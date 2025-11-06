"כל שחקני בארסה חושבים שזו טקטיקת קמיקזה"

ברצלונה חוותה ערב קשה מהצפוי בברוז’. הקטלונים סיימו ב-3:3 דרמטי מול יריבה שנחשבה לנוחה על הנייר, מה שהעמיד אותם במצב עדין בטבלה, לאחר שהשיגו רק 7 נקודות מתוך 12 אפשריות במחצית שלב הליגה.

הרצף החלש הזה, בשילוב עם המאזן המושלם של ארסנל ובאיירן מינכן, מרמז כי ההעפלה הישירה לשמינית הגמר תהיה משימה קשה במיוחד. רק שמונה הקבוצות הראשונות יעפילו ישירות משלב הליגה בלי צורך לעבור דרך הפלייאוף, וברגע זה ברצלונה נמצאת במרחק שש נקודות מחלק מיריבותיה המרכזיות.

שני השערים של קלאב ברוז’ נבעו מאותו דפוס פעולה: טרסולדי ופורבס סיימו התקפות מתפרצות שבהן הקבוצה הבלגית ניצלה את קו ההגנה הגבוה של בארסה. זו לא הפעם הראשונה שהדבר קורה העונה, ונראה שהמועדון הקטלוני לא מצליח להפיק תועלת מאחת מנשקיו היעילים ביותר בעונה שעברה.

האנזי פליק (IMAGO)

הגישה ההגנתית המסוכנת של האנזי פליק מתחילה לעורר ביקורת, וחלק ממנה מגיע מקולות סמכותיים. אחד מהם הוא האגדי רוד חוליט, שהתבטא בחריפות: "כל שחקני ברצלונה חושבים שקו ההגנה הגבוה הוא טקטיקה של קמיקזה".

דבריו של חוליט קיבלו משנה תוקף במחצית השנייה. נראה היה שברצלונה חוזרת לעניינים, ושער השוויון של לאמין ימאל העניק לקבוצה מעט אוויר לנשימה. אך זמן קצר לאחר מכן, הם שוב קרסו באותו האופן בפעם השלישית במשחק, ופורבס ניצל שוב את קו ההגנה הגבוה כדי לקבוע 2:3 לבלגים.

“רק לאמין מגן על בארסה הזו”

“לאמין ימאל הצליח לשוב לכושר שיא, אך הדבר לא מסתיר את העובדה שההגנה של פליק ממשיכה לקרוס”, ניתחו בתקשורת הספרדית. “ברוז’ לא הצליחה להרחיק את הרוחות הרעות שרודפות את ברצלונה בשבועות האחרונים. למעשה, המשחק בבלגיה הותיר רושם מדאיג במיוחד בכל הנוגע למשחק הקבוצתי. בהקשר הזה, מרשים עוד יותר שילד בן 18 בלבד הצליח לבלוט ולהציל קבוצה שכמעט בוודאות הייתה מפסידה בלעדיו”.

הכותרת ב'ספורט' (צילום מסך)

“לאמין בישל את השער הראשון במסירה חכמה לעומק, כבש את השני במהלך אישי מבריק, וגרם לשער העצמי של כריסטוס טזוליס בשער השלישי. הוא היווה איום מתמיד ולא הפסיק לנסות, כשהוא מודע לכך שכרגע, מעבר לניצוצות של פרמין ולחזרה לכושר של פראן טורס, הכל תלוי בכוכב שחזר להיות הגרסה האמיתית של עצמו. ימאל שוב בכושר שיא”, הוסיפו ב’ספורט’.

ברצלונה כבשה ב־51 משחקים רצופים, אך גם ספגה בתשעה, מתוכם שמונה משחקים שבהם וויצ’ך שצ’סני עמד בין הקורות. לכן לא היה מפתיע ששתי הקבוצות כבשו בתוך עשר הדקות הראשונות, ושהמשחק הסתיים בשלושה שערים לכל צד.

וויצ'ך שצ'סני (IMAGO)

“ההגנה של ברצלונה העונה היא תופעה בפני עצמה. קשה להאשים רק את קו ההגנה, הבעיות מתחילות כשההתקפה לא לוחצת מספיק והקשרים לא מצליחים לעצור את המעברים של היריבה. שרשרת של טעויות ושל כדורים שנכנסים שוב לרשת של שצ’סני, כשהוא מתחנן לשובו של ז’ואן גארסיה”, ניתחו בקטלוניה.

כך קשה מאוד להחזיק מעמד באירופה, שם החולשות נחשפות במלואן. פליק יצטרך לבחון מחדש את כל מה שלא עובד, משום שמשחקים כמו זה מול ברוז’ הופכים גם את סיכויי ההעפלה לפלייאוף למסובכים יותר.

עיניים לעבר סטמפורד ברידג’

התחנה הבאה היא המבצר המפורסם של צ’לסי, שם בארסה תצטרך להציג משחק הרבה יותר מוצק אם היא לא רוצה להפסיד. ”לפחות יש לה את לאמין, ובקצב שבו הוא משחק, הוא יכול להכריע עוד הרבה משחקים. אבל אסור שהכוכב יהיה חבל ההצלה היחיד”, גורסים בקטלוניה.

לאמין ימאל (IMAGO)

במשחק מול אלצ’ה הוא הראה ניצוצות של חזרה לכושר, ובברוז’ כבר הזכיר את ימאל שהתחרה עד הסוף עם אוסמן דמבלה על כדור הזהב. אך זה לא הוגן ולא נורמלי שקבוצה כמו ברצלונה תיאלץ להישען על ילד, כי הוא באמת עדיין ילד, שרק חגג 18 ביולי האחרון. לא משנה עד כמה הוא מוכשר, והוא אכן כזה, אבל לראות אותו חוזר לרמה הזו היא כנראה החדשה הטובה ביותר שיכולה הייתה הקבוצה של פליק לקבל ברגע הזה.