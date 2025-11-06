יום חמישי, 06.11.2025 שעה 16:42
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

"כל שחקני בארסה חושבים שזו טקטיקת קמיקזה"

רוד חוליט דיבר בכנות על הטקטיקות ההגנתיות המסוכנות של פליק. בספרד מבקרים: "ההגנה של פליק קורסת, ילד בן 18 הציל קבוצה שהייתה מפסידה בלעדיו"

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה חוותה ערב קשה מהצפוי בברוז’. הקטלונים סיימו ב-3:3 דרמטי מול יריבה שנחשבה לנוחה על הנייר, מה שהעמיד אותם במצב עדין בטבלה, לאחר שהשיגו רק 7 נקודות מתוך 12 אפשריות במחצית שלב הליגה.

הרצף החלש הזה, בשילוב עם המאזן המושלם של ארסנל ובאיירן מינכן, מרמז כי ההעפלה הישירה לשמינית הגמר תהיה משימה קשה במיוחד. רק שמונה הקבוצות הראשונות יעפילו ישירות משלב הליגה בלי צורך לעבור דרך הפלייאוף, וברגע זה ברצלונה נמצאת במרחק שש נקודות מחלק מיריבותיה המרכזיות.

שני השערים של קלאב ברוז’ נבעו מאותו דפוס פעולה: טרסולדי ופורבס סיימו התקפות מתפרצות שבהן הקבוצה הבלגית ניצלה את קו ההגנה הגבוה של בארסה. זו לא הפעם הראשונה שהדבר קורה העונה, ונראה שהמועדון הקטלוני לא מצליח להפיק תועלת מאחת מנשקיו היעילים ביותר בעונה שעברה.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

הגישה ההגנתית המסוכנת של האנזי פליק מתחילה לעורר ביקורת, וחלק ממנה מגיע מקולות סמכותיים. אחד מהם הוא האגדי רוד חוליט, שהתבטא בחריפות: "כל שחקני ברצלונה חושבים שקו ההגנה הגבוה הוא טקטיקה של קמיקזה".

דבריו של חוליט קיבלו משנה תוקף במחצית השנייה. נראה היה שברצלונה חוזרת לעניינים, ושער השוויון של לאמין ימאל העניק לקבוצה מעט אוויר לנשימה. אך זמן קצר לאחר מכן, הם שוב קרסו באותו האופן בפעם השלישית במשחק, ופורבס ניצל שוב את קו ההגנה הגבוה כדי לקבוע 2:3 לבלגים.

“רק לאמין מגן על בארסה הזו”

“לאמין ימאל הצליח לשוב לכושר שיא, אך הדבר לא מסתיר את העובדה שההגנה של פליק ממשיכה לקרוס”, ניתחו בתקשורת הספרדית. “ברוז’ לא הצליחה להרחיק את הרוחות הרעות שרודפות את ברצלונה בשבועות האחרונים. למעשה, המשחק בבלגיה הותיר רושם מדאיג במיוחד בכל הנוגע למשחק הקבוצתי. בהקשר הזה, מרשים עוד יותר שילד בן 18 בלבד הצליח לבלוט ולהציל קבוצה שכמעט בוודאות הייתה מפסידה בלעדיו”.

הכותרת בהכותרת ב'ספורט' (צילום מסך)

“לאמין בישל את השער הראשון במסירה חכמה לעומק, כבש את השני במהלך אישי מבריק, וגרם לשער העצמי של כריסטוס טזוליס בשער השלישי. הוא היווה איום מתמיד ולא הפסיק לנסות, כשהוא מודע לכך שכרגע, מעבר לניצוצות של פרמין ולחזרה לכושר של פראן טורס, הכל תלוי בכוכב שחזר להיות הגרסה האמיתית של עצמו. ימאל שוב בכושר שיא”, הוסיפו ב’ספורט’.

ברצלונה כבשה ב־51 משחקים רצופים, אך גם ספגה בתשעה, מתוכם שמונה משחקים שבהם וויצ’ך שצ’סני עמד בין הקורות. לכן לא היה מפתיע ששתי הקבוצות כבשו בתוך עשר הדקות הראשונות, ושהמשחק הסתיים בשלושה שערים לכל צד.

וויצוויצ'ך שצ'סני (IMAGO)

“ההגנה של ברצלונה העונה היא תופעה בפני עצמה. קשה להאשים רק את קו ההגנה, הבעיות מתחילות כשההתקפה לא לוחצת מספיק והקשרים לא מצליחים לעצור את המעברים של היריבה. שרשרת של טעויות ושל כדורים שנכנסים שוב לרשת של שצ’סני, כשהוא מתחנן לשובו של ז’ואן גארסיה”, ניתחו בקטלוניה.

כך קשה מאוד להחזיק מעמד באירופה, שם החולשות נחשפות במלואן. פליק יצטרך לבחון מחדש את כל מה שלא עובד, משום שמשחקים כמו זה מול ברוז’ הופכים גם את סיכויי ההעפלה לפלייאוף למסובכים יותר.

עיניים לעבר סטמפורד ברידג’

התחנה הבאה היא המבצר המפורסם של צ’לסי, שם בארסה תצטרך להציג משחק הרבה יותר מוצק אם היא לא רוצה להפסיד. ”לפחות יש לה את לאמין, ובקצב שבו הוא משחק, הוא יכול להכריע עוד הרבה משחקים. אבל אסור שהכוכב יהיה חבל ההצלה היחיד”, גורסים בקטלוניה.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

במשחק מול אלצ’ה הוא הראה ניצוצות של חזרה לכושר, ובברוז’ כבר הזכיר את ימאל שהתחרה עד הסוף עם אוסמן דמבלה על כדור הזהב. אך זה לא הוגן ולא נורמלי שקבוצה כמו ברצלונה תיאלץ להישען על ילד, כי הוא באמת עדיין ילד, שרק חגג 18 ביולי האחרון. לא משנה עד כמה הוא מוכשר, והוא אכן כזה, אבל לראות אותו חוזר לרמה הזו היא כנראה החדשה הטובה ביותר שיכולה הייתה הקבוצה של פליק לקבל ברגע הזה.

