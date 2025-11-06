אבוקסיס: צריכים להישאר צנועים, היינו בתחתית

לאחר רצף של שלושה ניצחונות ברציפות בליגה, מכבי נתניה תנסה להמשיך במומנטום, רגע לפני היציאה לפגרה, כשתארח ביום שבת את מכבי בני ריינה למעין קרב קצוות.

הבוקר, התייחסו למשחק המאמן יוסי אבוקסיס והמגן השמאלי רותם קלר: "אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנחנו חייבים להגיע מוכנים לכל משחק. אנחנו יודעים שהקבוצות בליגה מאוד קשות. ריינה אמנם נמצאת בתחתית הטבלה, אבל הם שיחקו טוב מאוד גם נגד ב"ש וגם נגד מכבי ת"א. נצטרך להיות מוכנים לקבוצה קשה מאוד, לבוא עם כל ההתלהבות, הטירוף והביטחון במועדון ולנסות לנצח את המשחק", אמר אבוקסיס.

"הורדה לקרקע אחרי הניצחונות? אנחנו בתחילתה של העונה, אנחנו צריכים להישאר צנועים ולהבין שעד לפני חודש היינו בתחתית. אנחנו צריכים להיות כל הזמן מוכנים ולהגיע בטירוף לכל משחק. אני מקווה שזה באמת מה שנעשה", הוסיף המאמן.

"עם התוצאות האחרונות, אנחנו הרבה יותר מגובשים והרבה יותר שמחים. כמובן שגם הקהל איתנו וזה עוזר לנו בצורה מדהימה. אנחנו צריכים אותם גם במשחק הקרוב, שידחפו אותנו להביא שלוש נקודות לפני הפגרה ונצא בצורה טובה", הוסיף המגן השמאלי רותם קלר.

רותם קלר (רועי כפיר)

"ריינה? אנחנו מתכוננים כמו לכל משחק. ראינו אותם בוידאו, הם קבוצה חזקה עם שחקנים מצוינים. המיקום שלהם לא משקף את היכולת האמיתית שלהם. אני מקווה שנבוא בפוקוס, מוכנים ונביא את הניצחון".

מכבי נתניה הודיעה כי לאחר שנפצע, שחקן הקבוצה מקסים פלקושצ'נקו סובל מקרע ברצועת השוק וייעדר מהמגרשים לתקופה משוערת של כחודש וחצי עד חודשיים.

עוד בנתניה, ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפ"א, שלח מכתב תנחומים מיוחד ליו"ר ההתאחדות לכדורגל בישראל, שינו זוארץ, לזכרו של שרגא בר ז"ל, אגדת המועדון ושחקן נבחרת ישראל שהלך לעולמו בשבוע שעבר.

שרגא בר (משה מילנר, לע"מ)

במכתב כתב נשיא פיפ"א: "אגדת הכדורגל הישראלי, אחד השחקנים הגדולים ביותר של מכבי נתניה, מורשתו והישגיו, ובמיוחד המנהיגות שלו, האישיות, הנאמנות, הפופולריות והתכונות האנושיות שלו - לא יישכחו, והוא באמת יחסר לנו".

ביום שבת הקרוב, לפני המשחק מול בני ריינה, מכבי נתניה תקיים טקס מרגש לזכרו של שרגא בר ז"ל.