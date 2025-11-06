יום חמישי, 06.11.2025 שעה 16:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
29%866-8177פיניקס סאנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

הנטס ניצחו לראשונה ללא וולף ושרף, יוקיץ' להט

ברוקלין חגגה על אינדיאנה בלי הישראלים, טריפל דאבל לסרבי נגד מיאמי, 46 נקודות למיטשל ב-121:132 על פילדלפיה. הפסד דרמטי לדאלאס, יוסטון לוהטת

|
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

לילה סוער עבר על ה־NBA, עם כמה מהפכים דרמטיים והופעות אישיות מרשימות ברחבי הליגה. מקאמבקים מפתיעים, דרך שיאים אישיים ועד משחקים צמודים שהוכרעו בשניות האחרונות. עוד ערב שבו הכוכבים הגדולים וגם כמה מהצעירים סיפקו תזכורת למה שהופך את הליגה הטובה בעולם לכל כך בלתי צפויה וממכרת.

דנבר (2:5) - מיאמי (4:4) 112:122

ניקולה יוקיץ' רשם ערב אדיר נוסף עם טריפל דאבל חמישי העונה, 33 נקודות, 16 אסיסטים ו-15 ריבאונדים, והוביל את דנבר לניצחון ביתי נוסף מול מיאמי. הסרבי קלע ב־66% מהשדה והגיע לטריפל דאבל כבר ברבע השלישי, כשהוא ממשיך להפוך כל ערב בליגה להצגה אישית. ארון גורדון הוסיף 24 נקודות, והנאגטס שמרו על מאזן מושלם בבית עם ניצחון 11 ברציפות בעונה הרגילה מול ההיט.

מיאמי, שלא ניצחה בדנבר בעונה הרגילה מאז 2016, ניסתה לחזור ברבע האחרון וצמצמה את ההפרש לשמונה נקודות בלבד, אך ג'מאל מארי סגר עניין מהקו. נורמן פאוול היה הקלע הבולט של האורחת עם 23 נקודות, אך הקבוצה סבלה מהיעדרו של באם אדבאיו במחצית השנייה עקב פציעה ברגל, והובסה מתחת לסלים עם פער של 24 ריבאונדים. עבור דנבר, שעדיין בלתי מנוצחת בבול ארנה, זה היה עוד ערב שהוכיח עד כמה השליטה של יוקיץ' בליגה נמשכת.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (רויטרס)

קליבלנד (3:5) - פילדלפיה (3:5) 121:132

דונובן מיטשל הציג הופעה אדירה עם 46 נקודות והוביל את קליבלנד לניצחון נוסף, כשג'ארט אלן תרם 24 נקודות ועשרה ריבאונדים ואוון מובלי הוסיף 23. דריוס גרלנד שב לשחק לראשונה העונה אחרי פציעה, והקאבס ברחו במחצית השנייה בזכות ריצה חדה ברבע השלישי. פילדלפיה, ששיחקה בלי ג'ואל אמביד המוגבל עקב בעיות ברך, התקשתה להחזיק קצב מול הקליעה הקטלנית של המארחת.

הסיקסרס חזרו מפיגור גדול בתחילת המשחק והשוו בתחילת הרבע השלישי, אך קליבלנד הגיבה בריצת 13:0 שסגרה למעשה את הסיפור. מיטשל, שהיה בלתי ניתן לעצירה, המשיך להפגיז מרחוק והעלה את הפער לשיאו ברבע האחרון. פילדלפיה עוד ניסתה לצמק, אך נכנעה לעומק ולכושר ההתקפי של הקאבס, שנראו מחוברים וחדים בכל חלקי המגרש.

