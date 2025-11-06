בסוף זה קרה: בני הרצליה עם ניצחון בכורה בליגה

בני הרצליה גברה הערב (חמישי) על מכבי ראשון לציון במחזור החמישי בליגת ווינר סל. החבורה של יהוא אורלנד השיגה את ניצחון הבכורה שלה העונה, לאחר שבעה הפסדים בכל המסגרות, מן העבר השני העולה החדשה שוב לא הצליחה לנצח במשחק צמוד אחרי המשחק בשבוע שעבר נגד הפועל ירושלים.

הקבוצה מהשרון, הגיעה למשחק הערב במצב רוח רע מאוד, הניצחון האחרון שלה היה ב-19 בספטמבר נגד אליצור נתניה בגביע ווינר, הניצחון הערב עדיין משאיר את החניכים של אורלנד במאזן שלילי, אבל אולי זה יוציא אותם לדרך חדשה בליגה ובאירופה.

הכוכב של המשחק היה צ’ינאנו אונואקו, שעם טריפל דאבל גדול של 23 נקודות, 12 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, לא נתן למארחת לצאת עם ידה על העליונה. אלייז’ה סטיוארט הצטיין גם כן עם 30 נקודות, השניים יקוו להמשיך את המומנטום ולקחת ניצחון בכורה גם באירופה ביום שלישי נגד טראפני, בשביל זה הם יהיו חייבים לשפר את משחק ההגנה.

הקבוצה מעיר היין הצליחה להיות צמודה ברוב שלבי המשחק, אבל כמו נגד ירושלים לא הצליחה לקחת את הניצחון, ותסתפק במחמאות. העולה החדשה עם מאזן שלילי של 4:1, ותנסה לשפר עמדות בשבוע הבא נגד אליצור קרית אתא.

קלעו למכבי ראשון לציון: די ג’יי ברנס 18 נקודות (11 ריבאונדים), קווה גרנט 17, מרכוס וויליאמס 15, אמין סטיבנס 12, ג’יי ג’יי קפלן 9 וקאליל אחמד 8.

קלעו לבני הרצליה: אלייז’ה סטיוארט 30 נקודות (6 אסיסטים), צ’ינאנו אונואקו 23 (12 ריבאונדים, 11 אסיסטים), מקס היידיגר 15, ורנאדו 14 (9 ריבאונדים), קרטר 5, שון דאוסון 4, פרנסיס ולוגאשי עם 2 כ”א.

רבע ראשון: 21:24 לבני הרצליה

החמישייה של מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, אמין סטיבנס, קאליל אחמד, ג’יי ג’יי קפלן, די ג’יי ברנס

החמישייה של בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, דשון פרנסיס, שלו לוגשי, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט

כבר בהתקפה הראשונה ורנאדו קיבל מאונואקו כדור בצבע וקלע שתיים קלות, הכתומים ניסו להכתיב קצב גבוה בפתיחה אבל הזריקות לא נכנסו להם, עד שברנס לקח ריבאונד מהחטאה לשלוש שלו עצמו וקלע נקודות ראשונות למארחת. שתי הקבוצות הרבו להחמיץ מרחוק ולקלוע רק מהצבע, עד שגרנט זרק את השומר שלו וקלע שלשה ראשונה במשחק והעלה את המארחת ליתרון בכורה במשחק.

סטיבנס הוציא סל ועבירה מהצבע אבל החטיא את העונשין, מנגד סטיוארט העניש במתפרצת פעמיים והשווה את התוצאה. המשחק הפך למבולגן, שתי הקבוצות איבדו כדורים בקלות, עד שסטיוארט החזיר את האורחים ליתרון, לאחר עבירה בלתי ספורטיבית של אחמד, האמריקאי הוסיף עוד שלשה, ראשונה במשחק לקבוצה של אורלנד, והיתרון טיפס לשש נקודות. הקבוצה של דרוקר לא ויתרה ועם שש נקודות רצופות השוותה את התוצאה. שלשה של היידיגר קבעה את תוצאת הרבע 21:24 לטובת בני הרצליה.

