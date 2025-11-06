יום חמישי, 06.11.2025 שעה 09:32
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

ימאל: דיברו הרבה על הפציעה שלי, הכל שקרים

כוכב בארסה עלה להתקפה אחרי ה-3:3: "השער הזכיר את מסי? לא חושב, הוא הבקיע אלפי כאלה". על קהל ברוז': "אם קוראים לעברי בוז כנראה אני משחק טוב"

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאמין ימאל, שכבש שער נפלא ב-3:3 של ברצלונה מול קלאב ברוז’, התייחס אחרי המשחק ליכולת האישית, לשער שספג השוואות לליאו מסי, וגם לשמועות על מצבו הרפואי והנפשי. הכישרון בן ה-18 הודה כי התחושות מעורבות, אך הדגיש שהוא מרגיש מצוין ומתרכז רק בכדורגל. ימאל, שנבחר למצטיין המשחק עם ציון 8.7, רשם שער חמישי העונה ובישול עשירי בכל המסגרות.

“אני עוזב עם תחושה מעט מרה-מתוקה”, אמר ימאל. “רצינו את הניצחון, את שלוש הנקודות. אנחנו ברצלונה, ותמיד חייבים לנצח. זה מגרש קשה מאוד, וכשסופגים שלושה שערים קשה לנצח. אנחנו צריכים להשתפר”. על השער שלו סיפר: “ניסיתי לעשות את המיטב. זו הייתה התקפה מהירה ופרמין מסר לי בעקב. חבל שלא הצלחנו לנצח”.

כשנשאל על ההשוואות למסי, השיב ימאל בענווה: “אני לא יכול להשוות את עצמי אליו. הוא כבש אלף שערים כאלה. אני רק מנסה לשפר את עצמי ולצעוד בדרך שלי”. בראיון נוסף, כשנאמר לו שהשער הזכיר שער של מסי, חייך והשיב: “לא, לא. מסי הבקיע אלפי כאלה. אני פשוט הולך בדרך שלי ומנסה להשתפר”.

לאמין ימאל מאושר (IMAGO)לאמין ימאל מאושר (IMAGO)

ימאל גם התייחס לשמועות שנפוצו על כך שסבל מעצבנות או בעיות רפואיות: “נאמרו עליי הרבה שקרים. דיברו על הפציעה שלי, אמרו שאני עצוב, והכל היה שקר. אני מאוד שמח, כמו תמיד. אני פשוט מרוכז בלחזור לשחק טוב וליהנות על המגרש. אני מרגיש מצוין, רגוע, ולא קורא את מה שנכתב”.

בנוגע לקריאות הבוז שספג מהקהל היריב, אמר ימאל בביטחון: “אני לא חושב שזה מקרי. אם שורקים לי בוז, זה כי הם יודעים שאני עושה את העבודה שלי טוב. אם הייתי שחקן אחר, הם לא היו שורקים לי”.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

ימאל סיכם בגישה בוגרת: “לא משנה אם אני כובש או מוסר. הדבר החשוב הוא שברצלונה תנצח. אנחנו ברצלונה, ואנחנו מחויבים לנצח בכל משחק. אנחנו חייבים להשתפר, מתוך כבוד לכל האוהדים שתומכים בנו. היום אנחנו צריכים לבקש סליחה”.

המספרים של ימאל מול ברוז’ המחישו שוב את הכישרון האדיר שלו: שער, שלושה איומים למסגרת, חמישה דריבלים מוצלחים, שמונה מאבקים מוצלחים ודיוק מסירה של 81%. בכך העלה ימאל את מאזנו ל־10 משחקים, חמישה שערים וחמישה בישולים העונה, והפך לשחקן הצעיר בתולדות ליגת האלופות שהגיע ל־13 מעורבויות ישירות בשערים, כמו קיליאן אמבפה בגילו.

