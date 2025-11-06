יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:34
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

אורי עזו בספק גדול למשחק נגד הפועל באר שבע

שחקן הכנף של אשדוד, שכבש שער בכורה במחזור שעבר, סובל מרגישות בשרירי הבטן ולא ידוע אם ישחק מול המוליכה. דיאקטה ואוואני צפויים לשוב אצל סילבס

אורי עזו דוהר (ראובן שוורץ)
אורי עזו דוהר (ראובן שוורץ)

במועדון ספורט אשדוד ממשיכים בהכנות לקראת המשחק נגד הפועל באר שבע במוצאי שבת לאחר שניצחו 1:4 את הפועל חיפה במחזור הקודם. מאמן הקבוצה, חיים סילבס, ייהנה גם מאיברהים דיאקטה שימריא למולדתו לאחר המשחק, כמו גם טימותי אוואני, שחזר לאימונים מלאים ויפתח.

מי שנמצא בספק גדול למשחק הוא אורי עזו, שכבש שער בכורה במחזור הקודם ואף קיבל הבוקר (חמישי) זימון לנבחרת הצעירה של ישראל. עזו סובל מרגישות בשרירי הבטן ונעדר השבוע מאימונים, כולל אימון הבוקר היום וזה מעמיד אותו בספק למשחק בשבת. 

ההערכה במ.ס אשדוד היא שעזו ינסה להתאמן מחר ואם יצליח, ייכלל בסגל למשחק בטרנר.

שחקני אשדוד חוגגים (שחר גרוס)שחקני אשדוד חוגגים (שחר גרוס)
