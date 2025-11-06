יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

אבוקסיס: צריכים להישאר צנועים, היינו בתחתית

מאמן נתניה לקראת ריינה: "היא שיחקה טוב מאוד נגד ב"ש ומכבי ת"א". פלקושצ'נקו ייעדר חודש וחצי. וגם: המכתב ששלח אינפנטינו לזכרו של אגדת המועדון

|
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

לאחר רצף של שלושה ניצחונות ברציפות בליגה, מכבי נתניה תנסה להמשיך במומנטום, רגע לפני היציאה לפגרה, כשתארח ביום שבת את מכבי בני ריינה למעין קרב קצוות.

הבוקר, התייחסו למשחק המאמן יוסי אבוקסיס והמגן השמאלי רותם קלר: "אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנחנו חייבים להגיע מוכנים לכל משחק. אנחנו יודעים שהקבוצות בליגה מאוד קשות. ריינה אמנם נמצאת בתחתית הטבלה, אבל הם שיחקו טוב מאוד גם נגד ב"ש וגם נגד מכבי ת"א. נצטרך להיות מוכנים לקבוצה קשה מאוד, לבוא עם כל ההתלהבות, הטירוף והביטחון במועדון ולנסות לנצח את המשחק", אמר אבוקסיס.

"הורדה לקרקע אחרי הניצחונות? אנחנו בתחילתה של העונה, אנחנו צריכים להישאר צנועים ולהבין שעד לפני חודש היינו בתחתית. אנחנו צריכים להיות כל הזמן מוכנים ולהגיע בטירוף לכל משחק. אני מקווה שזה באמת מה שנעשה", הוסיף המאמן.

"עם התוצאות האחרונות, אנחנו הרבה יותר מגובשים והרבה יותר שמחים. כמובן שגם הקהל איתנו וזה עוזר לנו בצורה מדהימה. אנחנו צריכים אותם גם במשחק הקרוב, שידחפו אותנו להביא שלוש נקודות לפני הפגרה ונצא בצורה טובה", הוסיף המגן השמאלי רותם קלר. 

רותם קלר (רועי כפיר)רותם קלר (רועי כפיר)

"ריינה? אנחנו מתכוננים כמו לכל משחק. ראינו אותם בוידאו, הם קבוצה חזקה עם שחקנים מצוינים. המיקום שלהם לא משקף את היכולת האמיתית שלהם. אני מקווה שנבוא בפוקוס, מוכנים ונביא את הניצחון".

מכבי נתניה הודיעה כי לאחר שנפצע, שחקן הקבוצה מקסים פלקושצ'נקו סובל מקרע ברצועת השוק וייעדר מהמגרשים לתקופה משוערת של כחודש וחצי עד חודשיים.

עוד בנתניה, ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפ"א, שלח מכתב תנחומים מיוחד ליו"ר ההתאחדות לכדורגל בישראל, שינו זוארץ, לזכרו של שרגא בר ז"ל, אגדת המועדון ושחקן נבחרת ישראל שהלך לעולמו בשבוע שעבר. 

שרגא בר (משה מילנר, לע"מ)שרגא בר (משה מילנר, לע"מ)

במכתב כתב נשיא פיפ"א: "אגדת הכדורגל הישראלי, אחד השחקנים הגדולים ביותר של מכבי נתניה, מורשתו והישגיו, ובמיוחד המנהיגות שלו, האישיות, הנאמנות, הפופולריות והתכונות האנושיות שלו - לא יישכחו, והוא באמת יחסר לנו".

ביום שבת הקרוב, לפני המשחק מול בני ריינה, מכבי נתניה תקיים טקס מרגש לזכרו של שרגא בר ז"ל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */