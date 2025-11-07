עוד יום במשרד להפועל, וזו המחמאה הכי גדולה

הפועל תל אביב שכחה מאולימפיאקוס עם שבוע מוצלח בו ניצחה את מכבי רעננה ובעיקר את דובאי ביורוליג, עם 97:109 נהדר על אדמת בוסניה. בכך, האדומים עלו למאזן של שבעה ניצחונות ושני הפסדים במפעל הבכיר באירופה, ורשמו עוד ניצחון מרשים ועוד יום במשרד, שזו המחמאה הכי גדולה למועדון.

פודקאסט הפועל ת”א בכדורסל ב-ONE עם ריף גרוס, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכם את השבוע האחרון: ההתקפה המדהימה של האדומים בראשות וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט ואנטוניו בלייקני, ניהול הסגל של דימיטריס איטודיס, המחסור בעמדה 4 ומה הפיתרונות?

וגם הביקורות: כריס ג’ונס שעדיין לא נכנס לעניינים, מיעוט הדקות של הישראלים, מבט על המשחקים הקרובים מהפועל ירושלים בגמר גביע ווינר, לשבוע הכפול ואז לדרבי, מי צריכים להירשם מול מי ולאילו שחקנים מגיע לשחק יותר ממה שהם משחקים? האזנה נעימה.