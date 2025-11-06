"להיות מאמנת הנבחרת זו פסגת הקריירה עבורי"

רגע לפני שנבחרת הנשים בכדורסל תפתח את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה במשחק מול בוסניה, שירה העליון, שהפכה למאמנת הראשונה בתולדות הנבחרת, דיברה במסיבת עיתונאים חגיגת, כשבנוסף גם השתתפו בה לירון כהן וקפטנית הנבחרת, עדן רוטברג.

בסיום מסיבת העיתונאים, נערך אימון בו צפו עשרות בנות נוער מעוטף עזה, באר שבע והגליל העליון. בסיום האימון, התקיימה הרצאה של העליון לאותן בנות.

17 שחקניות זומנו לסגל הרחב של העליון, כש-14 מתוכן ימריאו עם הנבחרת ביום ראשון הקרוב לחלון הקרוב שיכלול משחקים נגד בוסניה, לוקסמבורג וצפון אירלנד. את שני המשחקים האחרונים, תארח הנבחרת בריגה שבלטביה.

מסע"ת נבחרת סל נשים

“אני חושבת שזה אחד החלומות הכי גדולים שלי מאז שהתחלתי לאמן-לקבל את ההזדמנות המדהימה הזאת להוביל את נבחרת הנשים. יש שחקניות מדהימות וצוות נשים חזק ואיכותי שמקבל את כל המעטפת מאיגוד הכדורסל. זה מרגיש טוב, חיבור טוב וויביים טוב. אני מקווה שנראה תוצאות תוך כדי תנועה”, אמרה העליון.

“עשיתי מסלול מאוד מאוד ארוך ויפה בנבחרות ישראל. אני זוכרת את הזמנים בקדטיות ואפילו הייתי עוזרת בנבחרת הנשים. צמחתי במועדונים והייתי שנים בכל מקום. התברכתי לעבוד במועדונים גדולים וגם היום אני עובדת במועדון גדול. יחד עם זאת, אין ספק שלאמן את הנבחרת זו פסגת השאיפות והחלומות ואני מקווה שמכאן אייצר המשכיות.

“לא באתי לסמן וי ולהתקדם, אני באמת רוצה לעשות משהו עם הבנות המדהימות האלה ולתקוע יתד. יש לי תחושה שהפוקוס הוא קצת עליי ואני פחות אוהבת את זה: הקרדיט הוא שלהן וככל שהן יהיו בכל הסיפור הזה ויהיה חדר הלבשה טוב עם משמעת טקטית, התוצאות יהיו טובות יותר. אני נותנת להן הרבה אחריות ומאמינה שהן יכולות לעמוד באתגר”.

שירה העליון, עדן רוטברג ולירון כהן (שחר גרוס)

השליחות: "אהיה כנה ואגיד שעצם זה שקיבלתי את המנדט להוביל את נבחרת הנשים, זה איזושהי אמירה גם למאמנות שיבואו אחריי. לראייה, היום יש בליגת הנשים חמש מאמנות ואם פעם היינו מחפשות מאמנות בנרות וזה היה פחות טריויאלי, היום יש רוב של נשים. נשים זה עם חזק על המגרש ומחוצה לו. אני שמחה שאני מוקפת בצוות של נשים חזקות ואיכותיות. בסוף הפוקוס הוא על השחקניות".

סגנון המשחק: "למדתי קצת את העסק, פחות רלוונטי מה שיהיה אלא יותר מה שעכשיו ומה שיהיה. אני מגיעה עם דף חלק וחושבת שיש סגל טוב. לגבי הגבוהות? אני לא מתעסקת במה שאין אלא במה שיש. נבחרת ישראל צריכה להביא משהו אחר ולעשות דברים אחרים. אם נשחק כדורסל קונבנציונאלי, אני לא חושבת שנהיה פייבוריטיות. נצטרך להיות דינמיות תוך כדי תנועה. זה לא פשוט להתאמן יומיים, אבל נתרכז במה שיש ויש לא מעט.

“עצם זה שקיבלתי את המנדט מכולם ומהאיגוד, לא אשקר, זה אמירה גם לנשים שבאות אחריי, יש מאמנות בליגת העל היום, נשים זה עם חזק, גם במגרש וגם בחוץ, אני שמחה שאני מוקפת בצוות של נשים איכותיות, ושוב פעם אגיד שהפוקוס על השחקניות.

שירה העליון ועדן רוטברג (שחר גרוס)

“אני ועדן דיברנו על זה שכמה זמן לא שיתפנו פעולה, ובאמת לשמחתי סוף סוף יוצא לי לשתף פעולה עם עדן, היא תקח את התפקיד שהיא נמצאת בו ותהיה השחקנית שמחברת את חדר ההלבשה, גם החברות בנבחרת יעשו עבודה לא פחות טובה. אולי מבחינתכם אתם מסתכלים רק על התוצאות, אני מסתכלת על הדרך. נתתי להן כדוגמא את דני אבדיה שהעלה פוסט שהוא כאן בשביל המדינה ובמיוחד בתקופה הזאת. אלו דברים שלא תמיד מקבלים אותם בקבוצות ויש לבנות זכות להיות בתוך המערך המדהים הזה. יש גאווה וזכות גדולה להיות פה במיוחד בתקופה הזאת

“ההעפלה ליורובאסקט? אנחנו מתמקדות רק במשחק אחד, בבוסניה, די חקרנו את הנושא והשתדלנו לבוא עם מידע. משחקים ראשונים קשה לבוא אליהם כי אין משחקי אימון, כל משחק זה ענק ויש לי צוות טוב שיכין אותנו טוב טקטית, וצריך את כל הזרקורים לשים על שחקניות”.

לירון כהן, יו"ר הועדה המקצועית, פרגנה גם היא: "אני חייב להגיד שאי אפשר היה להתעלם מההישגים של שירה בשנים האחרונות. היא מאמנת בליגת העל לא מעט שנים, עם לא מעט ניסיון ולא מעט תארים. הבחירה מבחינתנו הייתה די טבעית עם התהליך ששירה עברה וזה הזמן להגיד לוועדה המקצועית על הבחירה ולהנהלת איגוד הכדורסל על האישור. ראוי להגיד ששירה ולימור (פלג, העוזרת) הן המאמנות הראשונות בהיסטוריה שמאיישות צוות נשי שלם של מאמנות בנבחרת ישראל ולא בגלל שהן נשים אלא בגלל שהן טובות וראויות. המטרה? במילה אחת-לעלות”.

“כבר הרבה זמן יש הרגשה של דור מאוד מוכשר יחד עם השחקניות המנוסות יותר שתורמות מהניסיון. על כל שחקנית צעירה מוכשרת ככל שתהיה, חייבות להיות מאחוריה גם השחקניות המנוסות יותר וגם צוות האימון כדי שהן יוכלו להוביל את המערכת קדימה ולסלול את הדרך לשחקניות הללו לרמות הגבוהות ביותר. יש פה שלוש שחקניות שקיבלו זימון בכורה ועוד שתי שחקניות צעירות שמשתלבות פה נהדר. אנחנו מסתכלים קדימה כדי לראות איך בונים את דור העתיד. במקביל, אנחנו לא שוכחות את הדור הקיים. הכיוון החיובי, אני מקווה שנעמוד במטרות”.

לירון כהן ושירה העליון (שחר גרוס)

עדן רוטברג, קפטנית הנבחרת: “בתור השחקניות אנחנו שמחות שההיסטוריה הזאת איתנו, יש צוות מדהים ואנרגיות טובות, ווייבים חדשים, יש דור חדש, צעיר ורעב. אנחנו יחסית הבוגרות, אני בת 27 ויחסית בוגרת, שמחות לראות את הדור מתפתח כי יש צעירות טובות ויש עתיד טוב לנבחרת. זה מאוד כיף, המטרה היא כמובן לעלות, אבל יש לנו את בוסניה וזו המטרה שלנגד עינינו.

“עברו לא מעט שנים מהאליפות של U20, אני הייתי ילדה, עברנו הרבה, התגברתי, לשירה גם יש יותר ניסיון כי התבגרנו יותר שנינו וזה יעשה יותר טוב, זו נבחרת בוגרת וזה שונה מהצעירות, זו דרך חדשה כרגע ואני בטוחה שיהיה בסדר.

עדן רוטברג (שחר גרוס)

“יש לנו את בוסניה כרגע וכל כולנו במשחק הזה, אנחנו צריכות לעבור את זה ולהתקדם הלאה, זו האמירה של כולנו. אני מקווה שנצליח להחזיר את המשחקים לארץ, אין הרגשה טובה יותר מזה, אבל גם כעת כשאנחנו מארחות בחו”ל, נבחרת זה חלום של כל אחת וגאווה ענקית, אז גם אם זה בחלל נייצג הכי טוב שיש ואני מקווה שזה יחזור”.

הקפטנית המשיכה: “חדר ההלבשה שלנו מדהים, אנחנו חברות אחת של השנייה וזה עוד לפני על המגרש, כל עוד זה בריא וטוב לנו, אז יראו את זה על המגרש, החוכמה זה לשמור על זה וכמובן שעוד יצטרפו לפאזל כמה שחקניות, ונעבוד על זה גם בצד המקצועי כמובן”.