מיטשל קולע (רויטרס)מיטשל קולע (רויטרס)

ניו יורק ניקס (3:5) - מינסוטה (4:4) 114:137

או.ג’י. אנונובי וג'יילן ברונסון הובילו את הניקס לערב מצוין במדיסון סקוור גארדן עם תרומה דו־צדדית של התקפה מדויקת ומשמעת קבוצתית. ברונסון סיפק 23 נקודות, 10 אסיסטים ושבעה ריבאונדים, בזמן שאנונובי הוסיף 25 נקודות משלו. גם ג'וש הארט הצטרף לחגיגה, כשהניקס שוב הוכיחו עליונות בריבאונד ההתקפה ובנקודות מהזדמנות שנייה.

אנתוני אדוארדס חזר אחרי פציעה אך התקשה להשפיע, כשהטימברוולבס קרסו במחצית השנייה מול האנרגיה והעומק של ניו יורק. רנדל ודיווינצ'נזו, שחזרו לשחק מול קבוצתם לשעבר, ניצלו כל טעות של מינסוטה והובילו ריצה גדולה ברבע השלישי שהכריעה את ההתמודדות. הניקס שמרו על מאזן מושלם בבית והמשיכו להיראות כמו קבוצה שמכוונת גבוה במזרח.

גג'יילן ברונסון (רויטרס)

ממפיס (6:3) - יוסטון (2:5) 124:109

אמן תומפסון הוביל את יוסטון עם 28 נקודות ועשרה ריבאונדים לערב קבוצתי מרשים נוסף, כשאלפרן שנגון תרם דאבל־דאבל משלו וארבעה שחקנים נוספים קלעו בספרות כפולות. הרוקטס השתלטו על המשחק כבר במחצית הראשונה בזכות אחוזי קליעה גבוהים ולחץ מתמיד על ההגנה של ממפיס, והמשיכו לברוח עם ריצה גדולה ברבע השלישי.

ממפיס, שמתקשה להתרומם העונה, שוב נראתה חסרת ביטחון עם אחוזים חלשים מהשדה והרבה איבודים. ג'ה מוראנט אמנם קלע 17 נקודות אך לא הצליח להחזיר את קבוצתו לתמונה, בעוד ההגנה נותרה פגיעה מול משחק המסירות והקצב הגבוה של יוסטון. החבורה הצעירה של הרוקטס ממשיכה להרשים תחת פתיחת עונה חיובית, עם חמישה ניצחונות רצופים שמאותתים על מגמת שיפור מובהקת.

קווין דוראנט (רויטרס)קווין דוראנט (רויטרס)

דטרויט (2:6) - יוטה (5:3) 103:114

קייד קנינגהאם הוביל את דטרויט עם רבע אחרון נהדר של 19 נקודות והעניק לקבוצתו ניצחון נוסף ברצף המרשים שלה. ג'יילן דורן שלט ברחבות עם 22 נקודות ו־22 ריבאונדים, בעוד אוסאר תומפסון הצעיר הוסיף תרומה משמעותית בשני צידי המגרש. הפיסטונס המשיכו להציג הגנה יעילה, כשהם מגבילים את יוטה לאחוזי קליעה נמוכים ולריצות קצרות בלבד.

יוטה, שחסרה את הסנטר ווקר קסלר שנפצע ועתיד לעבור ניתוח, התקשתה לייצר מומנטום. סווי מיכאיליוק סיפק ערב שיא אישי עם 28 נקודות ולאורי מארקנן הוסיף 25, אך הרבע השלישי החלש הכריע את גורל המשחק. דטרויט שלטה בקצב, נראתה מחוברת וקשוחה, והמשיכה להוכיח שהיא אחת הקבוצות המשתפרות ביותר בפתיחת העונה.

