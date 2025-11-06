דניאלה פלג מובילה באליפות ישראל בגלישת רוח

אליפות ישראל בגלישת רוח בדגמי ה-IQ פויל יצאה לדרכה היום (חמישי) במכמורת. יואב עומר ותום ראובני מובילים במאבק צמוד מבין המתחרים בגברים, ואילו דניאלה פלג מדורגת במקום הראשון בתחרות לנשים.

אחרי שיום התחרויות הראשון שהיה אמור להיערך אתמול לא התקיים בגלל שלא היו רוחות, הפעם היו רוחות חלשות וזה נתן למשתתפים להתחרות בסלאלום. הגברים רשמו ארבעה שיוטים והנשים שלושה שיוטים.

בגברים, יואב עומר מדורג ראשון עם 5 נקודות שליליות (1,1,3) והאלוף האולימפי תום ראובני דבוק אליו גם עם 5 נקודות שליליות (2,2,1), כך שבדירוג עומר מוביל עליו בגלל כמות הניצחונות בשיוטים עצמם. יואב כהן מדורג שלישי עם 9 נקודות שליליות.

בנשים, דניאלה פלג כאמור ניצבת במקום הראשון עם 5 נקודות לחובתה, אחרי שניצחה שיוט אחד וסיימה פעמיים במקום שני, בשלושת השיוטים שהיו לה. במקום השני הכללי מדורגת מאיה מוריס עם 7 נקודות ובמקום השלישי תמר שטיינברג עם 10 כאשר כל אחת מהן ניצחה בשיוט אחד.

קטי ספיצ’קוב מדורגת במקום הרביעי עם 12 נקודות לחובתה אחרי שלושת השיוטים שביצעה. סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור נותרה במקום שישי, לאחר שלא יצאה לשיוט האחרון של היום אחרי שרק לאחרונה חזרה מפציעה. שחר טיבי לא לוקחת חלק בתחרות.