אורי עזו בספק גדול למשחק נגד הפועל באר שבע

במועדון ספורט אשדוד ממשיכים בהכנות לקראת המשחק נגד הפועל באר שבע במוצאי שבת לאחר שניצחו 1:4 את הפועל חיפה במחזור הקודם. מאמן הקבוצה, חיים סילבס, ייהנה גם מאיברהים דיאקטה שימריא למולדתו לאחר המשחק, כמו גם טימותי אוואני, שחזר לאימונים מלאים ויפתח.

מי שנמצא בספק גדול למשחק הוא אורי עזו, שכבש שער בכורה במחזור הקודם ואף קיבל הבוקר (חמישי) זימון לנבחרת הצעירה של ישראל. עזו סובל מרגישות בשרירי הבטן ונעדר השבוע מאימונים, כולל אימון הבוקר היום וזה מעמיד אותו בספק למשחק בשבת.

ההערכה במ.ס אשדוד היא שעזו ינסה להתאמן מחר ואם יצליח, ייכלל בסגל למשחק בטרנר.