רבע שני 44:47 לבני הרצליה

כבר אחרי 10 שניות פרוינד השווה את התוצאה עם שלשה מהירה, שון דאוסון ואונואקו החזירו את האורחת ליתרון, פרוינד היחיד שחזר מההפסקה אצל ראשון, 4 נקודות רצופות שלו השוו את התוצאה, ואונואקו עם 9 נקודות ושבעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים 5 דקות למחצית הוביל את האורחת, כולל שלשה גדולה ואסיסט על כל המגרש לסטיוארט השאיר את היתרון אצל הקבוצה מהשרון.

לאחר דאנק של הסנטר הוא שלח רגל למגן וקיבל עבירה בלתי ספורטיבית שגרמה לירידתו לספסל, בלי אונואקו הרצליה התקשתה גם בהתקפה וגם בהגנה, והמארחת ניצלה את זה כדי להשוות את התוצאה, בזכות קליעה לשלוש של ברנס וחצי מרחק של גרנט. קרטר קיבל מסירה מלוגאשי שהשאיר אותו לשלשה פנויה והחזיר את היתרון לאורלנד וחניכיו, והטבעות של ורנאדו ואלי-הופ של קרטר לסטיוארט הבטיחו את היתרון להרצליה במחצית. שתי קליעות מהעונשין של ברנס קבעו את תוצאת המחצית על 44:47 לטובת הרצליה

רבע שלישי 60:67 לבני הרצליה

הקבוצה של דרוקר שוב פתחה את הרבע עם סל מהיר הפעם רק של שתי נקודות, כמו במחצית הראשונה שתי הקבוצות קלעו בעיקר מתוך הצבע, והחטיאו מרחוק, אחרי 2 דקות של החטאות משני הצדדים, שון דאוסון מצא את אונואקו בצבע והאחרון הטביע בקלות והעלה את האורחת לראשונה על הלוח במחצית השנייה, אונואקו השלים את האסיסט השישי שלו לסטיוארט עם מסירה על כל המגרש אחרי ריבאונד מעוד החטאה של המארחת. ורנאדו החטיא זריקה חופשית נוספת, לקח את הריבאונד והעלה את הקבוצה של אורלנד ליתרון שיא של 8 נקודות.

סטיבנס ו-וויליאמס צימקו את ההפרש לשלוש נקודות. בזכות הכוח האדיר של אונואקו בצבע, שרשם דאבל דאבל 4 דקות לסיום הרבע השלישי, האורחת כבר הגיעה לפער דו-ספרתי. 3 קליעות עונשין של וויליאמס קבעו את תוצאת הרבע על 60:67 לטובת בני הרצליה.

רבע רביעי: 90:95 לבני הרצליה

לקבוצה של דרוקר אין תשובות לאונואקו וסטיוארט, כשהאחרון קלע שלשה לאחר עוד אסיסט של אונואקו, שביעי במספר, והניצחון נראה בדרך לאורחת, אבל אז שלשה גדולה של וויליאמס וסל ועבירה פעמיים של קווה גרנט החזירו את ההפרש לחד ספרתי, יהוא אורלנד הגיב עם פסק זמן שש דקות לסיום המשחק ביתרון שש נקודות.

שתי נקודות של סטיבנס ושלשה גדולה של קפלן והמשחק שוב צמוד צמוד. סטיוארט לא הסכים שהמשחק יברח לקבוצתו ועם עוד חדירה ושלשה גדולה לאחר אסיסט של אונואקו החזיר את הפער ל-7 נקודות, והעניק לסנטר טריפל דאבל. ברנס עם סל ועבירה החזיר את המארחת לעניינים. אבל הצ’יף לא נתן לניצחון הבכורה לברוח ועם עוד סל ועבירה הבטיח את הניצחון לקבוצה מהשרון