אינדיאנה (7:1) - ברוקלין (7:1) 112:103

ללא בן שרף ודני וולף, מייקל פורטר ג’וניור הוביל את ברוקלין לניצחון חוץ ראשון העונה עם 32 נקודות ו־11 ריבאונדים במשחק צמוד באינדיאנה שהתאפיין בריצות הדדיות. הפורוורד קלע באחוזים טובים והיה אחראי למהלכים המכריעים בדקות הסיום, כשקאם תומאס, הקלע המוביל של הקבוצה, נפצע כבר ברבע הראשון. לצידו בלטו ניק קלאקסון, נואה קלאוני, טייריס מרטין וטרנט מאן, שתרמו כולם בספרות כפולות והחזירו לברוקלין את תחושת הביטחון אחרי פתיחת עונה קשה.

אינדיאנה נראתה טוב לפרקים בהובלת פסקאל סיאקאם עם 23 נקודות ותשעה אסיסטים, אך התקשתה להתמודד עם הפיזיות של האורחת ברבע האחרון. בן שפרד וג’יי האף ניסו להשאיר את הפייסרס קרובים, אך ריבוי איבודים והיעדר ריכוז בהגנה על השלשות עלו להם ביוקר. ברוקלין סגרה את הסיפור עם דקות חכמות של פורטר שהוביל התקפות מדויקות ויציבות עד לסיום.

טייריס מרטין (רויטרס)טייריס מרטין (רויטרס)

בוסטון (5:4) - וושינגטון (7:1) 107:136

ג'יילן בראון הוביל את בוסטון לערב התקפי מרשים עם 35 נקודות בניצחון ביתי נוסף על וושינגטון, שהובילה בתחילת המשחק אך קרסה מול העומק של הסלטיקס. בראון קבע את הטון כבר ברבע הראשון עם אנרגיה גבוהה, ונמיאס קייטה הצטרף עם דאבל דאבל מהספסל. הקבוצה של בוסטון הציגה משחק קבוצתי מאוזן עם קליעה יעילה מחוץ לקשת וריצה ארוכה שהפכה פיגור מוקדם ליתרון דו־ספרתי.

וושינגטון נהנתה מערב טוב של אלכס סאר, שסיפק 31 נקודות ושוב הוכיח את יכולתו ההגנתית עם שלוש חסימות, אך הקבוצה ממשיכה להפסיד בקצב מדאיג. אחרי פתיחה מעודדת, האורחים איבדו ריכוז בהגנה ונפלו לקצב מהיר של הסלטיקס. הריצה של בוסטון ברבע השני שברה את שיווי המשקל, ובראון יחד עם פייטון פריצ'רד דאגו לשמור על הפער עד לסיום תוך שליטה מוחלטת בקצב.

גג'ורדן וולש (רויטרס)

דאלאס (6:2) - ניו אורלינס (6:2) 101:99

סדיק ביי הצטיין עם 22 נקודות ותשעה ריבאונדים והוביל את ניו אורלינס לניצחון צמוד בדאלאס. הפליקנס, ששיחקו ללא ציון וויליאמסון וג'ורדן פול הפצועים, שינו שוב את ההרכב הפותח אך הצליחו לשמור על יציבות בזכות משחק לחימה ויתרון ברור בריבאונד. טריי מרפי השלישי היה אחראי לריבאונד המכריע שתי שניות לסיום לאחר שהזריקה של הרוקי קופר פלאג פספסה, וחתם את הערב בניצחון נוסף לקבוצה אחרי יום משחקים רצוף.

דאלאס, ששוב סבלה מחיסורים משמעותיים של אנתוני דיוויס ודרק לייבלי השני, ניסתה הרכב חדש כשפלאג עבר לעמדת הסמול פורוורד ודיאנג’לו ראסל קיבל את הבכורה בחמישייה. פלאג הוביל את המאבס עם 20 נקודות ותשעה ריבאונדים, אך המאמץ המאוחר לא הספיק. קליי תומפסון, שעלה מהספסל לראשונה מאז ימיו בגולדן סטייט, קלע 11 נקודות בשלשות חשובות, אולם הקבוצה לא הצליחה להכריע את המשחק למרות ריצה טובה במחצית השנייה.

קופר פלאג (רויטרס)קופר פלאג (רויטרס)
