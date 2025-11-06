יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:35
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

המחזור העשירי יתקיים בהוקרה לארגון נכי צה"ל

סבב המשחקים הקרוב בליגת העל, יוקדש למען פצועות ופצועי הצבא וכוחות הביטחון ממלחמת חרבות ברזל. כלפון: "רק בזכותם יכולנו להמשיך לשחק כדורגל"

|
עומר אצילי מול אור בלוריאן (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי מול אור בלוריאן (רדאד ג'בארה)

במסגרת פעילות "יחד למען הקהילה" של המנהלת, הקבוצות בליגת העל נרתמות יחד עם ארגון נכי צה"ל, למען הוקרת פצועות ופצועי צה"ל וכוחות הביטחון ממלחמת חרבות ברזל. כחלק מהפעילות, שחקני כל הקבוצות יעלו למגרש עם חולצה הנושאת את הכיתוב “גיבור זו משרה לכל החיים” במחזור העשירי.

ארגון נכי צה"ל מלווה למעלה מ-53,369 פצועות ופצועי צה"ל וכוחות הביטחון ומפעיל חמישה מחוזות וארבעה בתי לוחם בבאר שבע, חיפה, ירושלים ותל אביב בהם פועלים מאות חוגי ספורט, קהילה ותרבות, המסייעים בשיקומם מעורר ההשראה של הגיבורות והגיבורים ובני משפחותיהם.

מפרוץ מלחמת חרבות ברזל הוכרו למעלה מ-20,000 פצועות ופצועי המלחמה כנכי צה״ל. הארגון מלווה את פצועי המלחמה מיד עם הגעתם לבתי החולים, דרך קליטתם בבתי הלוחם ובמחוזות הארגון ועד לחזרתם לחיים מלאים כאזרחים פעילים ותורמים בחברה הישראלית.

דור פרץ וסאקו בנגורה (רדאד גדור פרץ וסאקו בנגורה (רדאד ג'בארה)

ארז כלפון, יו”ר מנהלת הליגות: “כבר מעל שנתיים, אנו מאמצים ומחבקים את החיילים והשוטרים אשר הגנו בגופם על המדינה ונפצעו במהלך שירותם. רק בזכותם יכולנו להמשיך ולשחק כדורגל בעורף. אני שמח שבמחזור המשחקים הקרוב, פצועי צה"ל וכוחות הביטחון שיגיעו למגרשים, יוכלו להרגיש באופן הקרוב ביותר את הערכת ואהבת הקהל על אומץ ליבם”.

יוסי מתתיהו מנכ"ל ארגון נכי צה”ל: “שיקומם של הגיבורות והגיבורים של כולנו הוא חובתה המוסרית של החברה הישראלית כולה עבור אלו שנתנו מגופם ומנפשם למעננו. שיתוף הפעולה המתמשך עם מנהלת הליגות לכדורגל משמעותי ומרגש את כולנו ומוכיח כי החברה הישראלית מכירה ומוקירה את גיבוריה”.

כדורגל ישראלי חדשות
