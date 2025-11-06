בין מחאות למחמאות: מכבי ת"א נכנעה מול וילה

השחקן המצטיין
יאן מאטסן, ציון: 7
היה מצוין על הקו וכבש את השער הראשון לזכות וילה, שהוריד את האוויר למכבי ת"א
השחקן המאכזב
דור פרץ, ציון: 5
הגיע לשתי הזדמנויות גדולות, שערים שלו היו יכולים לשנות את הסיפור
מחמאות זה דבר שכיף לקבל, במיוחד כהערכה על כך שמולך עמד אתגר קשה. אך עבור מכבי תל אביב הערב (חמישי), מחמאות או פירגונים לא כל כך עוזרים. הצהובים נסעו לברמינגהאם ללא קהל החוץ שלהם בעקבות הסערה הזכורה באנגליה טרם ההתמודדות, כשהפגנות פרו פלסטיניות נערכו מחוץ לאצטדיון, ונכנעו 2:0 לאסטון וילה במסגרת המחזור הרביעי בליגה האירופית.
המחצית הראשונה הייתה נהדרת מבחינת החבורה של ז’רקו לאזטיץ’, שהיוותה יריב ראוי ואולי אפילו קצת מפתיע מבחינת האנגלים. למארחת לקח זמן להגיע למצבים והיא גם ניצלה מספיגה, כשדור פרץ הגיע למצב מצוין והחמיץ בגדול, או סחט הצלה ענקית (תלוי איך מסתכלים על זה) מאמיליאנו מרטינס. בכל זאת אלוף העולם עם ארגנטינה.
אלא שבתוספת הזמן של אותן 45 דקות קסומות של הקבוצה מישראל, יאן מאטסן הצליח להזיז את הרשת של רועי משפתי (45+1) ולהוריד את כל האוויר מהיריבה בצהוב. לאחר ההפסקה, המומנטום כבר היה עם הביתיים שגם השיגו פנדל אותו כבש דונייל מאלן (59’). מכאן, נראה היה כי למכבי ת”א כבר אין אפשרות לחזור וגם שביב התקווה שכן השתחל לו, נגמר עם עוד פספוס מאכזב של פרץ מול מרטינס.
השריקה האחרונה בישרה כי לאזטיץ’ וחניכיו יישארו עם נקודה אחת מתוך 12 בקמפיין האירופי עד כה, כשדאגה נוספת מגיעה מכיוון מוחמד עלי קמארה. הבלם שחזר ישירות להרכב עם תום הסאגה בתקרית מול רז שלמה, נפגע בצלעות והוחלף כבר בדקה ה-14 כשביום ראשון מכבי ת”א מארחת את בית”ר ירושלים בליגת העל.
כזכור, העונה האירופית של מכבי ת”א נפתחה עם 0:0 מול פאוק סלוניקי ונקודה ראשונה. אחר כך, הגיעו רק הפסדים – שלושה במספר: 3:1 לדינמו זאגרב הקרואטית ו-3:0 מאכזב למיטיולן הדנית, שמצטרפים לתוצאה מול אסטון וילה. האתגר הבא של הצהובים במפעל יהיה לא פחות קשה, כשהשחקנים של לאזטיץ’ ינסו להפתיע את ליון.
מחצית שניה
-
'90+6
- שריקת הסיום! מכבי ת"א יצאה עם מחמאות, אך נכנעה 2:0 לאסטון וילה
-
'78
- גם וארלה פינה את מקומו, ניקולאסקו החליף אותו
-
'78
- חילופים אחרונים של מכבי ת"א: קרווין אנדרדה נכנס במקומו של דור פרץ
-
'77
- מאלן נשלח קדימה והגיע לאחד על אחד מול משפתי, הוא בעט מהאוויר את הכדור שקפץ מעט והאיש בין הקורות של הצהובים התעופף כדי למנוע שער שלישי של האנגלים
-
'74
- אמאדו אונאנה יצא, ג'ון מקגין נכנס
-
'74
- אמי בוואנדיה החליף את אוון גואסן
-
'74
- חילוף משולש של אסטון וילה: יורי טילמאנס נכנס במקום ג'יידון סאנצ'ו
-
'64
- בובקאר קמארה החליף את פאו טורס
-
'64
- חילוף כפול של המארחת: יצא רוג'רס, נכנס אולי ווטקינס
-
'60
- עידו שחר החליף את איתמר נוי
-
'60
- חילוף כפול של לאזטיץ': יצא אושר דוידה, נכנס שגיב יחזקאל
-
'59
- שער! אסטון וילה עלתה ל-0:2: מאלן ניגש לכדור העונשין מ-11 המטרים ובעט חזק שמאלה, משפתי זינק לצד הנכון ולא הצליח לעצור
-
'58
- פנדל לאסטון וילה! מדמון הכשיל את קונסה שפרץ לרחבה, השופט הצביע על הנקודה הלבנה וגם בדיקת VAR לא ביטלה את ההחלטה
-
'55
- שוב פרץ נעצר אצל מרטינס. מכבי ת"א חיברה רצף מסירות גדול עד למצב נוח של קשר הצהובים מאזור נקודת הפנדל, אלוף העולם עם ארגנטינה זינק ועצר לישראלי את הבעיטה
-
'51
- מאטסן שוב סיכן את משפתי, הפעם מרחוק. השוער הישראלי עצר לא מספיק טוב ונפגע בניסיון למנוע ממאלן להגיע לכדור החוזר
מחצית ראשונה
-
'45+1
- שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: כמה חבל מבחינת מכבי ת"א. מאטסן בעט תוך כדי סיבוב ממצב לא הכי נוח, אך בכל זאת הכניע את משפתי בדרך לעלות את האנגלים על לוח התוצאות
-
'39
- זה היה חייב להיות הראשון בצהוב. מתפרצת נפלאה של מכבי ת"א הסתיימה עם רוחב של רביבו לפרץ, שמטווח מטרים בודדים ספג הצלת ענק ממרטינס שזינק נהדר
-
'37
- הכשלה מאחור של איסוף סיסוקו על יאן מאטסן זיכתה את קשר אלופת ישראל בכרטיס צהוב
-
'35
- משפתי הציל את החבורה של ז'רקו לאזטיץ'. אחרי גל ניסיונות מצד מורגן רוג'רס, מאלן שוב מצא עצמו בזווית הבקעה ושוער מכבי ת"א השתטח מצוין כדי להדוף מקרוב
-
'29
- מורגן רוג'רס שעט קדימה, איתמר נוי הכשילו וקיבל את הצהוב הראשון במשחק
-
'24
- לחץ של אלופת ישראל גרם לאנגלים להתבלבל ולאבד כדור, דור פרץ דייק בין שניים לעבר אושר דוידה שבעט לא מספיק מדויק על בלמי המארחת. פספוס לצהובים
-
'19
- דונייל מאלן קיבל כדור ברחבת הצהובים, הבעיטה שלו לפינה הרחוקה נבלמה על ידי רז שלמה ורק קרן לאסטון וילה
-
'14
- חילוף כפוי במכבי ת"א: מוחמד עלי קמארה נפגע בצלעות ולא הצליח להמשיך לשחק, הייטור נכנס במקומו
-
'7
- מכבי ת"א יצאה יפה קדימה, אלעד מדמון השתלט על מסירה של רוי רביבו ומקו רחבת ה-16 בעט חלש לידיים של אמיליאנו מרטינס
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט יוליאן ויינברגר הוציא את ההתמודדות לדרך