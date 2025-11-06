יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:33
 ליגה א צפון 
183-157מכבי אחי נצרת1
1512-178מ.ס. טירה2
145-127מכבי אתא ביאליק3
146-107מכבי נווה שאנן4
138-127הפועל ב.א.גרבייה5
129-98בני מוסמוס6
118-107הפועל כרמיאל7
1110-107עירוני נשר8
105-76צעירי אום אל פאחם9
811-107מ.כ. צעירי טירה10
79-77הפועל טירת הכרמל11
713-77צעירי טמרה12
614-87הפועל בית שאן13
68-27הפועל מגדל-העמק14
511-77הפועל עראבה15
312-68הפועל א.א. פאחם16
212-27מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
175-197מכבי קרית גת1
156-117מכבי קרית מלאכי2
148-137הפועל הרצליה3
139-147מ.כ. ירושלים4
137-127מכבי עירוני אשדוד5
114-67הפועל אזור6
119-97מ.ס. דימונה7
106-97מ.כ. כפ"ס8
810-117מ.כ. חולון ירמיהו 9
811-97מכבי יבנה10
713-67בית"ר יבנה11
713-57הפועל ניר רמה"ש12
615-77הפועל מרמורק13
513-87שמשון תל אביב14
511-67בית"ר נורדיה ירושלים15

אצטדיון עכו יארח את אתא ביאליק ואום אל פאחם

לקראת המחזור ה-8 בליגה א' צפון: הקבוצה שטרם הפסידה וספגה ב"בית" תתמודד מול מי שאיבדה לאחרונה את מוסא דיאב. וגם: אחי נצרת תחפש לשמור על הפסגה

|
צעירי אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)
צעירי אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

המחזור השמיני בליגה א' צפון יצא לו לדרך כבר אתמול (רביעי), זאת עם צמד משחקים. מוסמוס ניצחה 1:2 את טירה, שספגה הפסד לאחר חמישה ניצחונות רצופים, והפועל אום אל פאחם ניצחה 0:2 את טירת הכרמל. מדובר במחזור שלאחריו ייצאו הקבוצות לפגרת שזרועים עד ל-28/11. הערב הפועל בית שאן תתמודד מול הפועל עירוני עראבה. יתר המשחקים יתקיימו מחר.

בין היתר, במוקד ההתמודדויות, מכבי אתא ביאליק תארח את צעירי אום אל פאחם באצטדיון עכו, מכבי אחי נצרת, המוליכה, תפגוש בעילוט את מכבי נווה שאנן, עירוני נשר תארח את מכבי נוג'ידאת, מ.כ צעירי טמרה תשחק מול הפועל עירוני באקה אל גרבייה ומפגש נוסף ייערך בין הפועל עירוני כרמיאל להפועל מגדל העמק.

| הפועל אום אל פאחם – הפועל טירת הכרמל 0:2

הקבוצה של מג'ד אגבאריה, מאמן הנוער של המועדון, השיגה ניצחון ביתי חשוב להמשך הדרך. הקבוצה ירדה למינוס שבע נקודות בפועל, אך עדיין נמצאת במקום האחרון. 12 נקודות מפרידות בינה לבין מקום מעל הקו האדום. רועי מרדכי, המחליף, קבע 0:1, בשיר בהגאת השלים 0:2 בדקה ה-95. טירת הכרמל עם שישה הפסדים העונה, בחלקה התחתון של הטבלה.

| מכבי אתא ביאליק – צעירי אום אל פאחם (שישי, אצטדיון טוטו עכו, 12:40)

קרב צמרת שייערך באצטדיון עכו. אתא ביאליק, אחת הקבוצות החזקות העונה בליגה א' צפון, מי שהעפילה לסיבוב ח' בגביע המדינה, תחפש ניצחון שישי העונה מול מי שנפרדה לאחר המשחק האחרון שלה ממוסא דיאב, מאמנה. אתא ביאליק עדיין לא הפסידה ולא ספגה במשחקי ה"בית" שלה. אום אל פאחם, אם לא די בעזיבת המאמן, תהיה חייבת להיות חדה ולהימנע מטעויות.

| מכבי אחי נצרת – מכבי נווה שאנן (שישי, עילוט נצרת, 13:15)

המוליכה מול העולה החדשה. שתי הקבוצות הפסידו רק פעם אחת העונה, אלא שאחי נצרת, לעומת נווה שאנן, טרם הפסידה העונה בבית – בעילוט. מעבר לכך, אחי נצרת היא אחת משתי קבוצות ליגה שהבקיעו הכי הרבה שערים לעת עתה וספגה היא רק שלושה שערים – הנתון הנמוך והטוב בליגה. הפתעה מצד נווה שאנן והליגה נפתחת לגמרי.

| יתר מועדי משחקי המחזור:

הפועל בני מוסמוס – מ.ס. טירה 1:2 (הבקיע למוסמוס: אחמד ג'בארין בעם צמד; הבקיע לטירה: אחמד רביע)

הפועל בית שאן – הפועל עירוני עראבה (חמישי, בית שאן, 19:30)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל מגדל העמק (שישי, כרמיאל, 12:00)

עירוני נשר – מכבי נוג'ידאת (שישי, נשר, 13:00)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל ע. באקה אל גרבייה (טמרה, 13:00)

