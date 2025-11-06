יום שבת, 08.11.2025 שעה 21:04
הליגה האירופית 25-26
123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
104-84פרנצווארוש3
94-94סלטה ויגו4
94-84בראגה5
92-64אסטון וילה6
92-54ליון7
82-64ויקטוריה פלזן8
82-64בטיס9
76-94פאוק סלוניקי10
72-54בראן11
76-74דינמו זאגרב12
74-54גנק13
74-44פורטו14
74-44פנרבחצ'ה15
66-74פנאתינייקוס16
65-64פ.צ. באזל17
64-54רומא18
66-64ליל19
64-44שטוטגרט20
65-44גו אהד איגלס21
610-64יאנג בויז22
55-64נוטינגהאם פורסט23
53-34בולוניה24
45-34הכוכב האדום25
45-34שטורם גראץ26
47-44סלטיק27
36-44רד בול זלצבורג28
36-34פיינורד29
39-54לודוגורץ30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
09-44ניס35
08-14גלאזגו ריינג'רס36

הצפי למחאות ומה קורה בעיר: יוסי מדינה מדווח

איש התקשורת נמצא בבירמינגהאם לקראת וילה נגד מכבי ת"א ב-22:00 ודיבר ב"שיחת היום": "יש הפגנה אחת מרכזית, לא יצא לי לצעוק בעברית כאן ברחוב"

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תתארח הערב (חמישי, 22:00) אצל אסטון וילה במסגרת הליגה האירופית, כשהקהל שלה לא הגיע לבירמינגהאם. יוסי מדינה, שנמצא בעיר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ לקראת המשחק.

מה שלומך?
“בסדר גמור, כרגע העיר די מנומנמת, אבל יש הערכות. רואים הנקודות מרכזיות שוטרים. יש דיבור על 700 שוטרים, לא יודע מה היה קורה אם היה קהל חוץ”.

יש דגלי פלסטין?
“האזור של המגרש יושב בין שתי שכונות, יש נקודה שממנה ועד האצטדיון לא פספסו אף עמוד חשמל ותלו דגלים”.

אני מבין שיש כמה מוקדים של הפגנות שאמורות להיות.
“כן, יש הפגנה אחת מרכזית משהו באזור של כמה מאות, אבל האירועים יכולים להתלקח מהר. נערכים לאפשרות שיהיו עוד, גם הפגנת נגד צפויה. ראינו את יוסף חדד מצייץ שהוא כבר פה בעיר וצפוי להצטרף לאחת כזאת”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגשחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

ממה שאתה מבין, איפה מכבי שוהה? בלי להיכנס לפרטים.
“בזהירות הנדרשת אגיד שיש נוכחות של מי שצריך לאבטח גם מקומי וגם מכוחותינו”.

במשחק עצמו יהיו הפגנות?
“מנסים שלא. על הנייר התקנון של אופ”א אוסר דגלים זרים. ראינו שבנורבגיה זה לא כל כך עזר. המשטרה מנסה למנוע דברים כאלה”.

אתה מרגיש בטוח כישראלי?
“לא יצא לי לצעוק בעברית פה ברחוב”.

ראיתי שזו העיר השלישית הכי לא בטוחה באירופה.
“יש פה הרבה מאוד פשע ושכבות נמוכות. באופן כללי היא לא בטוחה. צריך לשמור על זהירות”.

אונאי אמרי (IMAGO)אונאי אמרי (IMAGO)

עכשיו מקומי פונה אליך, מה אתה אומר?
“אני מסתובב עם אזרחות זרה”.

אסטון וילה מנסה להתנקות מפוליטיקה. אמרי מאמן מצוין והם קבוצה מעוולה, איך היא מתכוננת.
“לרעת מכבי הם מגיעים אחרי הפסד לליברפול, אז זה איפס את כולם. אמרי אמר אתמול שאסור לזלזל, הוא מגיע במטרה לזכות במפעל. הם מהפייבוריטים לכך. גם אם הם עולים עם הרכב חסר, כנראה שהמחליפים שלהם יותר איכותיים מחלק משחקני מכבי”.

