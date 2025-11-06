האנזי פליק: לא נשנה את השיטה, אנחנו בארסה

איזה משחק ראינו אתמול (רביעי) בין ברצלונה לקלאב ברוז’, במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות. הקטלונים והבלגים סיפקו מופע של שערים בבלגיה, ולבסוף המארחת יכולה לצאת מרוצה, הספרדים מאוכזבים וכל זאת אחרי 3:3 אדיר.

האנזי פליק סיכם: “לא היה קל, יצרנו מצבים, אבל ברוז’ שמרה טוב והייתה אגרסיבית. לא לחצנו כל כך טוב, והפסדנו הרבה קרבות, בעיקר באמצע. ננתח הכל. השיטה? לא נשנה את השיטה שלנו, זו הדרך של ברצלונה וככה נמשיך לשחק. הפילוסופיה תישאר אותה פילוסופיה”.

על לאמין ימאל אמר המאמן: "עבורי, הנקודה היא שאנחנו קבוצה. טוב שהוא שיחק משחק טוב, אבל אנחנו קבוצה. אני שמח שהוא חזר לכושר הטוב שלו, אבל אנחנו לא יודעים איך הוא יהיה מחר או ביום ראשון. הדבר החשוב הוא שהוא ילמד לנהל את הסיטואציה. הוא מרוכז במה שהוא צריך לעשות, באימונים".

פראן טורס אמר בסיום: “אנחנו לא יכולים לספוג ישר אחרי שאנחנו כובשים, זה משהו שחייבים לבחון אותו. אנחנו עוד בתחילת העונה, ויש דברים שצריך לשפר ושפר אותם. נעשה את זה כדי להגיע בסיום לכושר המיטבי”. פרמין לופס הוסיף: “היינו יכולים לנצח, התחושה חמוצה בסיום. כשסופגים כל כך הרבה האחריות היא על כולם, לא רק על ההגנה”.

לאמין ימאל וז'ול קונדה מאוכזבים (IMAGO)

אריק גארסיה סיכם: “הם יצרו הרבה סכנות עבורנו, תוך שתי מסירות הם הגיעו לרחבה שלנו, וזה משהו שאנחנו חייבים לשפר. הגבנו טוב ויצרנו לא מעט מצבים, אבל זה לא קל להבקיע ואז לקבל גול תוך כמה דקות. אין לנו מה לעשות חוץ מלהמשיך הלאה”.

עוד אמר: “צריכים להשתפר כולם, ביחד. אנחנו מאבדים את הכדור במצבים מסוכנים מאוד, במקומות מסוכנים, ואנחנו חייבים להפחית את האיבודים הללו. לדעתי אחרי כל בזבוזי הזמן שלהם, היה אפשר לתת לנו להרים את הקרן ולא לשרוק בסוף שם”. על כך שדימם בסוף והוחלף: “לדעתי שברתי את האף”.