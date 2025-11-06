יום שבת, 08.11.2025 שעה 21:04
הליגה האירופית 25-26
123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
104-84פרנצווארוש3
94-94סלטה ויגו4
94-84בראגה5
92-64אסטון וילה6
92-54ליון7
82-64ויקטוריה פלזן8
82-64בטיס9
76-94פאוק סלוניקי10
72-54בראן11
76-74דינמו זאגרב12
74-54גנק13
74-44פורטו14
74-44פנרבחצ'ה15
66-74פנאתינייקוס16
65-64פ.צ. באזל17
64-54רומא18
66-64ליל19
64-44שטוטגרט20
65-44גו אהד איגלס21
610-64יאנג בויז22
55-64נוטינגהאם פורסט23
53-34בולוניה24
45-34הכוכב האדום25
45-34שטורם גראץ26
47-44סלטיק27
36-44רד בול זלצבורג28
36-34פיינורד29
39-54לודוגורץ30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
09-44ניס35
08-14גלאזגו ריינג'רס36

קמארה ודור פרץ ב-11 של מכבי ת"א מול וילה

אחרי הסאגה, הבלם שב ויפתח לצד רז שלמה במרכז ההגנה, רביבו ואסאנטה מגנים. הקפטן יעלה בקישור יחד עם סיסוקו. אחרי 4 משחקים, וארלה יפתח מהשריקה

|
דור פרץ (רדאד ג'בארה)
דור פרץ (רדאד ג'בארה)

המחזור הרביעי של שלב הליגה של הליגה האירופית ימשיך הערב (חמישי, 22:00), כשאנחנו מקבלים את המשחק שמבחינתנו בישראל, הוא בוודאי הגדול והמסקרן ביותר. מכבי תל אביב יצאה ללא הקהל שלה לברמינגהאם, למשחק קשה במיוחד נגד אסטון וילה, כשהצהובים ינסו לבצע סנסציה ולקחת נקודות.

החבורה של ז’רקו לזאטיץ’ עדיין ללא ניצחון העונה באירופה, והיא עומדת על נקודה אחת בלבד, שלקחה במשחק הראשון נגד פאוק סלוניקי. אלופת המדינה הפסידה את שני משחקיה האחרונים בתחרות היוקרתית, כשבאחרון שבהם לא היוותה יריב מספיק טוב למיטיולן, שניצחה באותו משחק 0:3 את הקבוצה הישראלית.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, דור פרץ, איתמר נוי, אושר דוידה, חליו וארלה ואלעד מדמון. 

מוחמד עלי קמארה. אחרי הסאגה, שב ל-11 (רדאד גמוחמד עלי קמארה. אחרי הסאגה, שב ל-11 (רדאד ג'בארה)

מנגד, מגיעה יריבה חזקה ביותר. על אף שהפסידה לליברפול 2:0 במחזור האחרון של הפרמייר ליג, רק שבוע לפני זה החבורה של אונאי אמרי ניצחה את מנצ’סטר סיטי. בזירה האירופית, וילה עם שש נקודות מתשע אפשריות, אחרי שהופתעה במשחקה הקודם נגד גו אהד איגלו והפסידה 2:1.

הרכב אסטון וילה: אמיליאנו מרטינס, ויקטור לינדלוף, אזרי קונסה, פאו טורס, יאן מאטסן, למאר בוגארד, אנדרה אוננה, מורגן רוג’רס, ג’יידון סאנצ’ו, איוון גסאן ודונייל מאלן.

מדובר במשוכה קשה כאמור וכידוע. אם המשחק לא היה מאתגר מספיק עבורה לפני, מכבי ת”א תאלץ להסתדר בלי הקהל שלה, לאחר הסערה שסחפה את התקשורת האנגלית בשבועות האחרונים על ההחלטה של המשטרה לאסור על אוהדי הצהובים להגיע למשחק, כשאז הגיעה ההודעה הרשמית של הצהובים על אי הכוונה למשוך כרטיסים.

