יום שבת, 08.11.2025 שעה 21:05
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
104-84פרנצווארוש3
94-94סלטה ויגו4
94-84בראגה5
92-64אסטון וילה6
92-54ליון7
82-64ויקטוריה פלזן8
82-64בטיס9
76-94פאוק סלוניקי10
72-54בראן11
76-74דינמו זאגרב12
74-54גנק13
74-44פורטו14
74-44פנרבחצ'ה15
66-74פנאתינייקוס16
65-64פ.צ. באזל17
64-54רומא18
66-64ליל19
64-44שטוטגרט20
65-44גו אהד איגלס21
610-64יאנג בויז22
55-64נוטינגהאם פורסט23
53-34בולוניה24
45-34הכוכב האדום25
45-34שטורם גראץ26
47-44סלטיק27
36-44רד בול זלצבורג28
36-34פיינורד29
39-54לודוגורץ30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
09-44ניס35
08-14גלאזגו ריינג'רס36

סלטה ויגו חגגה עם 0:3, פורסט שוב נעצרה

הגליסיאנים הביסו את דינמו זאגרב, פבלו דוראן כיכב עם צמד. האנגלים סיימו ב-0:0 עם שטורם גראץ, הכוכב האדום הפתיעה עם 0:1 על ליל, גלזר ישב בספסל

|
פבלו דוראן חוגג (IMAGO)
פבלו דוראן חוגג (IMAGO)

רגע לפני שמכבי תל אביב תעלה לשחק את משחקה הרביעי במפעל השני הכי גדול למועדונים באירופה, הליגה האירופית, התקיימו המשחקים המוקדמים, שסיפקו לנו מספר תוצאות מרתקות.

דינמו זאגרב – סלטה ויגו 3:0

המארחת הקרואטית נחלה את ההפסד הראשון שלה בתחרות, כשהיא לא מצליחה לייצב את עצמה במשחקים האחרונים. מי שניצלה את חוסר היציבות, היא הקבוצה מגאליסיה והחלוץ שלה פבלו דוראן, שהוכיח את התפוקה שלו בשני משחקי הליגה האחרונים בהם שיחק, והתכבד בצמד גדול. בתווך, הנציג הספרדי היחיד ב-11 של הקרואטים, סרג’י דומינגס, מצא את הרשת לשער שלו, ולמעשה עזר ליריבה מארץ מולדתו.

שטורם גראץ – נוטינגהאם פורסט 0:0

כשהיא עם מאמן שלישי העונה על הקווים, הקבוצה האנגלית מתקשה לצאת מהמשבר שפקד אותה, וסופרת ניצחון אחד בלבד ב-13 משחקיה האחרונים בכל המסגרות. משב הרוח שהגיע עם כניסתו של שון דייץ’ למשרת המאמן עמד היום במקום, עם משחק משמים, כשמורגן גיבס ווייט אף החמיץ פנדל במחצית הראשונה.

אוליבר כריסטנסן עוצר את הפנדל של מורגן גיבס ווייט (IMAGO)אוליבר כריסטנסן עוצר את הפנדל של מורגן גיבס ווייט (IMAGO)

ניס – פרייבורג 3:1

הנשרים מצרפת שהפסידו במחזור הליגה האחרון לפ.ס.ז’ 1:0, חוו הפסד שני רצוף, זאת לאחר שהובילו משער של קווין. אלא שהברזילאי ככל הנראה העיר את היריבה מגרמניה, שהפכה במהירות, בזכות יוהאן מנזאמבי, שהשווה ארבע דקות אחרי השער שקבוצתו ספגה, בעוד הקפטן וינצ’נזו גריפו הפך מהנקודה הלבנה ודרי שחרהאנט דאג לקבוע את תוצאת המשחק עוד לפני שריקת המחצית.

שחקני פרייבורג חוגגים ניצחון (IMAGO)שחקני פרייבורג חוגגים ניצחון (IMAGO)

הכוכב האדום – ליל 0:1

המסטיפים מצרפת לא הצליחו לחבר שני ניצחונות מספטמבר, ואחרי ה-0:1 על אנז’ה במחזור האחרון בליגה הצרפתית, גם הפעם הם נתקלו במעצור מול קבוצתו של עומרי גלזר, שישב על הספסל וצפה בחבריו מצליחים להשיג שלוש נקודות משמעותיות להמשך הדרך, בזכות פנדל מדויק של אגדת נבחרת אוסטריה מרקו ארנאוטוביץ’.

שחקני הכוכב האדום בטירוף (IMAGO)שחקני הכוכב האדום בטירוף (IMAGO)

אוטרכט – פורטו 1:1

בעשרה שחקנים, המארחת מהולנד הצליחה להשיג נקודה חשובה, זאת אחרי ששיחקה במשך כמעט חצי שעה ללא השוער הראשון שלה שהורחק באדום ישיר אחרי שנגח בשחקן פורטוגלי. ההולנדים גם עלו ליתרון אחרי תרגיל חופשית יפה שהסתיים בבעיטה של מיגל רודריגס, אבל בורחה סאיינס קבע חלוקת נקודות.

תוצאות נוספות:

זלצבורג – גו אהד איגלס 0:2

באזל – סטיאווה בוקרשט 1:3

מאלמו – פנאתינייקוס 1:0

מיטיולן – סלטיק 1:3

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */