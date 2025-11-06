חזרה לנצח ביורוליג: 97:109 להפועל על דובאי

אחרי ההפסד המאכזב לאולמיפיאקוס במחזור הקודם, הפועל תל אביב חזרה לנצח ביורוליג הערב (חמישי), כאשר למרות ואף דקות רבות נלחצה, הצליחה לרשום 97:109 על דובאי עם מופע התקפי מרהיב, זאת במסגרת המחזור התשיעי במפעל הבכיר ביבשת.

המשחק הבטיח רבות עוד לפני תחילתו, הרי זה מפגש נהדר בין שתי קבוצות שנמצאות בעונת הבכורה שלהן ביורוליג, כשמצד אחד כמובן זוכת היורוקאפ, ומהצד השני המועדון מהמפרץ. על הפרקט, היה זה מופע מרהיב התקפי של שתי הקבוצות, כשהשחקנים טווחו מכל מקום על הפרקט.

שחקני שתי הקבוצות נראו טוב. מצד אחד, דווין בייקון הוביל את החבורה של יוריצה גולמאץ, שהיה מאמן בישראל בעבר, כאשר הכוכב של דובאי קלע לא פחות מ-36 נקודות והיה בלתי ניתן לעצירה, במיוחד מהקו עם 13/14, אך יחד איתו, רק עוד שני שחקנים בלבן קלעו בספרות כפולות וזה לא הספיק למארחת.

מהצד השני, סוללת הכוכבים של עופר ינאי הציגה את היכולת המרשימה לה קיווה הבעלים מלכתחילה, כשבכל פעם הופיע שחקן אחר. בפתיחה זה היה ג’ונתן מוטלי, אנטוניו בלייקני, וסיליה מיצץ’ שהבריק ברבע השלישי והוא זה שהוביל את האדומים ליתרון דו ספרתי, וכמובן מעל כולם אלייז’ה בראיינט. אגב, בגזרת הישראלים, הפועל רשמה נתון חריג והייתה קרובה למשחק ראשון ביורוליג בו לא שותפו ישראלים, כאשר ללא תומר גינת הפצוע, בר טימור וגיא פלטין לא דרכו על הפרקט עד לסיום הרבע השלישי, כשצמד הגארדים השלימו 11 שניות בלבד ביחד.

המשחק עצמו היה הפכפך מהדקות הראשונות, הקבוצות החליפו סלים, פה הייתה ריצה של דובאי ולאחר מכן של הפועל, היתרון עובר מצד לצד, ברבע הראשון זה 25:26 וברבע השני 41:42 לקבוצה מהמפרץ. ברבע השלישי, האדומים יצאו כמו מלוע של תותח מחדרי ההלבשה, מיציץ’ כאמור במיוחד ואיטודיס ברח לדו ספרתי גדול, 67:82.

ברבע האחרון, אם מישהו חשב שמפה הדרך לניצחון קלה ובטוחה, הוא טעה. דובאי התעוררה, השלימה ריצת 0:11 והתקרבה עד חמש הפרש בלבד, אך מנגד, האדומים לא נלחצו. החבורה של איטודיס שרדה את המותחן וניצחה 97:109, כאשר ביום שבת מחכה לה מפגש בגמר גביע ווינר מול הפועל ירושלים. לאחר מכן, הפועל תצא לשבוע כפול ביורוליג: בשלישי נגד באסקוניה ובחמישי מול פנרבחצ’ה.

קלעו להפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט 25 נקודות ו-7 ריבאונדים, וסיליה מיציץ’ 19 נק’ ו-6 אסיסטים, ג’ונתן מוטלי ואנטוניו בלייקני 15 נק’, דן אוטורו 12 נק’, איש וויינרייט 8 נק’ ו-6 ריב’, קולין מלקולם 7 נק’ ו-8 ריב’, כריס ג’ונס וטאי אודיאסי 4 נק’ כל אחד.

