נמני: קמארה צריך לעלות ב-11, כמו גם ניקולאסקו

מכבי תל אביב תתארח הערב (חמישי, 22:00) אצל אסטון וילה ותקווה לחולל סנסציה מול הקבוצה מהפרמייר ליג. לקראת ההתמודדות, אגדת העבר של הצהובים והפרשן, אבי נמני, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה רואה את הזימונים של הנבחרת?

זה כבר גארבג’ טיים, לא מעניין”.

אולי אפשר לראות משהו.

“זה זימונים פופוליסטיים”.

מה חסר לך?

“זה זימונים של על הדרך. לא חסר לי שום דבר. זה בסדר ונורמלי”.

אז פעם הבאה כשתסתכל זה יהיה בספטמבר בליגת האומות?

“בדיוק, אמרתם הכל נכון”.

רן בן שמעון (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את המשחק של מכבי הערב?

“תלוי באסטון וילה. הפערים מאוד גדולים. ראיתי שהם לא מתכוונים לעלות עם ההרכב הכי חזק, מקווה שלא יבואו הכי טוב כי מכבי יכולה להיות בבעיה. מכבי צריכה לקחת מקבוצות קטנות אחרות דוגמה”.

צריכים לנצח או תיקו?

“לא יודע אם לנצח, תיקו תהיה תוצאה נהדרת. גם להפסיד יש דרך, צרך לצאת עם ראש מורם”.

אין קהל חוץ, זו יריבה מאוד קשה, האם הליגה האירופית הופכת לנטל?

“כשאתה מקבל 40, 50 מיליון שקל זה לא נטל. להפך, זה דבר מאוד חשוב לכדורגל הישראלי. מכבי כל שנה בשלב הליגה או שלב הבתים כשהיה פעם”.

כשאתה אומר שאסטון וילה לא יעלו עם ההרכב החזק, אתה חושב שקמארה צריך לפתוח במכבי?

“כמובן, כבר הענישו אותו צריך, לשחק עם ההרכב החזק ביותר”.

מוחמד עלי קמארה (ראובן שוורץ)

עם מי היית פותח החלק ההתקפי?

“מאחר ושחקנים שקיבלו את ההזדמנות, לא לקחו אותה, צריך להרוויח את ניקולאסקו. הוא עלה הרבה כסף ויש בעיה בעמדת החלוץ. הייתי נותן לו הזדמנות לחזור לעניינים. מכבי תצטרך להבין אם הוא מתאים, לפני ינואר צריך להוציא ממנו תוצרת ולהפיק תועלת”.

אז היית פותח איתו בהרכב?

“חד וחלק”.

מה התוצאה הערב?

0:2 לאסטון וילה, מקווה לטעות לכל הכיוונים ושמכבי תפתיע”.