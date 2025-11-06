26 לאבדיה, מהפך אדיר לפורטלנד מול אוקלהומה

הופעה יוצאת דופן של דני אבדיה. פשוט סופרסטאר. הישראלי פלרטט עם טריפל דאבל הבוקר (חמישי) כשסיים עם 26 נקודות, תשעה אסיסטים ו-10 ריבאונדים בניצחון 119:121 הענק של פורטלנד על אוקלהומה, במה שהיה ההפסד הראשון של הת'אנדר העונה, אחרי שמונה ניצחונות, מה שקטע את הפתיחה הטובה ביותר בתולדות האלופה.

פורטלנד וגם אבדיה התקשו מאוד בשלבים הראשונים של המשחק, ואת הרבע הראשון סיימו בפיגור של 20 נקודות אחרי 21:41 לזכות הת'אנדר. היתרון היה בשיאו 22 נקודות, אך הבלייזרס צימקו לאט לאט את ההפרש וברבע האחרון השיגו את המהפך המיוחל במשחק שהיה צמוד עד הסוף.

אבדיה קבע שיא קריירה חדש בליגת ה-NBA בזריקות עונשין, גם במספר הזריקות וגם באחוזי ההצלחה, כשסיים עם 15 קליעות מ-16 ניסיונות מהקו. בכך שיפר את שיאו הקודם שעמד על 14 זריקות עונשין, שנקבע פעמיים בעונה החולפת (מול שיקגו ומול שארלוט), אז דייק 11 פעמים בכל אחד מהמשחקים.

ג'רמי גרנט ודני אבדיה (רויטרס)

בנוסף, הוא שבר גם את שיא הקליעות מהקו שלו, שעמד עד כה על 13, שנקבע מול קליבלנד במרץ האחרון. מדובר במשחק השישי בקריירה שבו אבדיה קולע 10 זריקות עונשין או יותר.

למרות פתיחה חלשה במיוחד, עם 0 מ־11 מהשדה, אבדיה הצליח להתעשת ברגעי ההכרעה ולהוביל את קבוצתו למהפך. ברגעי הקלאץ' הוא קלע 5 מ-6 הזריקות האחרונות שלו, לקח אחריות על המשחק והוכיח שוב עד כמה הוא משמעותי עבור הבלייזרס.

פתח חלש, סיים מדהים. דני אבדיה (רויטרס)

הת’אנדר שיחקו בהרכב חסר כשמנוחת מפתח ניתנה למספר שחקנים בכירים, כשהסיפור המרכזי של המשחק היה הקליעה. בתחילת המפגש, הבלייזרס פשוט לא פגעו, בהמשך, כשהסטטיסטיקה התאזנה, הם החלו לקלוע בקצב טוב יותר וחזרו לתמונה עד סוף המחצית הראשונה. משם הם שמרו על רמת הקליעה הזו עד לסיום, ויצאו מנצחים בקרב הדרמטי שהוכרע בעונשין.

ג’רו הולידיי היה גיבור נוסף של הערב. ברבע השני קליעותיו המדויקות סייעו לפורטלנד לחזור למשחק, ובחצי השני הוא היה זה שהחזיר את היתרון. לצד הגנה מצוינת, הולידיי סיים עם 22 נקודות, שישה ריבאונדים ושני אסיסטים, כשהוא קולע 6 מ־10 לשלוש.

דני אבדיה קולע (רויטרס)

זה היה הניצחון הראשון העונה של הבלייזרס במשחק שבו זרקו פחות מהיריבה. למרות זאת, המספרים היו לצידם, הם קלעו 19 שלשות מתוך 43 ניסיונות, כלומר 44.2% מרשימים מחוץ לקשת.

מנגד, גילג'ס-אלכסנדר סיים את הערב עם 35 נקודות, 9 ריבאונדים ו־4 אסיסטים. זה היה משחקו ה־81 ברציפות בעונה הסדירה שבו הוא קולע לפחות 20 נקודות, רצף שני באורכו בהיסטוריה, אחרי שניים של ווילט צ’מברלין (126 ו־92 משחקים).