קלעו לדובאי: דווין בייקון 36 נק’ ו-5 ריב’, בוגי אליס 16 נק’, פיליפ פטרוסב 11 נק’, קנאן קאמנג’אס וקוסטה קונדיץ 8 נק’ כל אחד, מקינלי רייט 7 נק’, נמנייה דאנגוביץ’ 5 נק’, סרטאץ’ סאנלי ואוודו 3 נק’ כ”א.

רבע ראשון: 25:26 לדובאי

חמישיית דובאי: דווין בייקון, מקינלי רייט, בוגי אליס, פיליפ פטרוסב וקנאן קאמנג’אס

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מקולום, ג’ונתן מוטלי ודן אוטורו.

האדומים קלטו את הכדור הראשון, בראיינט צלף שלשה בפתיחה, פטרוסב ענה עם שתי נקודות מנגד, אוטורו הלך לקו ודייק פעמיים, מיציץ’ צלף מחוץ לקשת ועשה 2:8, אך המארחת השלימה ריצת 2:10 והפכה את התוצאה, 10:12, מוטלי קלע מחצי מרחק והשווה, 12:12. הקבוצות החליפו סלים עד 16:16, דובאי השלימה ריצת 2:10 וברחה ליתרון קטן, 18:26. עד סוף הרבע, האדומים ענו עם ריצת 0:7 והורידו את ההפרש לנקודה בלבד.

הג'אמפ בול בפתיחת המשחק (הפועל תל אביב)

רבע שני: 47:48 לדובאי

בייקון ובראיינט החליפו סלים בפתיחה, ג’ונס החזיר את היתרון להפועל עם סל ועשה 28:29, אך לא להרבה זמן, כשדובאי השלימה ריצת 2:10 נוספת ועשתה 31:38. בראיינט ו-וויינרייט קלעו נקודה אחת כל אחד מהקו, רייט קלע מחצי מרחק מנגד, האדומים ענו עם ריצת 2:8 וצמצמו ל-42:41. הקבוצות החליפו סלים ובירידה להפסקה זה עדיין הפרש נקודה.

אלייז'ה בראיינט זורק (הפועל תל אביב)

רבע שלישי: 67:82 להפועל תל אביב

קאמנג’אס פתח את הרבע עם שתי נקודות מהעונשין, מקולום צלף שלשה גדולה, בייקון ומיציץ’ החליפו סלים, רייט עשה 54:55 לדובאי, אך הכוכב הסרבי של הפועל התעורר, השלים ריצת 2:10 להפועל ונתן יתרון לקבוצתו, 55:62. גולמאץ הזעיק פסק זמן, אך זה לא עזר וכשהשחקנים חזרו לפרקט, בראיינט צלף שלשה גדולה וזה יתרון דו ספרתי ראשון במשחק לאדומים, 55:65.

קאמנג’אס קלע מחצי מרחק, בראיינט צלף שלשה גדול, ווינרייט עשה 57:70, טירוף באדום. אליס קלע שתי נקודות, אך אז החבורה של איטודיס השלימה ריצת 0:6 וברחה ליתרון השיא שלה, 59:76. בייקון חזר לעניינים לאחר דקות רבות ללא סל וקלע אנד וואן, הקבוצות החליפו סלים והפועל נראית נהדר, 67:82, כששניות לסיום הרבע, פלטין עלה ולראשונה שחקן ישראלי על הפרקט היום.

רבע רביעי: 97:109 להפועל תל אביב

בראיינט ודנגוביץ’ החליפו סלים בפתיחת הרבע, בראיינט דייק פעמיים מהעונשין לאחר מכן, אליס ובייקון ענו עם ארבע נקודות, מוטלי קלע לייאפ אנד וואן, אך דובאי השלימה ריצת 0:11 אדירה וצמצמה את ההפרש לשש בלבד. בלייקני קלע סל אנד וואן ועצר את הבצורת, הקבוצות החליפו סלים והפועל ב-89:98. בייקון הוביל את קבוצתו עד חמש הפרש בלבד, אך אז האדומים השלימו ריצת 4:11 עד הסיום ושמרו על הניצחון.