אחרי טדי: חולון הודיעה שקופרשטיין יגיע למשחק

אחרי שהגיע למשחק בין בית”ר ירושלים לבין הפועל באר שבע באצטדיון טדי וריגש מדינה שלמה, בר קופרשטיין, שורד השבי, יגיע גם למשחק של הפועל חולון. קופרשטיין הוא אוהד חולון בכדורסל ושל בית”ר ירושלים בכדורגל, ואחרי שהיה בטדי הוא יגיע גם להיכל הטוטו.

במועדון הודיעו: “חולוניה חיכתה ועכשיו הגיע הרגע בו בר ומשפחת קופרשטיין מגיעים להיכל הטוטו כשכל הכנסות המשחק תרומה למשפחה הגיבורה. נרגשים לעדכן כי בר יגיע הביתה, להיכל הטוטו, ביום שישי הבא, 14.11.25 במסגרת משחק הבית מול הפועל באר שבע”.

עוד רשמו: “המשחק אמנם יחל בשעה 13:10, אך טקס מיוחד ומרגש יקדים אותו כשאנו ממליצים למינויים ורוכשי הכרטיסים להקדים כניסתם להיכל החל מהשעה 12:20”.