הליגה האירופית 25-26
123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
104-84פרנצווארוש3
94-94סלטה ויגו4
94-84בראגה5
92-64אסטון וילה6
92-54ליון7
82-64ויקטוריה פלזן8
82-64בטיס9
76-94פאוק סלוניקי10
72-54בראן11
76-74דינמו זאגרב12
74-54גנק13
74-44פורטו14
74-44פנרבחצ'ה15
66-74פנאתינייקוס16
65-64פ.צ. באזל17
64-54רומא18
66-64ליל19
64-44שטוטגרט20
65-44גו אהד איגלס21
610-64יאנג בויז22
55-64נוטינגהאם פורסט23
53-34בולוניה24
45-34הכוכב האדום25
45-34שטורם גראץ26
47-44סלטיק27
36-44רד בול זלצבורג28
36-34פיינורד29
39-54לודוגורץ30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
09-44ניס35
08-14גלאזגו ריינג'רס36

המשטרה באנגליה נערכת למספר מוקדי הפגנות

לפני המשחק בין מכבי ת"א לאסטון וילה באירופית, כתב ה'טיימס' מספר: "המשטרה מנסה להפריד כמה שיותר בין ההפגנות למי שיגיע לאצטדיון ליהנות מהמשחק"

מחאה פרו פלסטינית באנגליה (IMAGO)
מחאה פרו פלסטינית באנגליה (IMAGO)

הכביש שמוביל לווילה פארק הוא רמז די עבה לגבי החשש שהיה למשטרת בירמינגהאם בכל מה שקשור להגעה של מכבי תל אביב לעיר. בשלב מסוים, עמודי התאורה בצידי הכביש מתחילים להתכסות בדגלי פלסטין. ככל שמתקרבים לאצטדיון, הדגלים הופכים לצפופים יותר ונראה שהתושבים לא פספסו אף עמוד בדרך.

"הדגלים האלה נמצאים פה בכמות משתנה", אומר לי איאן וויטל, כתב ה’טיימס’ הלונדוני שמסקר באופן קבוע את אסטון וילה ומכיר את האזור והשכונה מקרוב. "בחודשים האחרונים יש יותר דגלים, אבל אין פה משהו מיוחד שהמקומיים הכינו למכבי תל אביב". למרות זאת, די ברור שהמיקום הגאוגרפי של האצטדיון משחק פה תפקיד משמעותי.

על פי הדיווחים, כ-700 שוטרים יהיו אחראים על אבטחת המשחק והם יתפזרו בנקודות שונות במרכז העיר ובסביבת האצטדיון. כל זה למרות שהאוהדים הישראלים נשארו בארץ ונראה שזה לא מה שמונע מהמפגינים להביע את דעתם. ההיערכות המשטרתית אפילו מובילה להחלטה לסיים את הלימודים בבתי הספר הסמוכים לאצטדיון בשעה מוקדמת יותר, בניסיון להשאיר את השטח סטרילי כמה שיותר כבר בשעה 15:00, חמש שעות לפני שריקת הפתיחה.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)

"זו היערכות לא שגרתית, גם לא בהשוואה למשחקים אחרים שמתקיימים פה", מספר וויטל. לאסטון וילה כמעט ואין משחקים רגישים במסגרת הליגה. הדרבי האחרון בינה לבין בירמינגהאם סיטי היה ב-2019. הדרבי הקטן יותר של העיר מול ווסט ברומיץ' התקיים בפעם האחרונה ב-2021. גם משחקים מול וולבס, הפרבר השכן של בירמינגהאם, לא מייצרים כל כך הרבה תשומת לב.

עיקר העניין פה הוא ההפגנות. ההפגנות החלו כבר בצהרי יום רביעי, כמה שעות לפני ההמראה של מכבי תל אביב לאנגליה. כמה עשרות מפגינים התרכזו בתחנת הרכבת המרכזית של העיר ומאוחר יותר התפזרו לאורך הכביש המהיר שמוביל לשכונת אסטון. המפגינים הניפו דגלי פלסטין וקראו לפיפ"א ואופ"א להשעות את ישראל מפעילות.

דגלי פלסטין (רויטרס)דגלי פלסטין (רויטרס)

המשטרה נערכת לאפשרות של כמה מוקדי הפגנה ביום המשחק סביב האצטדיון, בחלקם צפויות להתקיים הפגנות פרו-ישראליות. ההפגנה הגדולה צפויה להיות בפארק אסטון, מרחק כמה דקות הליכה מהאצטדיון, שם יתרכזו רוב המפגינים הפרו-פלסטינים. גורמים במשטרה המקומית ציינו בתדרוך בפני הכתבים שהיא לא מכירה אפשרות שבה תהיה מעורבת של פוליטיקאים או דמויות שנויות במחלוקת, אבל הם נערכים גם לאפשרות הזו.

מעבר לאירוע הזה, המשטרה בבירמינגהאם מתעסקת בעוד עניין משמעותי בשבועות האחרונים. בזמן שבישראל מדברים על אבוקות ופירוטכניקה במגרשים, ברחובות בירמינגהאם מנסים למנוע כרגע שימוש בזיקוקים ברחובות ורעשי נפץ נשמעים בלא מעט מקומות בעיר, בעיקר בסביבת האצטדיון וברחובות הקרובים אליו.

אבל האם יהיה פה משהו שהוא מעבר לרעש וצלצולים? "אני רוצה להאמין שהמשטרה עושה הכל כדי למנוע התפתחויות חריגות", אומר וויטל. "בסופו של דבר, אין אוהדים של מכבי תל אביב והמשטרה מנסה להפריד כמה שיותר בין ההפגנות למי שיגיע לאצטדיון כדי ליהנות מהמשחק".

לא יהיו במשחק. אוהדי מכבי תל אביב (חגלא יהיו במשחק. אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

הערב האמירה הזו תעמוד למבחן. ללא קהל יריבה וכמעט ללא ישראלים שיעמדו מנגד, משטרת בירמינגהאם תצטרך לנסות ולמנוע אירוע רחב יותר מול המפגינים שינסו לפגוע בקיום המשחק. אם האירוע ישתבש, זו רק תהיה חותמת נוספת על כך שכמו באמסטרדם, גם הפעם, אין שום קשר בין האלימות לאוהדי מכבי תל אביב.

