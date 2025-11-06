בין מחאות למחמאות: מכבי ת"א נכנעה מול וילה

דעת המבקר

השחקן המצטיין יאן מאטסן, ציון: 7

השחקן המצטיין יאן מאטסן, ציון: 7

היה מצוין על הקו וכבש את השער הראשון לזכות וילה, שהוריד את האוויר למכבי ת"א

השחקן המאכזב דור פרץ, ציון: 5

הגיע לשתי הזדמנויות גדולות, שערים שלו היו יכולים לשנות את הסיפור

הרכבים וציונים

מחמאות זה דבר שכיף לקבל, במיוחד כהערכה על כך שמולך עמד אתגר קשה. אך עבור מכבי תל אביב הערב (חמישי), מחמאות או פירגונים לא כל כך עוזרים. הצהובים נסעו לברמינגהאם ללא קהל החוץ שלהם בעקבות הסערה הזכורה באנגליה טרם ההתמודדות, כשהפגנות פרו פלסטיניות נערכו מחוץ לאצטדיון, ונכנעו 2:0 לאסטון וילה במסגרת המחזור הרביעי בליגה האירופית.

המחצית הראשונה הייתה נהדרת מבחינת החבורה של ז’רקו לאזטיץ’, שהיוותה יריב ראוי ואולי אפילו קצת מפתיע מבחינת האנגלים. למארחת לקח זמן להגיע למצבים והיא גם ניצלה מספיגה, כשדור פרץ הגיע למצב מצוין והחמיץ בגדול, או סחט הצלה ענקית (תלוי איך מסתכלים על זה) מאמיליאנו מרטינס. בכל זאת אלוף העולם עם ארגנטינה.

אלא שבתוספת הזמן של אותן 45 דקות קסומות של הקבוצה מישראל, יאן מאטסן הצליח להזיז את הרשת של רועי משפתי (45+1) ולהוריד את כל האוויר מהיריבה בצהוב. לאחר ההפסקה, המומנטום כבר היה עם הביתיים שגם השיגו פנדל אותו כבש דונייל מאלן (59’). מכאן, נראה היה כי למכבי ת”א כבר אין אפשרות לחזור וגם שביב התקווה שכן השתחל לו, נגמר עם עוד פספוס מאכזב של פרץ מול מרטינס.

שחקני מכבי ת"א, תחושת החמצה (ראובן שוורץ)

השריקה האחרונה בישרה כי לאזטיץ’ וחניכיו יישארו עם נקודה אחת מתוך 12 בקמפיין האירופי עד כה, כשדאגה נוספת מגיעה מכיוון מוחמד עלי קמארה. הבלם שחזר ישירות להרכב עם תום הסאגה בתקרית מול רז שלמה, נפגע בצלעות והוחלף כבר בדקה ה-14 כשביום ראשון מכבי ת”א מארחת את בית”ר ירושלים בליגת העל.

כזכור, העונה האירופית של מכבי ת”א נפתחה עם 0:0 מול פאוק סלוניקי ונקודה ראשונה. אחר כך, הגיעו רק הפסדים – שלושה במספר: 3:1 לדינמו זאגרב הקרואטית ו-3:0 מאכזב למיטיולן הדנית, שמצטרפים לתוצאה מול אסטון וילה. האתגר הבא של הצהובים במפעל יהיה לא פחות קשה, כשהשחקנים של לאזטיץ’ ינסו להפתיע את ליון.