נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
29%866-8177פיניקס סאנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

26 לאבדיה, מהפך אדיר לפורטלנד מול אוקלהומה

מדהים: הישראלי הרים הילוך בקלאץ' והנחיל לת'אנדר הפסד ראשון העונה ב-NBA אחרי 8 ניצחונות, כשפלרטט עם טריפל דאבל ב-119:121 הענק של הבלייזרס

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

הופעה יוצאת דופן של דני אבדיה. פשוט סופרסטאר. הישראלי פלרטט עם טריפל דאבל הבוקר (חמישי) כשסיים עם 26 נקודות, תשעה אסיסטים ו-10 ריבאונדים בניצחון 119:121 הענק של פורטלנד על אוקלהומה, במה שהיה ההפסד הראשון של הת'אנדר העונה, אחרי שמונה ניצחונות, מה שקטע את הפתיחה הטובה ביותר בתולדות האלופה.

פורטלנד וגם אבדיה התקשו מאוד בשלבים הראשונים של המשחק, ואת הרבע הראשון סיימו בפיגור של 20 נקודות אחרי 21:41 לזכות הת'אנדר. היתרון היה בשיאו 22 נקודות, אך הבלייזרס צימקו לאט לאט את ההפרש וברבע האחרון השיגו את המהפך המיוחל במשחק שהיה צמוד עד הסוף.

אבדיה קבע שיא קריירה חדש בליגת ה-NBA בזריקות עונשין, גם במספר הזריקות וגם באחוזי ההצלחה, כשסיים עם 15 קליעות מ-16 ניסיונות מהקו. בכך שיפר את שיאו הקודם שעמד על 14 זריקות עונשין, שנקבע פעמיים בעונה החולפת (מול שיקגו ומול שארלוט), אז דייק 11 פעמים בכל אחד מהמשחקים.

גג'רמי גרנט ודני אבדיה (רויטרס)

בנוסף, הוא שבר גם את שיא הקליעות מהקו שלו, שעמד עד כה על 13, שנקבע מול קליבלנד במרץ האחרון. מדובר במשחק השישי בקריירה שבו אבדיה קולע 10 זריקות עונשין או יותר.

למרות פתיחה חלשה במיוחד, עם 0 מ־11 מהשדה, אבדיה הצליח להתעשת ברגעי ההכרעה ולהוביל את קבוצתו למהפך. ברגעי הקלאץ' הוא קלע 5 מ-6 הזריקות האחרונות שלו, לקח אחריות על המשחק והוכיח שוב עד כמה הוא משמעותי עבור הבלייזרס.

פתח חלש, סיים מדהים. דני אבדיה (רויטרס)פתח חלש, סיים מדהים. דני אבדיה (רויטרס)

הת’אנדר שיחקו בהרכב חסר כשמנוחת מפתח ניתנה למספר שחקנים בכירים, כשהסיפור המרכזי של המשחק היה הקליעה. בתחילת המפגש, הבלייזרס פשוט לא פגעו, בהמשך, כשהסטטיסטיקה התאזנה, הם החלו לקלוע בקצב טוב יותר וחזרו לתמונה עד סוף המחצית הראשונה. משם הם שמרו על רמת הקליעה הזו עד לסיום, ויצאו מנצחים בקרב הדרמטי שהוכרע בעונשין.

ג’רו הולידיי היה גיבור נוסף של הערב. ברבע השני קליעותיו המדויקות סייעו לפורטלנד לחזור למשחק, ובחצי השני הוא היה זה שהחזיר את היתרון. לצד הגנה מצוינת, הולידיי סיים עם 22 נקודות, שישה ריבאונדים ושני אסיסטים, כשהוא קולע 6 מ־10 לשלוש.

דני אבדיה קולע (רויטרס)דני אבדיה קולע (רויטרס)

זה היה הניצחון הראשון העונה של הבלייזרס במשחק שבו זרקו פחות מהיריבה. למרות זאת, המספרים היו לצידם, הם קלעו 19 שלשות מתוך 43 ניסיונות, כלומר 44.2% מרשימים מחוץ לקשת.

מנגד, גילג'ס-אלכסנדר סיים את הערב עם 35 נקודות, 9 ריבאונדים ו־4 אסיסטים. זה היה משחקו ה־81 ברציפות בעונה הסדירה שבו הוא קולע לפחות 20 נקודות, רצף שני באורכו בהיסטוריה, אחרי שניים של ווילט צ’מברלין (126 ו־92 משחקים).

גג'רמי גרנט ודני אבדיה (רויטרס)
