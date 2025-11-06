יום רביעי, 12.11.2025 שעה 13:56
ספורט אחר  >> שייט

דניאלה פלג מובילה באליפות ישראל בגלישת רוח

התחרות הלאומית ב-IQ פויל: בגברים, עומר וראובני צמודים בפסגה. בנשים, מוריס ושטיינברג במקומות השני והשלישי, קנטור לא השתתפה באחד מהשיוטים

|
תום ראובני (צילום: גל פרידמן)
תום ראובני (צילום: גל פרידמן)

אליפות ישראל בגלישת רוח בדגמי ה-IQ פויל יצאה לדרכה היום (חמישי) במכמורת. יואב עומר ותום ראובני מובילים במאבק צמוד מבין המתחרים בגברים, ואילו דניאלה פלג מדורגת במקום הראשון בתחרות לנשים.

אחרי שיום התחרויות הראשון שהיה אמור להיערך אתמול לא התקיים בגלל שלא היו רוחות, הפעם היו רוחות חלשות וזה נתן למשתתפים להתחרות בסלאלום. הגברים רשמו ארבעה שיוטים והנשים שלושה שיוטים.

בגברים, יואב עומר מדורג ראשון עם 5 נקודות שליליות (1,1,3) והאלוף האולימפי תום ראובני דבוק אליו גם עם 5 נקודות שליליות (2,2,1), כך שבדירוג עומר מוביל עליו בגלל כמות הניצחונות בשיוטים עצמם. יואב כהן מדורג שלישי עם 9 נקודות שליליות.

בנשים, דניאלה פלג כאמור ניצבת במקום הראשון עם 5 נקודות לחובתה, אחרי שניצחה שיוט אחד וסיימה פעמיים במקום שני, בשלושת השיוטים שהיו לה. במקום השני הכללי מדורגת מאיה מוריס עם 7 נקודות ובמקום השלישי תמר שטיינברג עם 10 כאשר כל אחת מהן ניצחה בשיוט אחד.

קטי ספיצ’קוב מדורגת במקום הרביעי עם 12 נקודות לחובתה אחרי שלושת השיוטים שביצעה. סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור נותרה במקום שישי, לאחר שלא יצאה לשיוט האחרון של היום אחרי שרק לאחרונה חזרה מפציעה. שחר טיבי לא לוקחת חלק בתחרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */