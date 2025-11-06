יום שבת, 08.11.2025 שעה 20:36
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים

"נחזיר את המועדון לצמרת": טל נתן חתם ברמלה

אחרי שרועי לזר התפטר מתפקידו במועדון המעוטר בכדורסל הנשים, המאמן יעמוד על הקווים בקבוצה, עמה זכה בדאבל בעבר: "רוצים תארים וכנראה ניקח אותם"

|
טל נתן (שחר גרוס)
טל נתן (שחר גרוס)

אחרי שרועי לזר התפטר מתפקידו כמאמן אליצור רמלה נשים, שפתחה את העונה בצורה לא טובה מבחינתה, טל נתן חתם היום (חמישי) כאיש שיעמוד על הקווים בקבוצה המעוטרת בכדורסל הנשים הישראלי.

טל נתן בעצם חוזר למועדון, כאשר לקח איתו בעבר דאבל, כשיש לו שתי אליפויות במצטבר וגביע אחד. לאחר החתימה, אמר: “בצניעות, בחריצות, ציעד אחרי צעד, נחזיר את המועדון לצמרת למרות הפתיחה הלא טובה של העונה. אנחנו תמיד רוצים תארים, אנחנו כנראה ניקח אותם”.

רמלה כאמור, זה המועדון המעוטר בכדורסל הנשים והוא קיווה לשים מאחוריו את העונה המאכזבת, כאשר השנה אחרי ארבעה משחקים בליגה, הקבוצה במקום ה-10 והאחרון בליגה (עם משחק חסר) ועם ניצחון אחד בלבד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */