העוול שנעשה לאביגיל רומנו בת ה-14 בגלישת רוח

השייטת הצעירה, ביקשה לעבור ממועדון השייט בעכו לזה של נהריה, האגודה החליטה למנוע ממנה להשתתף בתחרויות. עו"ד יפה הגיש מכתב תלונה דחוף לאיגוד

גולשות הרוח של נבחרת ישראל (איגוד השייט בישראל)
ספורטאית בת 14 לא יכולה להתחרות - בניגוד לחוק. עו”ד איל יפה הגיש היום (חמישי) מכתב תלונה דחוף לאיגוד השייט וטען כי מועדון השייט בעכו לכאורה פוגע בשייטת הצעירה אביגיל רומנו רק משום שביקשה לעבור לנהריה.

עו”ד יפה פנה לאיגוד השייט וטען כי “רומנו ביקשה לעבור בין האגודות, מעכו לנהריה, במסגרת העברת קטין בהתאם לחוק הספורט, אך נפגעת בשל כך שהמועדון, בראשות ליאור דהן, מונע ממנה להירשם לתחרויות ולהשתתף בהן. מהאיגוד נטען כי היא לא פעילה”.

לפי החוק, קטינה מתחת לגיל 15 שמבקשת לצאת להסגר, יכולה לעשות זאת אחת לחצי שנה, ובינתיים באגודה בה היא רשומה אמורים לאפשר לה להמשיך להתחרות עד לדצמבר. לשייטת יש תחרות בעוד כשבוע ימים, אלא שלטענתו, המועדון בעכו מסרב לרשום אותה לתחרויות בטענה שהיא לכאורה ספורטאית לא פעילה.

עו”ד יפה כתב: “האיגוד נשאל על הפרשה והגיב, שהמועדון בעכו רשם שהספורטאית אינה פעילה ועל כן אין באפשרותו לסייע. אדגיש שהספורטאית פעילה ומבקשת להתחרות, היא אחת מהטובות בארץ לפי מה שנמסר לי. הגדרת לא פעילה לדידי לא חוקית, לא תקינה וממילא שקרית - והאיגוד נותן לכך גיבוי. מתוך רצון לפגוע בה דהן מונע ממנה את האפשרות להתחרות. לא ראוי, לא חוקי ולא ספורטיבי”.

באיגוד השייט הבהירו לו כי עליו לפנות להליך של בוררות, אך עו״ד איל יפה דורש מהאיגוד “לא להכיר ברישום של הספורטאית כלא פעילה, להבהיר לאגודה שהיא פועלת בניגוד לחוק, לסייע לספורטאית ולא להפנות אותה להליכים משפטיים שעלות בצידם והם נמשכים זמן רב”.

יו״ר איגוד השייט שי בובר התייחס לסוגיה ואמר: “האיגוד לא יכול להתערב בבעיות בין ספורטאי למועדון, תפקידו לשמור על הספורטאים ולשמור על המועדונים. לאיגוד יש מוסדות בירור, אחד במשמעת ואחד בבית דין עליון, ובתקנון האיגוד כתוב מה אפשר לעשות ומה לא. חבל שבנסיבות הקיימות ילדה מתחת לגיל 15 נחסמת מהשתתפות בתחרויות שייט, לא לזה כיוונו”.

תגובתו של ליאור דהן תובא לכשתתקבל.

