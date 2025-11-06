"נחזיר את המועדון לצמרת": טל נתן חתם ברמלה

אחרי שרועי לזר התפטר מתפקידו כמאמן אליצור רמלה נשים, שפתחה את העונה בצורה לא טובה מבחינתה, טל נתן חתם היום (חמישי) כאיש שיעמוד על הקווים בקבוצה המעוטרת בכדורסל הנשים הישראלי.

טל נתן בעצם חוזר למועדון, כאשר לקח איתו בעבר דאבל, כשיש לו שתי אליפויות במצטבר וגביע אחד. לאחר החתימה, אמר: “בצניעות, בחריצות, ציעד אחרי צעד, נחזיר את המועדון לצמרת למרות הפתיחה הלא טובה של העונה. אנחנו תמיד רוצים תארים, אנחנו כנראה ניקח אותם”.

רמלה כאמור, זה המועדון המעוטר בכדורסל הנשים והוא קיווה לשים מאחוריו את העונה המאכזבת, כאשר השנה אחרי ארבעה משחקים בליגה, הקבוצה במקום ה-10 והאחרון בליגה (עם משחק חסר) ועם ניצחון אחד בלבד.