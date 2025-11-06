יום חמישי, 27.11.2025 שעה 20:45
ספורט אחר  >> ספורט אמריקני

בראד אוסמוס מונה למאמן נבחרת ישראל בבייסבול

לקראת טורניר ה-WBC שייערך במיאמי במרץ הקרוב, האגודה הישראלית הודיעה שהאמריקאי יחליף את איאן קינסלר, שביקש לעזוב את התפקיד מסיבות אישיות

|
בראד אוסמוס (IMAGO)
בראד אוסמוס (IMAGO)

האגודה הישראלית לבייסבול הודיעה היום (חמישי) על מינויו של בראד אוסמוס כמאמן הראשי של נבחרת ישראל לטורניר הבייסבול העולמי הקרוב, שיחל במרץ, במקומו של איאן קינסלר שביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות.

לאוסמוס יש היסטוריה ארוכה בבייסבול הישראלי. הוא היה מאמן הנבחרת בטורניר ה-WBC ב-2012 והיה חלק מצוות האימון תחת קינסלר בשנת 2023. הניסיון והקשרים שלו עם השחקנים והצוות יסייעו לו להבטיח כניסה חלקה לתפקיד לקראת הטורניר שיהיה המשימה הראשונה שלו, בו נבחרת ישראל תשחק בבית ד' מה-6 עד 10 במרץ, במיאמי, מול הרפובליקה הדומיניקנית, ונצואלה, ניקרגואה והולנד.

האמריקאי, שזכה בפרס כפפת הזהב שלוש פעמים כשחקן, היה המאמן הראשי במהלך חמש עונות ב-MLB כשאימן את דטרויט טייגרס ולוס אנג׳לס אנג׳לס. היהודי שעבד כעוזר מאמן בניו יורק יאנקיז בשנתיים האחרונות, אמר לאחר ההכרזה: "אינני יכול לתאר עד כמה אני גאה ונרגש לקחת על עצמי את התפקיד הזה".

בראד אוסמוס (באדיבות איגוד הבייסבול)בראד אוסמוס (באדיבות איגוד הבייסבול)

"העיניים שלי נשואות תמיד לבניית קבוצה מגובשת ותחרותית שמייצגת בגאווה את ישראל ברחבי העולם. יש לנו בסיס יציב, ואני מצפה לעבוד עם הצוות והשחקנים המוכשרים שלנו כדי להשיג את המטרות שלנו ל-2026", הוסיף המאמן החדש.

אוסמוס כאמור יחליף את קינסלר, לו היה תפקיד משמעותי בנבחרת בשנים האחרונות, לאחר ששימש כשחקן במהלך אולימפיאדת 2020, ולאחר מכן נכנס לתפקיד המאמן בטורניר ה-WBC בשנת 2023. האגודה הודתה למאמן היוצא: “לאחר תקופתו הנהדרת בנבחרת ישראל כשחקן וכמאמן, אנחנו מאחלים לאיאן הצלחה בהמשך דרכו ואנחנו בטוחים כי דרכינו יפגשו בשנית בעתיד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */