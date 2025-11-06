קמארה ודור פרץ ב-11 של מכבי ת"א מול וילה

המחזור הרביעי של שלב הליגה של הליגה האירופית ימשיך הערב (חמישי, 22:00), כשאנחנו מקבלים את המשחק שמבחינתנו בישראל, הוא בוודאי הגדול והמסקרן ביותר. מכבי תל אביב יצאה ללא הקהל שלה לברמינגהאם, למשחק קשה במיוחד נגד אסטון וילה, כשהצהובים ינסו לבצע סנסציה ולקחת נקודות.

החבורה של ז’רקו לזאטיץ’ עדיין ללא ניצחון העונה באירופה, והיא עומדת על נקודה אחת בלבד, שלקחה במשחק הראשון נגד פאוק סלוניקי. אלופת המדינה הפסידה את שני משחקיה האחרונים בתחרות היוקרתית, כשבאחרון שבהם לא היוותה יריב מספיק טוב למיטיולן, שניצחה באותו משחק 0:3 את הקבוצה הישראלית.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, דור פרץ, איתמר נוי, אושר דוידה, חליו וארלה ואלעד מדמון.

מוחמד עלי קמארה. אחרי הסאגה, שב ל-11 (רדאד ג'בארה)

מנגד, מגיעה יריבה חזקה ביותר. על אף שהפסידה לליברפול 2:0 במחזור האחרון של הפרמייר ליג, רק שבוע לפני זה החבורה של אונאי אמרי ניצחה את מנצ’סטר סיטי. בזירה האירופית, וילה עם שש נקודות מתשע אפשריות, אחרי שהופתעה במשחקה הקודם נגד גו אהד איגלו והפסידה 2:1.

הרכב אסטון וילה: אמיליאנו מרטינס, ויקטור לינדלוף, אזרי קונסה, פאו טורס, יאן מאטסן, למאר בוגארד, אנדרה אוננה, מורגן רוג’רס, ג’יידון סאנצ’ו, איוון גסאן ודונייל מאלן.

מדובר במשוכה קשה כאמור וכידוע. אם המשחק לא היה מאתגר מספיק עבורה לפני, מכבי ת”א תאלץ להסתדר בלי הקהל שלה, לאחר הסערה שסחפה את התקשורת האנגלית בשבועות האחרונים על ההחלטה של המשטרה לאסור על אוהדי הצהובים להגיע למשחק, כשאז הגיעה ההודעה הרשמית של הצהובים על אי הכוונה למשוך כרטיסים.