר לאימונים מלאים עם כולם רק ביום שלישי, ז’רקו לאזטיץ’ בחר לפתוח איתו בהרכב, אלא שהחזרה ל-11 הייתה קצרה מאוד וכאמור הסתיימה עם פציעה מדאיגה.