יום חמישי, 06.11.2025 שעה 16:44
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
29%866-8177פיניקס סאנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

טריפל דאבל 204 לווסטברוק, 35 נקודות לדונצ'יץ'

כוכב סקרמנטו הוביל לניצחון 116:121 על גולדן סטייט, כולל הישג שלא רשם מאז 2021. הסלובני הוביל את הלייקרס לניצחון מותח 116:118 על סן אנטוניו

|
ראסל ווסטברוק (רויטרס)
ראסל ווסטברוק (רויטרס)

ראסל ווסטברוק רשם טריפל דאבל מספר 204 בקריירה שלו, שיא NBA חדש, והוביל את סקרמנטו קינגס לניצחון 116:121 על גולדן סטייט. דניס שרודר היה האיש החם ברבע האחרון עם שלוש שלשות רצופות שסגרו ריצת 0:11 והכריעו את המשחק. דמאר דרוזן הוליך את המנצחים עם 25 נקודות, ווסטברוק הוסיף 23 נקודות, 16 ריבאונדים ו־10 אסיסטים, ושרודר סיים עם 18 נקודות.

המשחק בין שתי היריבות מקליפורניה איבד לא מעט זוהר לאחר ששורה של כוכבים נעדרו, סטף קרי, דריימונד גרין וג’ימי באטלר אצל הווריירס, ודומנטאס סאבוניס וזאק לאבין אצל הקינגס. וויל ריצ’רד (30 נקודות) ומוזס מודי (28) שמרו את גולדן סטייט בעניינים, אך איבודים רבים (19 בסך הכל) וחוסר ריכוז בדקות הסיום עלו להם ביוקר.

הקינגס ניצלו זאת בדרך לניצחון בפתיחת מסע משחקי הבית שלהם. ווסטברוק סיים את המשחק עם 23 נקודות, 16 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, משחק ה-20-15-10 הראשון שלו ב-NBA מאז מאי 2021.

במשחק מאוחר נוסף ב-NBA, לוקה דונצ'יץ' הוביל את לוס אנג'לס לייקרס לניצחון דרמטי 116:118 על סן אנטוניו, עם תצוגה מרשימה של 35 נקודות, 13 אסיסטים, 9 ריבאונדים ו־5 חטיפות.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

הלייקרס חזרו מפיגור של תשע נקודות ברבע האחרון, סגרו ריצה של 10:21 וניצחו למרות סיום כאוטי, כאשר הספסול האחרון של מרקוס סמארט נתן לספרס הזדמנות לנצח, אך ג’סטין שמפני החטיא את זריקות העונשין הקריטיות. דיאנדרה אייטון הוסיף 22 נקודות ו־10 ריבאונדים, בעוד דונצ'יץ' קלע שמונה נקודות ברבע הרביעי, כולל שלשה מכריעה שתי דקות וחצי לסיום.

ויקטור וומבניאמה, שסיים עם 19 נקודות ו־8 ריבאונדים, יצא בחמש עבירות לקראת הסיום, והספרס ספגו הפסד שני רצוף אחרי פתיחת עונה מושלמת של 0:5. גם הריסון בארנס וג’רמי סוחאן סיימו את המשחק בעבירות, במשחק עמוס עבירות בין שתי קבוצות חסרות. דונצ'יץ', למרות ערב קליעה חלש (9 מ־27 מהשדה), שוב היה ההבדל עם קור רוח ברגעי ההכרעה והוביל את הלייקרס לניצחון חמישי ברציפות ולפתיחת עונה מרשימה.

