קרבות מכורים ב UFC? אצבעות לעיניים ועוד

בפרק 14 של פודקאסט “נוקאאוט!”: מסכמים את האירוע האחרון שהסתיים עם התפוצצות הפרשה שמסתמנת להיות החמורה בתולדות הספורט בעקבות חשדות חמורים למכירת הקרב בין אייזק דלגוריאן לייאדיאר דל וייה, מה שהוביל לכדור שלג שעדיין מתגלגל, ובו מתחילה להיחשף בעיה חמורה של הימורים בלתי חוקיים ומכירת קרבות. מה שהתחיל עם הקרב הספציפי, התפתח להצהרות של מספר לוחמים שהודו שפנו אליהם בעבר עם הצעות למכור קרבות, ולחקירת מאמנים, מנהלים, שופטים ולוחמים בחשד להטיית קרבות.

בנוסף, שוחחנו על האירוניה של אנטי דליה חברו לאימונים של טום אספינל, ששבוע בלבד אחרי שערוריית האצבעות לעיניים מצא עצמו בצד ההפוך כשדחף אצבע לעין של יריבו וולדו קורטז אקוסטה, ואחרי טעויות שיפוט, הפסקת הקרב וחידושו לאחר שקוסטה התעקש להמשיך, דליה מפסיד בנוקאאוט ועכשיו מתכוון להגיש ערעור, אולי מוצדק.

יניב קמינסקי ואולגה רובין (מערכת ONE)

סיכמנו את אירועי הסופ”ש ושוחחנו גם על ההופעה המרשימה של סטיב גארסיה והנצחונות של בריאן באטל וגייבל סטיבסון בארגון DBX. עוד בפרק - שמועות והכרזות: פלויד מייוותר מול מאני פאקיאו צפויים להיפגש שוב, אלכס פריירה וג׳ון ג׳ונס ממשיכים לבשל את הקרב ביניהם בבית הלבן, מקס הולוויי וצ׳ארלס אוליברה צפויים להילחם על חגורת ה BMF, קרו קופ מול פדור ב 2026, אנדרו טייט במיספיטס, ומול מי יילחם ג’ייק פול אחרי ביטול הקרב מול טנק דייויס?

לא שכחנו שאלות מהבית ועדכוני ישראלים, נתן לוי עם ניצחון גדול חוזר לזירה ומניף את דגל ישראל בגאווה, כיבדי גורדון יילחם מחר בפרו, והכרזה על הקרב הבא של אהבת השם גורדון. צפו והאזינו לפרק 14 של פודקאסט “נוקאאוט!”