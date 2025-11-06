עקץ? הסטורי של גלוך אחרי שהייטינחה פוטר

זה היה באוויר כבר תקופה, אך היום (חמישי) אייאקס החליטה לעשות את המהלך ולפטר את מאמנה ג’ון הייטינחה, לו כידוע יחסים מורכבים עם כוכב הקבוצה אוסקר גלוך.

זמן קצר לאחר ההודעה הרשמית על עזיבת המאמן, גלוך בחר להעלות סטורי ללא כיתוב, עם תמונה שלו מודה לאלוהים והוסיף אימוג’י של לב ותודה, אך ללא מילים ובכך שמר על מיסתורין. למרות זאת, ברשתות פירשו זו כעקיצה למאמן.

כזכור, תחת הייטינחה הרכש הנוצץ של אייאקס מהקיץ לא קיבל אמון מלא, עלה מספר פעמים כמחליף בלבד ואף הוחלף מוקדם, כולל חילוף אחד לאחר פחות מחצי שעה של משחק בליגת האלופות.

הסטורי של אוסקר גלוך (אינסטגרם)

לאחרונה המאמן אף ביקר בפומבי את הישראלי, במה שהגביר את המתח. לאחר המשחק מול הירנביין אמר: “זה לא היה המשחק הטוב ביותר שלו. היו לו הרבה איבודי כדור ומצבים שבהם היה צריך להיות מכריע. הוא אמיץ ויש לו רצון, אבל הוא קיבל יותר מדי החלטות שגויות”.

כעת אייאקס תחפש לצאת לדרך חדשה לאחר פתיחת עונה מאכזבת במיוחד. היא במקום האחרון בליגת האלופות, ובמקום הרביעי בלבד בליגה ההולנדית במרחק 8 נקודות מהראשונה פיינורד.