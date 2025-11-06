יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:12
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

האנזי פליק: לא נשנה את השיטה, אנחנו בארסה

בבארסה התאכזבו מה-3:3 נגד קלאב ברוז' באלופות, המאמן: "זו הפילוסופיה שלנו". על לאמין ימאל: "חשוב שהוא ילמד לנהל את הסיטואציה, שמח שחזר לעצמו"

|
אנשי ברצלונה על השופט (IMAGO)
אנשי ברצלונה על השופט (IMAGO)

איזה משחק ראינו אתמול (רביעי) בין ברצלונה לקלאב ברוז’, במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות. הקטלונים והבלגים סיפקו מופע של שערים בבלגיה, ולבסוף המארחת יכולה לצאת מרוצה, הספרדים מאוכזבים וכל זאת אחרי 3:3 אדיר.

האנזי פליק סיכם: “לא היה קל, יצרנו מצבים, אבל ברוז’ שמרה טוב והייתה אגרסיבית. לא לחצנו כל כך טוב, והפסדנו הרבה קרבות, בעיקר באמצע. ננתח הכל. השיטה? לא נשנה את השיטה שלנו, זו הדרך של ברצלונה וככה נמשיך לשחק. הפילוסופיה תישאר אותה פילוסופיה”.

על לאמין ימאל אמר המאמן: "עבורי, הנקודה היא שאנחנו קבוצה. טוב שהוא שיחק משחק טוב, אבל אנחנו קבוצה. אני שמח שהוא חזר לכושר הטוב שלו, אבל אנחנו לא יודעים איך הוא יהיה מחר או ביום ראשון. הדבר החשוב הוא שהוא ילמד לנהל את הסיטואציה. הוא מרוכז במה שהוא צריך לעשות, באימונים".

פראן טורס אמר בסיום: “אנחנו לא יכולים לספוג ישר אחרי שאנחנו כובשים, זה משהו שחייבים לבחון אותו. אנחנו עוד בתחילת העונה, ויש דברים שצריך לשפר ושפר אותם. נעשה את זה כדי להגיע בסיום לכושר המיטבי”. פרמין לופס הוסיף: “היינו יכולים לנצח, התחושה חמוצה בסיום. כשסופגים כל כך הרבה האחריות היא על כולם, לא רק על ההגנה”.

לאמין ימאל וזלאמין ימאל וז'ול קונדה מאוכזבים (IMAGO)

אריק גארסיה סיכם: “הם יצרו הרבה סכנות עבורנו, תוך שתי מסירות הם הגיעו לרחבה שלנו, וזה משהו שאנחנו חייבים לשפר. הגבנו טוב ויצרנו לא מעט מצבים, אבל זה לא קל להבקיע ואז לקבל גול תוך כמה דקות. אין לנו מה לעשות חוץ מלהמשיך הלאה”.

עוד אמר: “צריכים להשתפר כולם, ביחד. אנחנו מאבדים את הכדור במצבים מסוכנים מאוד, במקומות מסוכנים, ואנחנו חייבים להפחית את האיבודים הללו. לדעתי אחרי כל בזבוזי הזמן שלהם, היה אפשר לתת לנו להרים את הקרן ולא לשרוק בסוף שם”. על כך שדימם בסוף והוחלף: “לדעתי שברתי את האף”.

