"אבדיה השחקן הכי טוב בפורטלנד, ענק בקלאץ'"

התקשורת האמריקאית לא נשארה אדישה להופעה הענקית של דני אבדיה בניצחון 119:121 של פורטלנד על אוקלהומה סיטי ת’אנדר – ניצחון שהנחיל לאלופה את הפסדה הראשון העונה ושם סוף לרצף של 16 הפסדים של הבלייזרס מולה. כלי תקשורת בארה"ב היללו את הפורוורד הישראלי, שתפס פיקוד ברבע הרביעי והוביל קאמבק מרשים עם ערב של שיאים אישיים.

באתרים רבים נכתב כי זה היה “הניצחון הגדול ביותר של פורטלנד העונה”, ואחד הכתבים סיכם בפשטות: “דני אבדיה הוא השחקן הכי טוב בקבוצה, מדהים בקלאץ’, והוא זה שניצח להם את המשחק. אולסטאר”.

ג'רו הולידיי פרגן לחברו: "דני אבדיה ענק, הוא הוביל אותנו בחלק האחרון של המשחק. הוא תמיד חשוב עבורנו, הוא מעלה את הקצב, מגיע לצבע ולקו העונשין. הוא גם מסר תשעה אסיסטים, יוצר מהלכים לכל שאר השחקנים. דני הכניס אותנו לקצב, סידר עבורנו זריקות פנויות ועשה הכל מהכל".

דני אבדיה קולע (רויטרס)

גם פורטלנד עצמה הצטרפה להתרגשות ופרסמה ציוץ מרשים בעמוד הרשמי: “לפי המספרים, דני אבדיה מעמיד ממוצעים של 24.1 נקודות, 6 ריבאונדים ו־3.9 אסיסטים. כל 97 השחקנים בהיסטוריה שהעמידו נתונים כאלה ושיחקו מספיק דקות, נבחרו לאולסטאר”. במועדון אף הוסיפו בקריצה: “בהתאם למספרים, כנראה שיש למה לצפות”.

אבדיה סיים את המשחק מול אוקלהומה עם 26 נקודות (5 מ־17 מהשדה, 1 מ־5 משלוש ו־15 מ־16 מהעונשין, שניהם שיאי קריירה), 10 ריבאונדים, 9 אסיסטים, 2 חטיפות וחסימה אחת ב־37 דקות על הפרקט. הוא רשם בכך דאבל דאבל ראשון העונה והפגין קור רוח יוצא דופן ברגעי ההכרעה.

ג'רמי גרנט ודני אבדיה (רויטרס)

לצד המחמאות, אנליסטים בארה"ב ציינו כי אבדיה “נראה בשל מתמיד, מנהיג אמיתי של הקבוצה”, ושהניצחון הזה עשוי להפוך לנקודת מפנה בעונה של הבלייזרס.