המשטרה באנגליה נערכת למספר מוקדי הפגנות

הכביש שמוביל לווילה פארק הוא רמז די עבה לגבי החשש שהיה למשטרת בירמינגהאם בכל מה שקשור להגעה של מכבי תל אביב לעיר. בשלב מסוים, עמודי התאורה בצידי הכביש מתחילים להתכסות בדגלי פלסטין. ככל שמתקרבים לאצטדיון, הדגלים הופכים לצפופים יותר ונראה שהתושבים לא פספסו אף עמוד בדרך.

"הדגלים האלה נמצאים פה בכמות משתנה", אומר לי איאן וויטל, כתב ה’טיימס’ הלונדוני שמסקר באופן קבוע את אסטון וילה ומכיר את האזור והשכונה מקרוב. "בחודשים האחרונים יש יותר דגלים, אבל אין פה משהו מיוחד שהמקומיים הכינו למכבי תל אביב". למרות זאת, די ברור שהמיקום הגאוגרפי של האצטדיון משחק פה תפקיד משמעותי.

על פי הדיווחים, כ-700 שוטרים יהיו אחראים על אבטחת המשחק והם יתפזרו בנקודות שונות במרכז העיר ובסביבת האצטדיון. כל זה למרות שהאוהדים הישראלים נשארו בארץ ונראה שזה לא מה שמונע מהמפגינים להביע את דעתם. ההיערכות המשטרתית אפילו מובילה להחלטה לסיים את הלימודים בבתי הספר הסמוכים לאצטדיון בשעה מוקדמת יותר, בניסיון להשאיר את השטח סטרילי כמה שיותר כבר בשעה 15:00, חמש שעות לפני שריקת הפתיחה.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)

"זו היערכות לא שגרתית, גם לא בהשוואה למשחקים אחרים שמתקיימים פה", מספר וויטל. לאסטון וילה כמעט ואין משחקים רגישים במסגרת הליגה. הדרבי האחרון בינה לבין בירמינגהאם סיטי היה ב-2019. הדרבי הקטן יותר של העיר מול ווסט ברומיץ' התקיים בפעם האחרונה ב-2021. גם משחקים מול וולבס, הפרבר השכן של בירמינגהאם, לא מייצרים כל כך הרבה תשומת לב.

עיקר העניין פה הוא ההפגנות. ההפגנות החלו כבר בצהרי יום רביעי, כמה שעות לפני ההמראה של מכבי תל אביב לאנגליה. כמה עשרות מפגינים התרכזו בתחנת הרכבת המרכזית של העיר ומאוחר יותר התפזרו לאורך הכביש המהיר שמוביל לשכונת אסטון. המפגינים הניפו דגלי פלסטין וקראו לפיפ"א ואופ"א להשעות את ישראל מפעילות.

דגלי פלסטין (רויטרס)

המשטרה נערכת לאפשרות של כמה מוקדי הפגנה ביום המשחק סביב האצטדיון, בחלקם צפויות להתקיים הפגנות פרו-ישראליות. ההפגנה הגדולה צפויה להיות בפארק אסטון, מרחק כמה דקות הליכה מהאצטדיון, שם יתרכזו רוב המפגינים הפרו-פלסטינים. גורמים במשטרה המקומית ציינו בתדרוך בפני הכתבים שהיא לא מכירה אפשרות שבה תהיה מעורבת של פוליטיקאים או דמויות שנויות במחלוקת, אבל הם נערכים גם לאפשרות הזו.

מעבר לאירוע הזה, המשטרה בבירמינגהאם מתעסקת בעוד עניין משמעותי בשבועות האחרונים. בזמן שבישראל מדברים על אבוקות ופירוטכניקה במגרשים, ברחובות בירמינגהאם מנסים למנוע כרגע שימוש בזיקוקים ברחובות ורעשי נפץ נשמעים בלא מעט מקומות בעיר, בעיקר בסביבת האצטדיון וברחובות הקרובים אליו.

אבל האם יהיה פה משהו שהוא מעבר לרעש וצלצולים? "אני רוצה להאמין שהמשטרה עושה הכל כדי למנוע התפתחויות חריגות", אומר וויטל. "בסופו של דבר, אין אוהדים של מכבי תל אביב והמשטרה מנסה להפריד כמה שיותר בין ההפגנות למי שיגיע לאצטדיון כדי ליהנות מהמשחק".

לא יהיו במשחק. אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

הערב האמירה הזו תעמוד למבחן. ללא קהל יריבה וכמעט ללא ישראלים שיעמדו מנגד, משטרת בירמינגהאם תצטרך לנסות ולמנוע אירוע רחב יותר מול המפגינים שינסו לפגוע בקיום המשחק. אם האירוע ישתבש, זו רק תהיה חותמת נוספת על כך שכמו באמסטרדם, גם הפעם, אין שום קשר בין האלימות לאוהדי מכבי תל אביב.